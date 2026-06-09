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Тирамису с черносливом и орехами: рецепт оригинального десерта
Если соединить легендарный итальянский тирамису с одним из самых любимых домашних десертов многих украинцев — черносливом с грецкими орехами и сливками, получится неожиданно вкусный десерт.
На странице Tasty Stories рассказали о рецепте десерта и автор признались, что на его создание ее вдохновили читатели, которые назвали чернослив с грецкими орехами и домашними сливками одним из самых вкусных лакомств детства. Так родилась смелая кулинарная интерпретация классического тирамису, которая соединила украинские вкусы с итальянской классикой.
Ингредиенты
- печенье савоярди
- 200 г (около 25 штук)
- маскарпоне
- 250 г
- сливки
- 250 мл
- чернослив
- 300-400 г
- грецкие орехи
- 150 г
- сахарная пудра
- 150 г
- свежесваренный кофе
- 400 мл
Приготовление
Сначала сливки взбивают до кремовой консистенции.
После этого добавляют маскарпоне и большую часть сахарной пудры.
Грецкие орехи слегка поджаривают для насыщенного аромата, а чернослив мелко нарезают.
Далее начинается процесс сборки десерта: савоярди быстро погружают в кофе, выкладывают первый слой в форму и покрывают нежным сливочным кремом.
Сверху щедро распределяют смесь чернослива и орехов, слои повторяют еще раз.
После этого десерт отправляют в холодильник минимум на несколько часов, а лучше на ночь.
Тирамису с черносливом и грецкими орехами сочетает уют домашних десертов с утонченностью итальянской классики и создает совершенно новый вкусовой опыт.