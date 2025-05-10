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Теплый салат с печенью: простой и быстрый рецепт
Если вы ищете что-то легкое и питательное и вкусное, тогда этот теплый салат с печенью — именно то, что вам нужно.
Это замечательное сочетание нежного мяса, свежих овощей, яиц и ароматной заправки делает блюдо сбалансированным по вкусу и очень привлекательным для тех, кто ценит здоровое питание, но не готов жертвовать вкусом. Как приготовить это блюдо рассказали на странице mariiam_foodblog.
Ингредиенты
Основное
Куриная или говяжья печень 200 г
Яйца 2 шт.
Листья салата (рукола, микс, айсберг — по выбору)
Помидоры (чери или сливки) 6-8 шт.
Смесь семян (подсолнечник, тыква, кунжут) 1–2 ст. л
Для обжаривания
Мука 3 ст. л
Соль
Перец
Паприка
Сушеный чеснок
Масло
Заправка
Соевый соус 1 ст. л
Оливковое масло 2 ст. л
Апельсиновый сок 1 ст. л
Горчица в зернах 1 ч. л
Приготовление
Промойте печень под холодной водой, уберите пленку и сосуды.
Нарежьте ее небольшими кусочками или ломтиками.
Посолите, поперчите, добавьте любимые специи (например, паприку или орегано).
Обваляйте каждый кусочек печени в муке со специями.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
Обжаривайте печень на среднем огне по 2–3 мин с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовую печень выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток жира.
Отварите 2 яйца (около 8–9 мин после закипания).
Обдайте холодной водой, очистите и нарежьте половинками или ломтиками.
В небольшой миске смешайте соевый соус, оливковое масло, сок апельсина и горчицу в зернах.
Хорошо перемешайте вилкой или венчиком до эмульгированной консистенции.
По желанию можете добавить остроты — положите немного дижонской горчицы или каплю меда для сладкого баланса.
В большую миску или на сервировочную тарелку выложите листья салата, половинки помидоров, теплую печень, яйца, посыпьте семенами.
Полите заправкой непосредственно перед подачей.
Советы:
Какую печень выбрать: куриная — нежная и быстро готовится, говяжья — более питательная, но требует немного обжаривания.
Вместо семян можно добавить орешки (грецкие или миндаль).
Не готовьте заранее. Теплые салаты вкуснее свежими, когда печень еще слегка теплая, а яйца только что очищенные.
Этот салат легко станет вашим любимым — идеален как для легкого обеда в офисе, так и для романтического ужина дома.