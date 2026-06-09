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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

Тирамису с черносливом и орехами: рецепт оригинального десерта

Если соединить легендарный итальянский тирамису с одним из самых любимых домашних десертов многих украинцев — черносливом с грецкими орехами и сливками, получится неожиданно вкусный десерт.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
4 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
380 ккал
Комментарии
Тирамису с черносливом и орехами instagram.com/tastystories.feed

Тирамису с черносливом и орехами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

На странице Tasty Stories рассказали о рецепте десерта и автор признались, что на его создание ее вдохновили читатели, которые назвали чернослив с грецкими орехами и домашними сливками одним из самых вкусных лакомств детства. Так родилась смелая кулинарная интерпретация классического тирамису, которая соединила украинские вкусы с итальянской классикой.

Тирамису с черносливом и орехами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Тирамису с черносливом и орехами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Ингредиенты

печенье савоярди
200 г (около 25 штук)
маскарпоне
250 г
сливки
250 мл
чернослив
300-400 г
грецкие орехи
150 г
сахарная пудра
150 г
свежесваренный кофе
400 мл
Тирамису с черносливом и орехами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Тирамису с черносливом и орехами instagram.com/tastystories.feed / © Instagram

Приготовление

  1. Сначала сливки взбивают до кремовой консистенции.

  2. После этого добавляют маскарпоне и большую часть сахарной пудры.

  3. Грецкие орехи слегка поджаривают для насыщенного аромата, а чернослив мелко нарезают.

  4. Далее начинается процесс сборки десерта: савоярди быстро погружают в кофе, выкладывают первый слой в форму и покрывают нежным сливочным кремом.

  5. Сверху щедро распределяют смесь чернослива и орехов, слои повторяют еще раз.

  6. После этого десерт отправляют в холодильник минимум на несколько часов, а лучше на ночь.

Тирамису с черносливом и грецкими орехами сочетает уют домашних десертов с утонченностью итальянской классики и создает совершенно новый вкусовой опыт.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
78
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