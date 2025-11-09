- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 116
- Время на прочтение
- 2 мин
Тертый пирог с творогом: традиционный рецепт
Если вы любите выпечку с творогом, тогда этот рецепт для вас. Особенность приготовления пирога в том, что тесто не нужно раскатывать, а просто натереть его на терке.
Тесто получается рассыпчатое, песочное, с нежной творожной начинкой и хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
Для теста:
мука пшеничная — 270 гр;
масло сливочное — 150 гр;
сметана 15% — 3 ст л;
яйцо куриное — 1 шт;
сахар — 3 ст л;
разрыхлитель — 1 ч л;
соль.
Для начинки:
творог — 400 гр;
сметана — 3 ст л;
сахар — 3 ст л;
ванильный сахар — 10 гр.
Приготовление:
В миску просейте муку с разрыхлителем, добавьте сахар, соль. Сливочное масло из морозильной камеры натрите прямо в миску с мукой, периодически окуная его в муку, до однородной крошки. Выложите в массу сметану, вбейте яйцо и замесите тесто. Разделите его на две части, одну часть больше, вторую поменьше. Заверните каждую в пищевую пленку, одну большую часть отправьте в холодильник на один час, другую, меньшую в морозильную камеру на 30 минут.
Творог, сметану, сахар и ванильный сахар хорошо перемешайте.
Достаньте из холодильника тесто, выложите его в форму для запекания и руками распределите так, чтобы получилась основа с бортиками. На тесто выложите творожную начинку ровным слоем.
Достаньте из морозильной камеры вторую часть теста и натрите на крупную терку, наверх творожной начинки.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут до золотистой корочки. Готовому пирогу дайте немного остыть и извлеките его из формы.
Советы:
По желанию пирог можно посыпать сахарной пудрой.
Чтобы начинка была более нежной, перебейте творог при помощи блендера.