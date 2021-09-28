Теплый салат с куриной печенью: рецепт в восточном стиле

Ни для кого не секрет, что печень – это уникальный продукт, который должен присутствовать в рационе каждого человека.
Особенно полезны блюда, в которых печень дополнена овощами, что увеличивает количество и разнообразие содержащихся в них витаминов и микроэлементов.
Теплый салат с куриной печенью "Восточный ветер" – это вариация на тему ставших у нас популярными блюд восточной кухни.
Ингредиенты:
- 300 г куриной печени
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 стручок болгарского перца
- 1 стручок перца чили
- 2 зубка чеснока
- 1,5 см корня имбиря
- 2 столовые ложки кукурузного крахмала
- 2 столовые ложки соевого соуса
- 2 чайные ложки меда
- 0,5 чайной ложки кунжута
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Печень вымыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками, притрусить кукурузным крахмалом, хорошо перемешать и быстро обжарить в раскаленном растительном масле со всех сторон.
Все овощи очистить. Чеснок и имбирь мелко изрубить, морковь натереть на терке для корейской моркови, болгарский перец нарезать соломкой, а лук и перец чили – полукольцами.
Чеснок и имбирь обжарить на растительном масле вместе с перцем чили в течение 1-2 минут. Затем добавить лук, морковь и болгарский перец и жарить, помешивая, около 3-5 минут.
К подготовленным овощам подлить соевый соус и мед и жарить до выпаривания жидкости, после чего ввести печень, посолить, поперчить и аккуратно вымешать.
Готовый салат посыпать кунжутом.
На заметку
Лучший компаньон для такого салата – отварной рис.
Куриную печень можно заменить индюшиной или телячьей.
Старайтесь не подвергать блюдо длительной термической обработке, овощи должны быть не мягкими, а слегка хрустящими.
Ассортимент овощей можно расширить, добавив кабачок, стручковую фасоль, зеленый горошек, кукурузу.
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