Тертый пирог с черной смородиной: простой рецепт

Получается нежным, рассыпчатым, с песочным тестом и ароматной, кисло-сладкой начинкой.

Для начинки:

В миску просейте муку, добавьте сахар, разрыхлитель, ванильный сахар, соль, перемешайте, в эту массу натрите на крупной терке холодное сливочное масло и перетрите руками в мелкую крошку.

Добавьте яйца, сметану, замесите тесто и разделите на две неравные части. Меньшую часть заверните в пленку и отправьте в морозильную камеру на 30-40 минут, а большую раскатайте или распределите руками по дну формы, сделав небольшие бортики, и поставьте в холодильник на 30 минут.

Смородину промойте, обсушите бумажным полотенцем, добавьте сахар, крахмал, перемешайте и выложите равномерно на тесто.

Достаньте тесто из морозильной камеры и натрите на крупной терке, сверху на начинку, равномерно распределяя его.

Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета.