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Тартар по-украински с сельдью: закуска, которая покоряет с первого кусочка
Если классический тартар ассоциируется у вас только с сырой говядиной, пришло время посмотреть на это блюдо по-новому. Украинская кухня умеет удивлять, иногда для этого не нужны дорогие продукты или сложные кулинарные приёмы, достаточно просто по-новому сочетать хорошо знакомые ингредиенты.
На странице by.elinaganeva рассказали о рецепте украинского тартара — простой, но удивительно вкусной закуски из сельди, маринованных огурцов, двух видов лука и зернистой горчицы. Минимум ингредиентов, несколько минут на приготовление и на столе уже блюдо, которое легко станет главной звездой любого застолья.
Ингредиенты
- сельдь
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- фиолетовый лук
- ½ шт.
- зеленый лук
- 1 пучок
- маринованные огурцы
- 2–3 шт.
- зернистая горчица
- 1–2 ст. л.
- майонез
- 2–3 ст. л.
- черный молотый перец
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- ржаной хлеб
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Приготовление
Селедку, фиолетовый лук, зеленый лук и маринованные огурцы нужно мелко нарезать.
После этого добавить зернистую горчицу, майонез и приправить черным молотым перцем.
Все ингредиенты хорошо перемешать — и закуска готова.
Украинский тартар рекомендуется подавать на кусочке ржаного хлеба. Именно он идеально подчеркивает насыщенный вкус сельди и придает блюду еще больше характера.
Главное преимущество этой закуски — гармоничное сочетание знакомых вкусов, поэтому в результате получается блюдо, которое прекрасно подойдет как к семейному ужину, так и к праздничному столу.