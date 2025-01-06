Теплый салат с курицей и кабачком: интересный рецепт

Если вы ищете новые идеи для легких и вкусных блюд, теплый салат с курицей и кабачком именно то, что нужно. Это идеальный вариант, сочетающий нежный вкус куриного филе, сочные овощи и пикантную заправку.

Рецепт, о котором рассказали на странице eat_tastyyy прост в приготовлении, а результат – настоящее кулинарное наслаждение.

Ингредиенты Куриное филе (филе бедра) 4 шт. Кабачок Болгарский перец Микс салата, шпинат или айсберг Помидоры Шампиньоны Соевый соус 2 ст. л Лимонный сок 1 ст. л Дижонская горчица 1 ч. л

Приготовление

Замаринуйте филе бедра в смеси соевого соуса и специй курицы. Оставьте мясо на 20-30 минут, чтобы оно впитало все ароматы. Нарежьте замаринованное филе на удобные кусочки и обжарьте до готовности на среднем огне. Курица должна быть золотистой снаружи и сочной внутри. Отдельно обжарьте кабачок и болгарский перец. Нарежьте их ломтиками или кубиками в зависимости от ваших предпочтений. Обжаривание делает овощи нежными, но они сохраняют легкий хруст. Свежие листья салата (или шпинат) тщательно промойте и высушите. Помидоры нарежьте на четвертинки или половинки, если вы используете черри. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске: жареное филе, кабачок, перец, свежую зелень и помидоры. Если решите добавить шампиньоны, обжарьте их отдельно и добавьте в салат. Приготовьте заправку, смешав соевый соус, лимонный сок и дижонскую горчицу. Полейте салат этой смесью и тщательно перемешайте. Перед подачей посыпьте кунжутом для дополнительной текстуры и аромата.

Советы:

К этому салату можно добавить и другие любимые овощи, например брокколи или морковь.

Если вы не найдете шпината или айсберга, можно использовать обычный салат, рукколу или даже молодой щавель.

Салат самый вкусный в теплом виде, но он будет прекрасно смаковать и охлажденным.

перемешать , посыпать кунжутом и смаковать ​ ​ ​ ​ @eat_tastyyy Теплый салат с курицей и овощами -филе бедра 4 шт (замариновал в соевом соусе+специи к курице); — кабачок; — болгарский перец; — микс салата/шпинат/айсберг (любящие); — помидоры; Можно еще добавить обжаренные шампиньоны. Для заправки: 2 ст л соевого соуса + 1 ст л лимонного сока + 1 ч л дижонской горчицы. Обжарить порезанное филе до готовности. Отдельно обжарить кабачок и перец. Зелень и помидоры должны быть свежими. Всё

Этот теплый салат с курицей и кабачком станет настоящим украшением вашего стола.

Приятного аппетита!

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