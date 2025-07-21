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Дата публикации
Категория
Рецепты
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63
Время на прочтение
2 мин

Томатная паста с митболами: рецепт вкусного блюда

Это блюдо сведет с ума ваших близких, ароматное, сочное, идеальное для домашнего ужина или романтического вечера.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Томатная паста с митболами: рецепт вкусного блюда

Томатная паста с митболами: рецепт вкусного блюда / © Credits

Существует ли что-то уютнее, чем тарелка теплой пасты, щедро посыпанной сыром, с нежными мясными шариками в густом томатном соусе. Итальянцы давно знают, что это не просто блюдо, это атмосфера дома, вечер под бокал красного вина, хорошее настроение и довольные лица за столом.

Повар Eric Lahuerta поделился своим авторским рецептом пасты с митболами (мясными шариками), а мы немного адаптировали его для украинской кухни.

Ингредиенты

Для митболов

  • Говяжий фарш 500 г

  • Свиной фарш 500 г

  • Белый хлеб 2 кусочка

  • Молоко 50 мл

  • Яйца 1 шт.

  • Соль

  • Перец

Для томатного соуса

  • Лук 3 шт.

  • Томатная паста 1 ст. л

  • Измельченные томаты 500 г

  • Оливковое масло

  • Соль

  • Перец

Дополнительно

  • Паста (спагетти, макароны)

  • Моцарелла 100 г

  • Твердый сыр

  • Сухой орегано

Приготовление

Шаг 1. Приготовьте митболы

  1. Белый хлеб замочите в молоке на несколько минут.

  2. В большой миске смешайте говяжий и свиной фарш, яйцо, соль, перец и отжатый хлеб.

  3. Хорошо вымесите массу руками до однородности.

  4. Сформируйте небольшие шарики (размером с грецкий орех).

  5. Обжарьте митболы до золотистой корочки на сковороде с оливковым маслом. Выньте и отложите.

Шаг 2. Отварите томатный соус

  1. Лук мелко нарезать лук мелко нарезать.

  2. На среднем огне в глубокой кастрюле или сотейнике пассеруйте его на оливковом масле до мягкости около 30 мин. Он должен стать сладковатым и карамелизированным.

  3. Добавьте томатную пасту, перемешайте и обжарьте еще минуту.

  4. Влейте измельченные томаты, уменьшите огонь до минимума и тушите 15-20 мин до загустения.

  5. Добавьте митболы в соус, перемешайте, тушите еще 5 мин.

Шаг 3. Приготовьте пасту

  1. Параллельно с соусом сварите пасту до состояния аль денте (то есть не полностью мягкую, а с легкой упругостью).

  2. Слейте воду, оставьте немного (полстакана) для регулирования густоты соуса.

  3. Добавьте пасту к митболам в соусе, перемешайте. Можете влить немного воды от варки, это сделает соус более шелковистым.

  4. Добавьте тертую моцареллу и сухой орегано, снова перемешайте.

Шаг 4. Запекайте до совершенства

  1. Выложите пасту с митболами в форму для запекания.

  2. Посыпьте тертым пармезаном или другим любимым твердым сыром.

  3. Запекайте в духовке при 200°C 5-10 мин до золотистой сырной корочки.

Подавайте горячей, щедро посыпьте еще порцией сыра и свежим базиликом или зеленью. Идеально сочетается с бокалом красного сухого вина или бокалом лимонада.

Паста с митболами — это идеальный ужин, который вы дарите близким. Простой набор ингредиентов, минимум усилий и максимум вкуса. Стоит приготовить хоть раз, чтобы добавить этот рецепт в свою кулинарную золотую коллекцию.

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