Тертый пирог с творогом: традиционный рецепт

В миску просейте муку с разрыхлителем, добавьте сахар, соль. Сливочное масло из морозильной камеры натрите прямо в миску с мукой, периодически окуная его в муку, до однородной крошки. Выложите в массу сметану, вбейте яйцо и замесите тесто. Разделите его на две части, одну часть больше, вторую поменьше. Заверните каждую в пищевую пленку, одну большую часть отправьте в холодильник на один час, другую, меньшую в морозильную камеру на 30 минут.