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Томатный суп с курицей фасолью и овощами: рецепт полезного блюда
Приготовьте на обед очень вкусный, наваристый суп с курицей, фасолью и овощами.
Для супа понадобится любая: консервированная или сухая фасоль, куриное филе, овощи и специи, которые они придадут супу насыщенный вкус и аромат.
Ингредиенты
- куриное филе
- 300 г
- картофель
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- фасоль консервированная в томатном соусе
- 1 банка
- томатная паста
- 1 ст. л.
- вода
- 1200 мл
- растительное масло
- 2 ст. л.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- лавровый лист
- 2 шт.
- перец черный молотый
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- соль
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Овощи помойте, очистите. Лук, морковь, картофель нарежьте небольшими кубиками, чеснок мелко измельчите.
Куриное филе помойте и нарежьте на средние кусочки.
В кастрюле разогрейте растительное масло и обжарьте мясо до слегка золотистой корочки.
Добавьте к мясу лук, морковь и обжарьте 2-3 минуты, затем выложите чеснок, картофель и залейте все горячей водой.
После закипания варите 10-15 минут.
Добавьте фасоль вместе с соусом, томатную пасту, паприку, перец черный молотый, лавровый лист и соль.
Варите при закрытой крышке на среднем огне пять минут.
Советы:
В каждую тарелку перед подачей по желанию добавьте измельченную зелень.
Воду можно заменить бульоном.