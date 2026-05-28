- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
Тертый пирог с ревенем и сметаной: рецепт полезной выпечки
Тертый пирог с ревенем — это полезная, простая в приготовлении выпечка из песочного теста с кисло-сладкой начинкой.
Стебли ревеня можно купить на рынке или в магазине.
Ингредиенты:
мука пшеничная — 300 гр;
яйца куриные- 1 шт;
сахар — 100 гр;
сливочное масло — 200 гр;
разрыхлитель — 1 ч л;
соль — щепотка.
Для начинки:
ревень — 600 гр;
сметана — 180 гр;
сахар — 2 ст л;
корица — 1 ч л.
Приготовление:
В просеянную муку, добавьте сахар, разрыхлитель, соль, натрите холодное сливочное масло и перетрите в мелкую крошку, вбейте яйцо и замесите тесто.
Разделите его на две части — одну часть больше, вторую немного меньше.
Меньшую часть заверните в пищевую пленку и отправьте в морозильную камеру, большую часть выложите в форму для запекания, распределите по дну формы, формируя небольшие бортики, и поставьте в холодильник.
Для начинки: ревень очистите, нарежьте кубиками, выложите в форму.
Сметану с сахаром и корицей взбейте венчиком и аккуратно распределите поверх ревеня. Тесто выньте из морозильной камеры и натрите сверху на крупную терку.
Выпекайте заранее в разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут до золотистого цвета.
Советы:
Сметану используйте любой жирности.
Готовый пирог по желанию посыпьте сахарной пудрой.