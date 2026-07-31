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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
152
Время на прочтение
1 мин

Тартар по-украински с сельдью: закуска, которая покоряет с первого кусочка

Если классический тартар ассоциируется у вас только с сырой говядиной, пришло время посмотреть на это блюдо по-новому. Украинская кухня умеет удивлять, иногда для этого не нужны дорогие продукты или сложные кулинарные приёмы, достаточно просто по-новому сочетать хорошо знакомые ингредиенты.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
Комментарии
Украинский тартар из сельди tiktok.com/@by.elinaganeva

Украинский тартар из сельди tiktok.com/@by.elinaganeva

На странице by.elinaganeva рассказали о рецепте украинского тартара — простой, но удивительно вкусной закуски из сельди, маринованных огурцов, двух видов лука и зернистой горчицы. Минимум ингредиентов, несколько минут на приготовление и на столе уже блюдо, которое легко станет главной звездой любого застолья.

Ингредиенты

сельдь
фиолетовый лук
½ шт.
зеленый лук
1 пучок
маринованные огурцы
2–3 шт.
зернистая горчица
1–2 ст. л.
майонез
2–3 ст. л.
черный молотый перец
ржаной хлеб

Приготовление

  1. Селедку, фиолетовый лук, зеленый лук и маринованные огурцы нужно мелко нарезать.

  2. После этого добавить зернистую горчицу, майонез и приправить черным молотым перцем.

  3. Все ингредиенты хорошо перемешать — и закуска готова.

Украинский тартар рекомендуется подавать на кусочке ржаного хлеба. Именно он идеально подчеркивает насыщенный вкус сельди и придает блюду еще больше характера.

Главное преимущество этой закуски — гармоничное сочетание знакомых вкусов, поэтому в результате получается блюдо, которое прекрасно подойдет как к семейному ужину, так и к праздничному столу.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
152
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