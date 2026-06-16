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Теплая гранола с карамелизованным бананом: рецепт оригинальной овсянки
Если классическая овсянка уже не вызывает восторга, а гранола кажется слишком сухой, этот рецепт может стать вашим новым любимым завтраком.
В мире здорового питания тренд на простые рецепты с минимумом ингредиентов только набирает популярность. Особенно когда речь идет о завтраках, которые можно приготовить за считанные минуты без сложных кулинарных приемов.
Именно об этом рецепте рассказали на странице Samura Cooking. Теплая банановая гранола с медом и йогуртом стала настоящим хитом среди поклонников здорового питания благодаря своей простоте и эффектному сочетанию текстур.
Ингредиенты
овсяные хлопья
спелые бананы 1–2 шт.
мед
греческий йогурт
Приготовление
Сначала на сухой сковороде нужно обжарить овсяные хлопья на среднем огне. Через несколько минут они приобретут золотистый цвет и приятный ореховый аромат.
После этого к хлопьям добавляют нарезанные бананы. При нагревании они становятся мягче, а природные сахара начинают карамелизоваться и создавать насыщенный вкус.
Следующий шаг — мед. Он обволакивает хлопья и бананы тонким сладким слоем, делает смесь слегка липкой и еще более ароматной.
Готовую теплую смесь выкладывают поверх греческого йогурта и сразу подают к столу, пока она остается хрустящей.
Советы
Для максимально насыщенного вкуса рекомендуется использовать очень спелые бананы — именно они лучше всего карамелизуются без добавления сахара.
По желанию блюдо можно дополнить корицей, орехами, семенами чиа или сезонными ягодами.
А если хочется более десертную версию, попробуйте добавить щепотку ванили или несколько кусочков темного шоколада.
Иногда лучшие рецепты состоят всего из нескольких простых продуктов, и этот рецепт — отличный пример того, как обычные овсяные хлопья и банан могут превратиться в стильный завтрак, достойный ленты Instagram.