Теплый салат с печенью: простой и быстрый рецепт / © Credits

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Это замечательное сочетание нежного мяса, свежих овощей, яиц и ароматной заправки делает блюдо сбалансированным по вкусу и очень привлекательным для тех, кто ценит здоровое питание, но не готов жертвовать вкусом. Как приготовить это блюдо рассказали на странице mariiam_foodblog.

Ингредиенты

Основное

Куриная или говяжья печень 200 г

Яйца 2 шт.

Листья салата (рукола, микс, айсберг — по выбору)

Помидоры (чери или сливки) 6-8 шт.

Смесь семян (подсолнечник, тыква, кунжут) 1–2 ст. л

Для обжаривания

Мука 3 ст. л

Соль

Перец

Паприка

Сушеный чеснок

Масло

Заправка

Соевый соус 1 ст. л

Оливковое масло 2 ст. л

Апельсиновый сок 1 ст. л

Горчица в зернах 1 ч. л

Приготовление

Промойте печень под холодной водой, уберите пленку и сосуды. Нарежьте ее небольшими кусочками или ломтиками. Посолите, поперчите, добавьте любимые специи (например, паприку или орегано). Обваляйте каждый кусочек печени в муке со специями. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте печень на среднем огне по 2–3 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Готовую печень выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток жира. Отварите 2 яйца (около 8–9 мин после закипания). Обдайте холодной водой, очистите и нарежьте половинками или ломтиками. В небольшой миске смешайте соевый соус, оливковое масло, сок апельсина и горчицу в зернах. Хорошо перемешайте вилкой или венчиком до эмульгированной консистенции. По желанию можете добавить остроты — положите немного дижонской горчицы или каплю меда для сладкого баланса. В большую миску или на сервировочную тарелку выложите листья салата, половинки помидоров, теплую печень, яйца, посыпьте семенами. Полите заправкой непосредственно перед подачей.

Советы:

Какую печень выбрать: куриная — нежная и быстро готовится, говяжья — более питательная, но требует немного обжаривания.

Вместо семян можно добавить орешки (грецкие или миндаль).

Не готовьте заранее. Теплые салаты вкуснее свежими, когда печень еще слегка теплая, а яйца только что очищенные.

Этот салат легко станет вашим любимым — идеален как для легкого обеда в офисе, так и для романтического ужина дома.

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