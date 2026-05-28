Тертый пирог с ревенем и сметаной: рецепт полезной выпечки

Тертый пирог с ревенем — это полезная, простая в приготовлении выпечка из песочного теста с кисло-сладкой начинкой.

Тертый пирог с ревенем и сметаной

Тертый пирог с ревенем и сметаной / © Credits

Стебли ревеня можно купить на рынке или в магазине.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 300 гр;

  • яйца куриные- 1 шт;

  • сахар — 100 гр;

  • сливочное масло — 200 гр;

  • разрыхлитель — 1 ч л;

  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • ревень — 600 гр;

  • сметана — 180 гр;

  • сахар — 2 ст л;

  • корица — 1 ч л.

Приготовление:

  1. В просеянную муку, добавьте сахар, разрыхлитель, соль, натрите холодное сливочное масло и перетрите в мелкую крошку, вбейте яйцо и замесите тесто.

  2. Разделите его на две части — одну часть больше, вторую немного меньше.

  3. Меньшую часть заверните в пищевую пленку и отправьте в морозильную камеру, большую часть выложите в форму для запекания, распределите по дну формы, формируя небольшие бортики, и поставьте в холодильник.

  4. Для начинки: ревень очистите, нарежьте кубиками, выложите в форму.

  5. Сметану с сахаром и корицей взбейте венчиком и аккуратно распределите поверх ревеня. Тесто выньте из морозильной камеры и натрите сверху на крупную терку.

  6. Выпекайте заранее в разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

  • Готовый пирог по желанию посыпьте сахарной пудрой.

