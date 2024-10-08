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Томатный соус: быстрый рецепт вкусного блюда

Томатный соус: быстрый рецепт вкусного блюда

Томатный соус: быстрый рецепт вкусного блюда / Фото: www.credits

Ничто не сравнится со вкусом домашнего томатного соуса, особенно если им щедро полить порцию пасты или намазать пиццу.

Фудблогер Giulia Ardizzone поделилась простым и вкусным рецептом, который станет отличным дополнением к вашим любимым блюдам.

Ингредиенты

Помидоры
1 кг
Оливковое масло
2 ст. л
Лук
1 шт.
Соль
1 ч. л
Листья базилика

Приготовление:

  • Замочите помидоры в миске или кастрюле с горячей водой примерно на 5 минут, чтобы снять кожицу;
  • Очищенные помидоры нарежьте кусочками;
  • В сковороде разогрейте несколько столовых ложек оливкового масла на среднем огне и обжарьте мелко нарезанный лук, пока он не станет мягким и прозрачным. Это примерно 5 минут;
  • Добавьте нарезанные помидоры в сковороду с луком и перемешайте;
  • Добавьте щепотку соли;
  • Дайте смеси прокипеть на среднем огне примерно 15-20 минут. Периодически помешивайте ее, пока помидоры не потеряют форму и соус не загустеет.

Советы:

  • Если вы предпочитаете более однородный соус, используйте ручной блендер, чтобы смешать все;
  • После смешивания добавьте несколько измельченных листиков базилика.

Этот действительно универсальный и вкусный домашний томатный соус

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