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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
232
Время на прочтение
1 мин

Тертый пирог с черной смородиной: простой рецепт

Приготовьте очень вкусный тертый пирог с черной смородиной.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
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Тертый пирог с черной смородиной

Тертый пирог с черной смородиной / © Credits

Получается нежным, рассыпчатым, с песочным тестом и ароматной, кисло-сладкой начинкой.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 420 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • масло сливочное — 180 гр;

  • сметана — 1 ст л;

  • сахар — 4 ст л;

  • разрыхлитель — 1 ч л;

  • ванильный сахар — 10 гр;

  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • смородина черная — 400-450 гр;

  • сахар — 150 гр;

  • крахмал кукурузный — 1 ст л.

Приготовление:

  1. В миску просейте муку, добавьте сахар, разрыхлитель, ванильный сахар, соль, перемешайте, в эту массу натрите на крупной терке холодное сливочное масло и перетрите руками в мелкую крошку.

  2. Добавьте яйца, сметану, замесите тесто и разделите на две неравные части. Меньшую часть заверните в пленку и отправьте в морозильную камеру на 30-40 минут, а большую раскатайте или распределите руками по дну формы, сделав небольшие бортики, и поставьте в холодильник на 30 минут.

  3. Смородину промойте, обсушите бумажным полотенцем, добавьте сахар, крахмал, перемешайте и выложите равномерно на тесто.

  4. Достаньте тесто из морозильной камеры и натрите на крупной терке, сверху на начинку, равномерно распределяя его.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета.

  6. Дайте немного остыть и нарежьте на порционные кусочки.

Советы:

  • Готовый пирог по желанию посыпьте сахарной пудрой.

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Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
232
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