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Теплый салат с курицей кабачком сладким перцем и помидорами: необычный рецепт
Мясо и овощи — это отличное сочетание для полноценного обеда или ужина. Этот салат станет украшением любого праздничного стола.
Обжаренное куриное филе, овощи, заправьте ароматной заправкой и подайте сразу, пока он не остыл.
Ингредиенты:
куриное филе — 400 гр;
кабачок — 1шт (небольшой);
перец болгарский — 1 шт;
шампиньоны — 6-8 шт;
помидоры «Черри» — 7 шт;
листья салат;
соевый соус — 2 ст л;
перец черный молотый;
растительное масло — 3 ст л;
соль.
Для заправки:
оливковое масло — 3 ст л;
лимонный сок — 2 ст л;
мед — 1 ст л;
горчица зернистая — 1,5 ч л;
кунжут.
Приготовление:
Овощи вымойте, обсушите бумажным полотенцем.
Кабачок нарежьте крупными кружками, затем каждый кружок разрежьте пополам.
Перец очистите от семян, плодоножки и нарежьте брусочками.
Шампиньоны нарежьте на две или четыре части.
Помидоры нарежьте напополам.
Листья салата порвите руками на крупные кусочки.
Для заправки соедините оливковое масло, лимонный сок, мед, горчицу зернистую, перемешайте.
Куриное филе вымойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте небольшими кубиками и выложите в миску.
Посолите, поперчите, влейте соевый соус, перемешайте и оставьте мариноваться при комнатной температуре 15-20 минут.
В сковороде разогрейте растительное масло, обжарьте на сильном огне куриное филе до золотистого цвета и выложите на тарелку.
В этой сковороде обжарьте кабачок, грибы, перец болгарский 8-10 минут до готовности, чтобы овощи остались целыми.
В миску выложите куриное филе, обжаренные овощи, помидоры, добавьте заправку, посолите и перемешайте.
Листья салата выложите на тарелку, затем куриное филе с овощами и посыпьте кунжутом.
Советы:
Куриное филе можно приготовить любым способом: пожарить, сварить или запечь.
Овощи используйте по своему вкусу.