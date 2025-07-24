Тартар из сыровяленой колбасы: рецепт интересной альтернативы классическому блюду / © Associated Press

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Это стильная подача знакомых ингредиентов в новом формате. Блюдо не содержит сырого мяса, поэтому прекрасно подходит даже для тех, кто с осторожностью относится к классическому тартару. Об этом рецепте рассказал на своей странице фудблогер Василий Корнийчук и дал советы как приготовить настоящее ресторанное блюдо на скорую руку на собственной кухне.

Тартар — это блюдо из мелко нарезанного мяса или рыбы с пикантной заправкой. В нашей версии — оригинальный вариант на основе сыровяленой колбасы. Она имеет насыщенный вкус и приятную текстуру, которая идеально подходит для такой подачи.

Ингредиенты Сыровяленая колбаса 120 г Корнишоны 6-8 шт. Лук шалот 1 шт. Горчица в зернах 1 ч. л Вустерский соус 1 ст. л Желток куриного яйца 1 шт. Острый соус (чили, табаско) Кетчуп или томатный соус 1 ст. л Растительное масло 1 ч. л Свежая зелень (укроп, петрушка, микрогрин) Гренки или чиабата

Приготовление

Выберите качественную сыровяленую колбасу, например, салями, чоризо или украинскую «охотничью». Снимите пленку, нарежьте тонкими ломтиками, а затем мелким кубиком. Корнишоны и шалот измельчите максимально мелко, они должны давать сочность, а не доминировать во вкусе. В небольшой миске смешай желток, вустерский соус, зернистую горчицу, немного кетчупа, острый соус и чайную ложку масла. Перемешай до однородной эмульсии. Добавьте в заправку измельченные овощи и колбасу. Осторожно перемешай, масса должна быть сочной, но держать форму. Выложите тартар кулинарным кольцом на тарелку или подавайте на поджаренном хлебе, или гренках. Украсьте микрогрином или измельченной зеленью. Рядом подайте гренки, чиабату или ржаной хлеб.

Это быстрое блюдо, которое поражает своим видом и вкусом. Оно идеально подходит для завтрака на выходных, стильной закуски к вечеринке или неожиданной гастроподачи для гостей. Без сырого мяса, но со всем шармом классического тартара.

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