Тартар по-украински с сельдью: закуска, которая покоряет с первого кусочка

Украинский тартар из сельди tiktok.com/@by.elinaganeva

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На странице by.elinaganeva рассказали о рецепте украинского тартара — простой, но удивительно вкусной закуски из сельди, маринованных огурцов, двух видов лука и зернистой горчицы. Минимум ингредиентов, несколько минут на приготовление и на столе уже блюдо, которое легко станет главной звездой любого застолья.

Ингредиенты сельдь фиолетовый лук ½ шт. зеленый лук 1 пучок маринованные огурцы 2–3 шт. зернистая горчица 1–2 ст. л. майонез 2–3 ст. л. черный молотый перец ржаной хлеб

Приготовление

Селедку, фиолетовый лук, зеленый лук и маринованные огурцы нужно мелко нарезать. После этого добавить зернистую горчицу, майонез и приправить черным молотым перцем. Все ингредиенты хорошо перемешать — и закуска готова.

Украинский тартар рекомендуется подавать на кусочке ржаного хлеба. Именно он идеально подчеркивает насыщенный вкус сельди и придает блюду еще больше характера.

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Главное преимущество этой закуски — гармоничное сочетание знакомых вкусов, поэтому в результате получается блюдо, которое прекрасно подойдет как к семейному ужину, так и к праздничному столу.

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