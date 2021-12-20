Рецепт тирамису: любимый итальянский десерт от Евгения Клопотенко

Этот десерт получается очень нежным и воздушным благодаря изумительному крему на основе сыра маскарпоне.

Тирамису - классический итальянский десерт, полюбившийся всему миру. И я - не исключение. Десерт очень нежный и воздушный благодаря изумительному крему на основе сыра маскарпоне. Я решил немного усовершенствовать рецепт торта тирамису, добавив в крем цедру лимона. Уверяю, так десерт станет еще более ароматным и вкусным. Обязательно попробуйте!

К слову, тирамису - не единственный десерт, который можно сделать, используя готовую основу из теста или бисквитов. Приготовьте заварной крем для наполеона, смажьте готовые коржи, купленные в супермаркете, и подождите несколько часов, пока они пропитаются.

Время подготовки - 15 минут.

Время приготовления - 20 минут.

Время на остывание - 3 часа

Ингредиенты:

маскарпоне - 500 г

кофе (готовый) - 300 мл

ром (или коньяк) - 50 г

сливки (33%-ные) - 500 мл

желток - 8 шт.

сахар - 8 ст. л.

палочка бисквитного печенья Савоярди - 200 г

лимон (цедра одного лимона) - 1 шт.

какао - 2 ст. л.

Приготовление:

Заварите кофе, у вас должно получиться приблизительно 300-400 мл крепкого кофе. Процедите и перелейте в одну емкость, оставьте его охладиться до комнатной температуры. Можно, конечно, использовать и растворимый, но с натуральным получится на порядок вкуснее.

Затем добавьте к кофе 50 г рома или коньяка, на ваш вкус. Если хотите получить еще более нежный алкогольный вкус, используйте ликеры типа "Бейлис". Чтобы получить аутентичный вкус тирамису, вам понадобится марсала, но найти ее можно далеко не в каждом супермаркете.

Желтки (8 шт.) отделите от белков и поместите в огнеупорную мисочку. Для приготовления тирамису нам понадобятся только желтки, а из белков вы сможете приготовить замечательный белковый омлет на завтрак.

Добавьте к желткам 8 ст. л. сахара, поставьте на паровую баню и взбивайте венчиком, прогревая массу до 65 градусов. Когда яичная смесь станет более белой и однородной - это будет означать, что она прошла необходимую термообработку. Снимите массу с паровой бани и дайте остыть.

Холодные сливки (500 мл, 33%-ной жирности) перелейте в миску и взбейте миксером до устойчивых пиков. Не все сливки взбиваются достаточно хорошо и может случится так, что они вообще не взобьются. Поэтому всегда покупайте специальные кулинарные сливки с максимальной жирностью и перед взбиванием храните их в холодильнике.

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В большой емкости соедините взбитые сливки, яйца с сахаром и сыром маскарпоне (500 г). Очень аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой, пока масса не станет однородной.

На мелкой терке натрите цедру одного лимона и еще раз аккуратно перемешайте. Помните, что чем тоньше слой цедры, тем лучше. Если вы снимите слишком толстый слой с белой прослойкой, цедра будет горчить и испортит вкус десерта.

На дно большой формы для выпекания выложите четверть объема крема.

Печенье Савоярди (200 г) обмакните в кофе с ромом и уложите ровным рядом на крем. Не нужно долго его держать в кофе - достаточно одной секунды. В противном случае ваш десерт просто "поплывет".

Покройте печенье слоем крема и затем выложите второй слой печенья. Таким образом наполните форму с десертом еще одним слоем. Последним слоем должен быть крем.

Уберите емкость с десертом в холодильник минимум на 3 часа, он должен настояться, пропитаться и немного загустеть.

Перед подачей посыпьте десерт какао (2 ст. л.), но если вы не любите горьковатый вкус какао, можно этот пункт пропустить.

Готовить - это просто!

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