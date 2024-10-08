Томатный соус: быстрый рецепт вкусного блюда

Ничто не сравнится со вкусом домашнего томатного соуса, особенно если им щедро полить порцию пасты или намазать пиццу.
Фудблогер Giulia Ardizzone поделилась простым и вкусным рецептом, который станет отличным дополнением к вашим любимым блюдам.
Ингредиенты
- Помидоры
- 1 кг
- Оливковое масло
- 2 ст. л
- Лук
- 1 шт.
- Соль
- 1 ч. л
- Листья базилика
Приготовление:
- Замочите помидоры в миске или кастрюле с горячей водой примерно на 5 минут, чтобы снять кожицу;
- Очищенные помидоры нарежьте кусочками;
- В сковороде разогрейте несколько столовых ложек оливкового масла на среднем огне и обжарьте мелко нарезанный лук, пока он не станет мягким и прозрачным. Это примерно 5 минут;
- Добавьте нарезанные помидоры в сковороду с луком и перемешайте;
- Добавьте щепотку соли;
- Дайте смеси прокипеть на среднем огне примерно 15-20 минут. Периодически помешивайте ее, пока помидоры не потеряют форму и соус не загустеет.
Советы:
- Если вы предпочитаете более однородный соус, используйте ручной блендер, чтобы смешать все;
- После смешивания добавьте несколько измельченных листиков базилика.
Этот действительно универсальный и вкусный домашний томатный соус
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