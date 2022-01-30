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Теплый салат с жареным сыром

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Теплый салат с жареным сыром

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Салат – пожалуй, самый многообразный вид закусок за счет возможности варьировать ингредиенты и заправки.

Летом даже супы мы предпочитаем холодные, например, окрошку или гаспачо, а вот зимой все с точностью до наоборот – даже салаты выбираем теплые. Такие салаты хороши сами по себе на завтрак или ужин.

Предлагаемый теплый салат с картофелем и сыром. Хорошим дополнением к такому салату будет пара ломтиков буженины или пастромы.

Ингредиенты:

  • 200 г имеретинского сыра
  • 200 г картофеля
  • 200 г пекинской капусты
  • 100 г помидор черри
  • 1 стручок болгарского перца
  • 2 зубка чеснока
  • 1 чайная ложка французской горчицы
  • 1 чайная ложка лимонного сока
  • 1 чайная ложка итальянских трав
  • 1 чайная ложка молотой паприки
  • растительное масло
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Очищенный чеснок пропустить через пресс, добавить 30 мл растительного масла и перемешать.

Картофель хорошо вымыть, обсушить, не очищая, нарезать ломтиками, посолить, поперчить, притрусить молотой паприкой и итальянскими травами, полить маслом с чесноком и запекать до готовности при 200°С.

Болгарский перец очистить от плодоножки и семян, смазать растительным маслом и запекать 20 минут при 200°С, после чего, не очищая, нарезать соломкой.

Помидоры черри разрезать пополам, сбрызнуть растительным маслом и запекать 5 минут.

Пекинскую капусту нарезать соломкой и обжаривать на растительном масле в течение 5 минут.

Сыр нарезать небольшими ломтиками толщиной 0,5-0,7 см и быстро обжарить с обеих сторон до образования румяной корочки.

Для заправки французскую горчицу соединить с лимонным соком, подлить 30 мл растительного масла и аккуратно перемешать.

На дно подогретого сервировочного блюда выложить подушку из пекинской капусты, на нее уложить запеченный картофель, затем болгарский перец, помидоры черри, жареный сыр и полить заправкой.

На заметку

Итальянские травы можно заменить любой любимой приправой, а имеретинский сыр – любым рассольным сыром: сулугуни, адыгейским, фетой, моцареллой или брынзой.

Чтобы салат получился действительно теплым, запекайте все овощи одновременно, поместив в духовку сначала картофель, затем болгарский перец и в последнюю очередь помидоры черри.

Разнообразить теплый салат можно добавлением жареных грибов, стручковой фасоли, зеленого горошка, соленых огурцов и зелени.

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