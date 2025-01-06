Теплый салат с курицей и кабачком: интересный рецепт

Если вы ищете новые идеи для легких и вкусных блюд, теплый салат с курицей и кабачком именно то, что нужно. Это идеальный вариант, сочетающий нежный вкус куриного филе, сочные овощи и пикантную заправку.
Рецепт, о котором рассказали на странице eat_tastyyy прост в приготовлении, а результат – настоящее кулинарное наслаждение.
Ингредиенты
- Куриное филе (филе бедра)
- 4 шт.
- Кабачок
- Болгарский перец
- Микс салата, шпинат или айсберг
- Помидоры
- Шампиньоны
- Соевый соус
- 2 ст. л
- Лимонный сок
- 1 ст. л
- Дижонская горчица
- 1 ч. л
Приготовление
- Замаринуйте филе бедра в смеси соевого соуса и специй курицы. Оставьте мясо на 20-30 минут, чтобы оно впитало все ароматы.
- Нарежьте замаринованное филе на удобные кусочки и обжарьте до готовности на среднем огне. Курица должна быть золотистой снаружи и сочной внутри.
- Отдельно обжарьте кабачок и болгарский перец. Нарежьте их ломтиками или кубиками в зависимости от ваших предпочтений. Обжаривание делает овощи нежными, но они сохраняют легкий хруст.
- Свежие листья салата (или шпинат) тщательно промойте и высушите. Помидоры нарежьте на четвертинки или половинки, если вы используете черри.
- Смешайте все ингредиенты в глубокой миске: жареное филе, кабачок, перец, свежую зелень и помидоры. Если решите добавить шампиньоны, обжарьте их отдельно и добавьте в салат.
- Приготовьте заправку, смешав соевый соус, лимонный сок и дижонскую горчицу. Полейте салат этой смесью и тщательно перемешайте.
- Перед подачей посыпьте кунжутом для дополнительной текстуры и аромата.
Советы:
- К этому салату можно добавить и другие любимые овощи, например брокколи или морковь.
- Если вы не найдете шпината или айсберга, можно использовать обычный салат, рукколу или даже молодой щавель.
- Салат самый вкусный в теплом виде, но он будет прекрасно смаковать и охлажденным.
@eat_tastyyy Теплый салат с курицей и овощами -филе бедра 4 шт (замариновал в соевом соусе+специи к курице); — кабачок; — болгарский перец; — микс салата/шпинат/айсберг (любящие); — помидоры; Можно еще добавить обжаренные шампиньоны. Для заправки: 2 ст л соевого соуса + 1 ст л лимонного сока + 1 ч л дижонской горчицы. Обжарить порезанное филе до готовности. Отдельно обжарить кабачок и перец. Зелень и помидоры должны быть свежими. Всё перемешать , посыпать кунжутом и смаковать
Этот теплый салат с курицей и кабачком станет настоящим украшением вашего стола.
Приятного аппетита!
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