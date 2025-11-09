ТСН в социальных сетях

Тертый пирог с творогом: традиционный рецепт

Если вы любите выпечку с творогом, тогда этот рецепт для вас. Особенность приготовления пирога в том, что тесто не нужно раскатывать, а просто натереть его на терке.

Тертый пирог с творогом

Тертый пирог с творогом / © Credits

Тесто получается рассыпчатое, песочное, с нежной творожной начинкой и хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука пшеничная — 270 гр;

  • масло сливочное — 150 гр;

  • сметана 15% — 3 ст л;

  • яйцо куриное — 1 шт;

  • сахар — 3 ст л;

  • разрыхлитель — 1 ч л;

  • соль.

Для начинки:

  • творог — 400 гр;

  • сметана — 3 ст л;

  • сахар — 3 ст л;

  • ванильный сахар — 10 гр.

Приготовление:

  1. В миску просейте муку с разрыхлителем, добавьте сахар, соль. Сливочное масло из морозильной камеры натрите прямо в миску с мукой, периодически окуная его в муку, до однородной крошки. Выложите в массу сметану, вбейте яйцо и замесите тесто. Разделите его на две части, одну часть больше, вторую поменьше. Заверните каждую в пищевую пленку, одну большую часть отправьте в холодильник на один час, другую, меньшую в морозильную камеру на 30 минут.

  2. Творог, сметану, сахар и ванильный сахар хорошо перемешайте.

  3. Достаньте из холодильника тесто, выложите его в форму для запекания и руками распределите так, чтобы получилась основа с бортиками. На тесто выложите творожную начинку ровным слоем.

  4. Достаньте из морозильной камеры вторую часть теста и натрите на крупную терку, наверх творожной начинки.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистой корочки. Готовому пирогу дайте немного остыть и извлеките его из формы.

Советы:

  1. По желанию пирог можно посыпать сахарной пудрой.

  2. Чтобы начинка была более нежной, перебейте творог при помощи блендера.

