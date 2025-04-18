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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
46
Время на прочтение
1 мин

Томатный суп с курицей фасолью и овощами: рецепт полезного блюда

Приготовьте на обед очень вкусный, наваристый суп с курицей, фасолью и овощами.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
40 ккал
Томатный суп с курицей фасолью и овощами

Томатный суп с курицей фасолью и овощами / © Credits

Для супа понадобится любая: консервированная или сухая фасоль, куриное филе, овощи и специи, которые они придадут супу насыщенный вкус и аромат.

Ингредиенты

куриное филе
300 г
картофель
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
чеснок
2 зубчика
фасоль консервированная в томатном соусе
1 банка
томатная паста
1 ст. л.
вода
1200 мл
растительное масло
2 ст. л.
паприка молотая
1 ч. л.
лавровый лист
2 шт.
перец черный молотый
соль

  1. Овощи помойте, очистите. Лук, морковь, картофель нарежьте небольшими кубиками, чеснок мелко измельчите.

  2. Куриное филе помойте и нарежьте на средние кусочки.

  3. В кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до слегка золотистой корочки.

  4. Добавьте к мясу лук, морковь и обжарьте 2-3 минуты, затем выложите чеснок, картофель и залейте все горячей водой.

  5. После закипания варите 10-15 минут.

  6. Добавьте фасоль вместе с соусом, томатную пасту, паприку, перец черный молотый, лавровый лист и соль.

  7. Варите при закрытой крышке на среднем огне пять минут.

Советы:

  • В каждую тарелку перед подачей по желанию добавьте измельченную зелень.

  • Воду можно заменить бульоном.

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Дата публикации
Количество просмотров
46
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