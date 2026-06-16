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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
20
Время на прочтение
2 мин

Теплая гранола с карамелизованным бананом: рецепт оригинальной овсянки

Если классическая овсянка уже не вызывает восторга, а гранола кажется слишком сухой, этот рецепт может стать вашим новым любимым завтраком.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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хрустящая банановая овсянка instagram.com/samura_cooking

хрустящая банановая овсянка instagram.com/samura_cooking / © Instagram

В мире здорового питания тренд на простые рецепты с минимумом ингредиентов только набирает популярность. Особенно когда речь идет о завтраках, которые можно приготовить за считанные минуты без сложных кулинарных приемов.

Именно об этом рецепте рассказали на странице Samura Cooking. Теплая банановая гранола с медом и йогуртом стала настоящим хитом среди поклонников здорового питания благодаря своей простоте и эффектному сочетанию текстур.

Ингредиенты

  • овсяные хлопья

  • спелые бананы 1–2 шт.

  • мед

  • греческий йогурт

хрустящая банановая овсянка instagram.com/samura_cooking / © Instagram

хрустящая банановая овсянка instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Приготовление

  1. Сначала на сухой сковороде нужно обжарить овсяные хлопья на среднем огне. Через несколько минут они приобретут золотистый цвет и приятный ореховый аромат.

  2. После этого к хлопьям добавляют нарезанные бананы. При нагревании они становятся мягче, а природные сахара начинают карамелизоваться и создавать насыщенный вкус.

  3. Следующий шаг — мед. Он обволакивает хлопья и бананы тонким сладким слоем, делает смесь слегка липкой и еще более ароматной.

  4. Готовую теплую смесь выкладывают поверх греческого йогурта и сразу подают к столу, пока она остается хрустящей.

Советы

  • Для максимально насыщенного вкуса рекомендуется использовать очень спелые бананы — именно они лучше всего карамелизуются без добавления сахара.

  • По желанию блюдо можно дополнить корицей, орехами, семенами чиа или сезонными ягодами.

  • А если хочется более десертную версию, попробуйте добавить щепотку ванили или несколько кусочков темного шоколада.

Иногда лучшие рецепты состоят всего из нескольких простых продуктов, и этот рецепт — отличный пример того, как обычные овсяные хлопья и банан могут превратиться в стильный завтрак, достойный ленты Instagram.

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Дата публикации
Количество просмотров
20
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