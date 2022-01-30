Теплый салат с жареным сыром

Салат – пожалуй, самый многообразный вид закусок за счет возможности варьировать ингредиенты и заправки.
Летом даже супы мы предпочитаем холодные, например, окрошку или гаспачо, а вот зимой все с точностью до наоборот – даже салаты выбираем теплые. Такие салаты хороши сами по себе на завтрак или ужин.
Предлагаемый теплый салат с картофелем и сыром. Хорошим дополнением к такому салату будет пара ломтиков буженины или пастромы.
Ингредиенты:
- 200 г имеретинского сыра
- 200 г картофеля
- 200 г пекинской капусты
- 100 г помидор черри
- 1 стручок болгарского перца
- 2 зубка чеснока
- 1 чайная ложка французской горчицы
- 1 чайная ложка лимонного сока
- 1 чайная ложка итальянских трав
- 1 чайная ложка молотой паприки
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Очищенный чеснок пропустить через пресс, добавить 30 мл растительного масла и перемешать.
Картофель хорошо вымыть, обсушить, не очищая, нарезать ломтиками, посолить, поперчить, притрусить молотой паприкой и итальянскими травами, полить маслом с чесноком и запекать до готовности при 200°С.
Болгарский перец очистить от плодоножки и семян, смазать растительным маслом и запекать 20 минут при 200°С, после чего, не очищая, нарезать соломкой.
Помидоры черри разрезать пополам, сбрызнуть растительным маслом и запекать 5 минут.
Пекинскую капусту нарезать соломкой и обжаривать на растительном масле в течение 5 минут.
Сыр нарезать небольшими ломтиками толщиной 0,5-0,7 см и быстро обжарить с обеих сторон до образования румяной корочки.
Для заправки французскую горчицу соединить с лимонным соком, подлить 30 мл растительного масла и аккуратно перемешать.
На дно подогретого сервировочного блюда выложить подушку из пекинской капусты, на нее уложить запеченный картофель, затем болгарский перец, помидоры черри, жареный сыр и полить заправкой.
На заметку
Итальянские травы можно заменить любой любимой приправой, а имеретинский сыр – любым рассольным сыром: сулугуни, адыгейским, фетой, моцареллой или брынзой.
Чтобы салат получился действительно теплым, запекайте все овощи одновременно, поместив в духовку сначала картофель, затем болгарский перец и в последнюю очередь помидоры черри.
Разнообразить теплый салат можно добавлением жареных грибов, стручковой фасоли, зеленого горошка, соленых огурцов и зелени.
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