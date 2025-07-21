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Томатная паста с митболами: рецепт вкусного блюда
Это блюдо сведет с ума ваших близких, ароматное, сочное, идеальное для домашнего ужина или романтического вечера.
Существует ли что-то уютнее, чем тарелка теплой пасты, щедро посыпанной сыром, с нежными мясными шариками в густом томатном соусе. Итальянцы давно знают, что это не просто блюдо, это атмосфера дома, вечер под бокал красного вина, хорошее настроение и довольные лица за столом.
Повар Eric Lahuerta поделился своим авторским рецептом пасты с митболами (мясными шариками), а мы немного адаптировали его для украинской кухни.
Ингредиенты
Для митболов
Говяжий фарш 500 г
Свиной фарш 500 г
Белый хлеб 2 кусочка
Молоко 50 мл
Яйца 1 шт.
Соль
Перец
Для томатного соуса
Лук 3 шт.
Томатная паста 1 ст. л
Измельченные томаты 500 г
Оливковое масло
Соль
Перец
Дополнительно
Паста (спагетти, макароны)
Моцарелла 100 г
Твердый сыр
Сухой орегано
Приготовление
Шаг 1. Приготовьте митболы
Белый хлеб замочите в молоке на несколько минут.
В большой миске смешайте говяжий и свиной фарш, яйцо, соль, перец и отжатый хлеб.
Хорошо вымесите массу руками до однородности.
Сформируйте небольшие шарики (размером с грецкий орех).
Обжарьте митболы до золотистой корочки на сковороде с оливковым маслом. Выньте и отложите.
Шаг 2. Отварите томатный соус
Лук мелко нарезать лук мелко нарезать.
На среднем огне в глубокой кастрюле или сотейнике пассеруйте его на оливковом масле до мягкости около 30 мин. Он должен стать сладковатым и карамелизированным.
Добавьте томатную пасту, перемешайте и обжарьте еще минуту.
Влейте измельченные томаты, уменьшите огонь до минимума и тушите 15-20 мин до загустения.
Добавьте митболы в соус, перемешайте, тушите еще 5 мин.
Шаг 3. Приготовьте пасту
Параллельно с соусом сварите пасту до состояния аль денте (то есть не полностью мягкую, а с легкой упругостью).
Слейте воду, оставьте немного (полстакана) для регулирования густоты соуса.
Добавьте пасту к митболам в соусе, перемешайте. Можете влить немного воды от варки, это сделает соус более шелковистым.
Добавьте тертую моцареллу и сухой орегано, снова перемешайте.
Шаг 4. Запекайте до совершенства
Выложите пасту с митболами в форму для запекания.
Посыпьте тертым пармезаном или другим любимым твердым сыром.
Запекайте в духовке при 200°C 5-10 мин до золотистой сырной корочки.
Подавайте горячей, щедро посыпьте еще порцией сыра и свежим базиликом или зеленью. Идеально сочетается с бокалом красного сухого вина или бокалом лимонада.
Паста с митболами — это идеальный ужин, который вы дарите близким. Простой набор ингредиентов, минимум усилий и максимум вкуса. Стоит приготовить хоть раз, чтобы добавить этот рецепт в свою кулинарную золотую коллекцию.