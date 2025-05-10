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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
71
Время на прочтение
2 мин

Теплый салат с печенью: простой и быстрый рецепт

Если вы ищете что-то легкое и питательное и вкусное, тогда этот теплый салат с печенью — именно то, что вам нужно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Теплый салат с печенью: простой и быстрый рецепт

Теплый салат с печенью: простой и быстрый рецепт / © Credits

Это замечательное сочетание нежного мяса, свежих овощей, яиц и ароматной заправки делает блюдо сбалансированным по вкусу и очень привлекательным для тех, кто ценит здоровое питание, но не готов жертвовать вкусом. Как приготовить это блюдо рассказали на странице mariiam_foodblog.

Ингредиенты

Основное

  • Куриная или говяжья печень 200 г

  • Яйца 2 шт.

  • Листья салата (рукола, микс, айсберг — по выбору)

  • Помидоры (чери или сливки) 6-8 шт.

  • Смесь семян (подсолнечник, тыква, кунжут) 1–2 ст. л

Для обжаривания

  • Мука 3 ст. л

  • Соль

  • Перец

  • Паприка

  • Сушеный чеснок

  • Масло

Заправка

  • Соевый соус 1 ст. л

  • Оливковое масло 2 ст. л

  • Апельсиновый сок 1 ст. л

  • Горчица в зернах 1 ч. л

Приготовление

  1. Промойте печень под холодной водой, уберите пленку и сосуды.

  2. Нарежьте ее небольшими кусочками или ломтиками.

  3. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи (например, паприку или орегано).

  4. Обваляйте каждый кусочек печени в муке со специями.

  5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.

  6. Обжаривайте печень на среднем огне по 2–3 мин с каждой стороны до золотистой корочки.

  7. Готовую печень выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток жира.

  8. Отварите 2 яйца (около 8–9 мин после закипания).

  9. Обдайте холодной водой, очистите и нарежьте половинками или ломтиками.

  10. В небольшой миске смешайте соевый соус, оливковое масло, сок апельсина и горчицу в зернах.

  11. Хорошо перемешайте вилкой или венчиком до эмульгированной консистенции.

  12. По желанию можете добавить остроты — положите немного дижонской горчицы или каплю меда для сладкого баланса.

  13. В большую миску или на сервировочную тарелку выложите листья салата, половинки помидоров, теплую печень, яйца, посыпьте семенами.

  14. Полите заправкой непосредственно перед подачей.

Советы:

  • Какую печень выбрать: куриная — нежная и быстро готовится, говяжья — более питательная, но требует немного обжаривания.

  • Вместо семян можно добавить орешки (грецкие или миндаль).

  • Не готовьте заранее. Теплые салаты вкуснее свежими, когда печень еще слегка теплая, а яйца только что очищенные.

Этот салат легко станет вашим любимым — идеален как для легкого обеда в офисе, так и для романтического ужина дома.

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