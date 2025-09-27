Томатный суп с сырным сэндвичем: рецепт вкусного обеда

Томатный суп с сырным сэндвичем instagram.comfoodiedasha / © Instagram

Этот дуэт — не только о вкусе, но и о комфорте, нежный, слегка сладковатый суп и хрустящий тост с тягучим сыром создают идеальный баланс. Фудблогер Dasha Dashkevich поделилась любимым рецептом томатного супа.

Томатный суп богат витаминами A, C и K, а также антиоксидантом ликопином, который помогает бороться со старением клеток. А еще он очень легок в приготовлении, все, что вам понадобится — духовка, блендер и несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты

Суп

Помидоры 800 г

Болгарский перец (сладкий) 2 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 1 головка

Вяленые помидоры 4-5 шт.

Оливковое масло 3-4 ст. л

Овощной или куриный бульон 700 мл

Сэндвич

Хлеб 8 ломтиков

Сливочное масло

Сыр (чедер, гауда или моцарелла)

Сливки 10 мл

Свежий базилик

Соль

Перец

Приготовление

Нагрейте духовку до 200 °C. Помидоры, перец и лук нарежьте четвертинками. Выложите на противень, сбрызните оливковым маслом. Чеснок заверните в фольгу и тоже положите на противень. Запекайте 30-40 мин до мягкости. Переложите запеченные овощи в кастрюлю, выдавите запеченный чеснок, добавьте вяленые помидоры. Залейте бульоном и перебейте все блендером до однородной текстуры. Поставьте на маленький огонь и тушите 10-15 мин. Добавьте соль и перец по своему вкусу. Смажьте хлеб маслом с двух сторон. На внутреннюю сторону положите сыр. Сложите ломтики парами и поджарьте на сухой сковороде под крышкой, чтобы сыр расплавился, а корочка стала хрустящей. Налейте суп в глубокие тарелки, добавьте немного сливок тонкой струйкой, украсьте листьями базилика и кусочками вяленых томатов. Подайте горячими с сэндвичами.

Советы

Если любите более нежный вкус, перед запеканием добавьте к овощам морковь. Она даст легкую сладость.

Для более насыщенного аромата используйте куриный бульон, а для более легкой версии — овощной.

Сыр можно комбинировать: чеддер дает остроту, моцарелла — нежность, гауда — сливочный привкус.

Это блюдо сочетает простоту и ресторанный уровень подачи. Суп обеспечивает организм антиоксидантами и витаминами, а сэндвич добавляет сытности. Это универсальное меню, которое подходит для семейного обеда, посиделок с друзьями или даже романтического ужина при свечах.