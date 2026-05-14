Томатный суп с лапшой — простой рецепт вкусного блюда
Этот турецкий овощной суп с мелкой вермишелью, часто называют настоящим «витаминным взрывом».
Рецепт этого супа появился на странице Aytens Kitchen и быстро стал любимым среди поклонников простых, но насыщенных вкусом блюд. Этот домашний овощной суп, сочетает овощи, специи и нежную вермишель. Его особенность в кремовой текстуре после измельчения овощей и легкой пряности, которую можно регулировать по собственному вкусу.
Ингредиенты
- растительное масло
- сливочное масло
- лук
- картофель
- помидоры
- морковь
- чеснок
- чёрный перец
- молотый красный перец
- соль
- мята
- петрушка
- тонкая вермишель
- вода
Приготовление
Все овощи нарезаются крупными кусками.
В кастрюле разогреваются растительное и сливочное масло.
К ним добавляются овощи, которые слегка обжариваются в течение нескольких минут.
Затем добавляется вода и специи.
Овощи варятся до полной мягкости.
После приготовления овощи измельчаются блендером до однородной консистенции.
В пюреобразную основу добавляется тонкая вермишель, которая варится до мягкости и постепенно загущает суп.
В конце добавляются мята и петрушка. По желанию суп можно дополнить лимонным соком и острым перцем.
Это больше, чем просто овощной суп, это пример того, как из простых ингредиентов можно создать блюдо, которое дарит комфорт и тепло.