Томатная паста с митболами: рецепт вкусного блюда / © Credits

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Существует ли что-то уютнее, чем тарелка теплой пасты, щедро посыпанной сыром, с нежными мясными шариками в густом томатном соусе. Итальянцы давно знают, что это не просто блюдо, это атмосфера дома, вечер под бокал красного вина, хорошее настроение и довольные лица за столом.

Повар Eric Lahuerta поделился своим авторским рецептом пасты с митболами (мясными шариками), а мы немного адаптировали его для украинской кухни.

Ингредиенты

Для митболов

Говяжий фарш 500 г

Свиной фарш 500 г

Белый хлеб 2 кусочка

Молоко 50 мл

Яйца 1 шт.

Соль

Перец

Для томатного соуса

Лук 3 шт.

Томатная паста 1 ст. л

Измельченные томаты 500 г

Оливковое масло

Соль

Перец

Дополнительно

Паста (спагетти, макароны)

Моцарелла 100 г

Твердый сыр

Сухой орегано

Приготовление

Шаг 1. Приготовьте митболы

Белый хлеб замочите в молоке на несколько минут. В большой миске смешайте говяжий и свиной фарш, яйцо, соль, перец и отжатый хлеб. Хорошо вымесите массу руками до однородности. Сформируйте небольшие шарики (размером с грецкий орех). Обжарьте митболы до золотистой корочки на сковороде с оливковым маслом. Выньте и отложите.

Шаг 2. Отварите томатный соус

Лук мелко нарезать лук мелко нарезать. На среднем огне в глубокой кастрюле или сотейнике пассеруйте его на оливковом масле до мягкости около 30 мин. Он должен стать сладковатым и карамелизированным. Добавьте томатную пасту, перемешайте и обжарьте еще минуту. Влейте измельченные томаты, уменьшите огонь до минимума и тушите 15-20 мин до загустения. Добавьте митболы в соус, перемешайте, тушите еще 5 мин.

Шаг 3. Приготовьте пасту

Параллельно с соусом сварите пасту до состояния аль денте (то есть не полностью мягкую, а с легкой упругостью). Слейте воду, оставьте немного (полстакана) для регулирования густоты соуса. Добавьте пасту к митболам в соусе, перемешайте. Можете влить немного воды от варки, это сделает соус более шелковистым. Добавьте тертую моцареллу и сухой орегано, снова перемешайте.

Шаг 4. Запекайте до совершенства

Выложите пасту с митболами в форму для запекания. Посыпьте тертым пармезаном или другим любимым твердым сыром. Запекайте в духовке при 200°C 5-10 мин до золотистой сырной корочки.

Подавайте горячей, щедро посыпьте еще порцией сыра и свежим базиликом или зеленью. Идеально сочетается с бокалом красного сухого вина или бокалом лимонада.

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Паста с митболами — это идеальный ужин, который вы дарите близким. Простой набор ингредиентов, минимум усилий и максимум вкуса. Стоит приготовить хоть раз, чтобы добавить этот рецепт в свою кулинарную золотую коллекцию.