Ткемали: рецепт популярного соуса грузинской кухни

Ткемали — один из самых простых и интересных соусов, который можно приготовить за час.

На странице Буде смачно разом показали как быстро приготовить грузинский соус из слив ткемали, который можно закрыть в банки на зиму.

Ингредиенты Сливы 1 кг Сахар 100 г Соль 1 ст.л Чеснок 5 зубчиков Перец горький (маленький) 1 шт. Хмели-сунели 1 ст.л Мята Петрушка Базилик Уксус 1 ст.л Вода 40 мл

Приготовление:

Сливы вымыть, вынуть косточки и положить в кастрюлю;

В кастрюлю со сливами налить воду, добавить сахар, соль и поставить ее на огонь;

Варить около 20 минут периодически помешивая, до полного разваривания слив;

Добавьте в соус, чеснок, горький перец, хмели-сунели, зелень и все перемешайте;

Поставьте кастрюлю из ткемали на плиту, доведите до кипения на среднем огне и варите 20 минут помешивая.

Затем переблендерите соус, чтобы масса стала однородной;

Добавьте 1 ст. л уксуса и прокипятите на среднем огне еще 10 минут;

Разлить соус в простерилизованные банки и пусть они остынут;

Поставьте соус в холодное место для хранения.

Совет:

Как только соус станет густеть, нужно уменьшить огонь.

Приятного аппетита!

#соус #соусткемали #соуссливы #консервация #сливы #рецепт #грузинская кухня ♬ оригинальный звук — Будет вкусно вместе @bude_smachno_razom Ткемали – это один из самых простых и интересных соусов, которые можно приготовить максимум за час. Приготовьте ткемали по моему рецепту и вы не пожалеете. ️ Вам понадобится • сливы -1 кг • сахар -100 грм • соль -1 ст.л • чеснок — 5 зубчиков • перец горький -1 шт (маленький) • хмели-сунели -1 ст.л • мята, петрушка, базилик -50грм • уксус -1 ст.л • вода — 40 мл • Сливы вымыть и вынуть косточки. В кастрюлю со сливами наливаем воду, сахар, соль и ставим кастрюлю на огонь. Варим около 20 минут периодически помешивая. Варим до полного разваривания слив. • Добавьте в соус, чеснок, горький перец, хмели-сунели, зелень. Перемешайте. Поверните кастрюлю из ткемали на плиту, доведите до кипения на среднем огне и варите 20 минут, периодически помешивая. • Перетереть сливы блендером, чтобы масса была однородной. В соус из слив добавить 1 ст. л уксуса и необходимо прокипятить на среднем огне 10 минут. Разлить его в простерилизованные банки. Дать банкам остыть, затем убрать соус на хранение в прохладное место. Как только соус станет густеть, то начнет "стрелять", поэтому нужно быть аккуратными и уменьшить огонь. #кетчуп

Соус можно подавать к рыбе, мясу и птице.

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