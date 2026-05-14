Томатный суп с лапшой tiktok.com/@aytens__kitchen

Рецепт этого супа появился на странице Aytens Kitchen и быстро стал любимым среди поклонников простых, но насыщенных вкусом блюд. Этот домашний овощной суп, сочетает овощи, специи и нежную вермишель. Его особенность в кремовой текстуре после измельчения овощей и легкой пряности, которую можно регулировать по собственному вкусу.

Ингредиенты растительное масло сливочное масло лук картофель помидоры морковь чеснок чёрный перец молотый красный перец соль мята петрушка тонкая вермишель вода

Приготовление

Все овощи нарезаются крупными кусками. В кастрюле разогреваются растительное и сливочное масло. К ним добавляются овощи, которые слегка обжариваются в течение нескольких минут. Затем добавляется вода и специи. Овощи варятся до полной мягкости. После приготовления овощи измельчаются блендером до однородной консистенции. В пюреобразную основу добавляется тонкая вермишель, которая варится до мягкости и постепенно загущает суп. В конце добавляются мята и петрушка. По желанию суп можно дополнить лимонным соком и острым перцем.

Это больше, чем просто овощной суп, это пример того, как из простых ингредиентов можно создать блюдо, которое дарит комфорт и тепло.

