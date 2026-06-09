Тирамису с черносливом и орехами: рецепт оригинального десерта

Тирамису с черносливом и орехами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Реклама

На странице Tasty Stories рассказали о рецепте десерта и автор признались, что на его создание ее вдохновили читатели, которые назвали чернослив с грецкими орехами и домашними сливками одним из самых вкусных лакомств детства. Так родилась смелая кулинарная интерпретация классического тирамису, которая соединила украинские вкусы с итальянской классикой.

Тирамису с черносливом и орехами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Ингредиенты печенье савоярди 200 г (около 25 штук) маскарпоне 250 г сливки 250 мл чернослив 300-400 г грецкие орехи 150 г сахарная пудра 150 г свежесваренный кофе 400 мл

Тирамису с черносливом и орехами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Приготовление

Сначала сливки взбивают до кремовой консистенции. После этого добавляют маскарпоне и большую часть сахарной пудры. Грецкие орехи слегка поджаривают для насыщенного аромата, а чернослив мелко нарезают. Далее начинается процесс сборки десерта: савоярди быстро погружают в кофе, выкладывают первый слой в форму и покрывают нежным сливочным кремом. Сверху щедро распределяют смесь чернослива и орехов, слои повторяют еще раз. После этого десерт отправляют в холодильник минимум на несколько часов, а лучше на ночь.

Тирамису с черносливом и грецкими орехами сочетает уют домашних десертов с утонченностью итальянской классики и создает совершенно новый вкусовой опыт.

Новости партнеров