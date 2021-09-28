Теплый салат с куриной печенью: рецепт в восточном стиле

Теплый салат с куриной печенью: рецепт в восточном стиле

Ни для кого не секрет, что печень – это уникальный продукт, который должен присутствовать в рационе каждого человека.

Особенно полезны блюда, в которых печень дополнена овощами, что увеличивает количество и разнообразие содержащихся в них витаминов и микроэлементов.

Теплый салат с куриной печенью "Восточный ветер" – это вариация на тему ставших у нас популярными блюд восточной кухни.

Ингредиенты:

300 г куриной печени

1 луковица

1 морковь

1 стручок болгарского перца

1 стручок перца чили

2 зубка чеснока

1,5 см корня имбиря

2 столовые ложки кукурузного крахмала

2 столовые ложки соевого соуса

2 чайные ложки меда

0,5 чайной ложки кунжута

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Печень вымыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками, притрусить кукурузным крахмалом, хорошо перемешать и быстро обжарить в раскаленном растительном масле со всех сторон.

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Все овощи очистить. Чеснок и имбирь мелко изрубить, морковь натереть на терке для корейской моркови, болгарский перец нарезать соломкой, а лук и перец чили – полукольцами.

Чеснок и имбирь обжарить на растительном масле вместе с перцем чили в течение 1-2 минут. Затем добавить лук, морковь и болгарский перец и жарить, помешивая, около 3-5 минут.

К подготовленным овощам подлить соевый соус и мед и жарить до выпаривания жидкости, после чего ввести печень, посолить, поперчить и аккуратно вымешать.

Готовый салат посыпать кунжутом.

На заметку

Лучший компаньон для такого салата – отварной рис.

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Куриную печень можно заменить индюшиной или телячьей.

Старайтесь не подвергать блюдо длительной термической обработке, овощи должны быть не мягкими, а слегка хрустящими.

Ассортимент овощей можно расширить, добавив кабачок, стручковую фасоль, зеленый горошек, кукурузу.

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