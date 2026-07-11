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Тертый пирог с черной смородиной: простой рецепт
Приготовьте очень вкусный тертый пирог с черной смородиной.
Получается нежным, рассыпчатым, с песочным тестом и ароматной, кисло-сладкой начинкой.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 420 гр;
яйца куриные — 2 шт;
масло сливочное — 180 гр;
сметана — 1 ст л;
сахар — 4 ст л;
разрыхлитель — 1 ч л;
ванильный сахар — 10 гр;
соль — щепотка.
Для начинки:
смородина черная — 400-450 гр;
сахар — 150 гр;
крахмал кукурузный — 1 ст л.
Приготовление:
В миску просейте муку, добавьте сахар, разрыхлитель, ванильный сахар, соль, перемешайте, в эту массу натрите на крупной терке холодное сливочное масло и перетрите руками в мелкую крошку.
Добавьте яйца, сметану, замесите тесто и разделите на две неравные части. Меньшую часть заверните в пленку и отправьте в морозильную камеру на 30-40 минут, а большую раскатайте или распределите руками по дну формы, сделав небольшие бортики, и поставьте в холодильник на 30 минут.
Смородину промойте, обсушите бумажным полотенцем, добавьте сахар, крахмал, перемешайте и выложите равномерно на тесто.
Достаньте тесто из морозильной камеры и натрите на крупной терке, сверху на начинку, равномерно распределяя его.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистого цвета.
Дайте немного остыть и нарежьте на порционные кусочки.
Советы:
Готовый пирог по желанию посыпьте сахарной пудрой.