Рецепты
68
2 мин

Томатный суп с сырным сэндвичем: рецепт вкусного обеда

Осень идеально подходит для уютных кулинарных экспериментов. Ароматный томатный суп с золотистым сырным сэндвичем — классика, которая покорила сердца миллионов.

Станислава Бондаренко
Томатный суп с сырным сэндвичем instagram.comfoodiedasha

Томатный суп с сырным сэндвичем instagram.comfoodiedasha / © Instagram

Этот дуэт — не только о вкусе, но и о комфорте, нежный, слегка сладковатый суп и хрустящий тост с тягучим сыром создают идеальный баланс. Фудблогер Dasha Dashkevich поделилась любимым рецептом томатного супа.

Томатный суп богат витаминами A, C и K, а также антиоксидантом ликопином, который помогает бороться со старением клеток. А еще он очень легок в приготовлении, все, что вам понадобится — духовка, блендер и несколько простых ингредиентов.

Ингредиенты

Суп

  • Помидоры 800 г

  • Болгарский перец (сладкий) 2 шт.

  • Лук репчатый 1 шт.

  • Чеснок 1 головка

  • Вяленые помидоры 4-5 шт.

  • Оливковое масло 3-4 ст. л

  • Овощной или куриный бульон 700 мл

Сэндвич

  • Хлеб 8 ломтиков

  • Сливочное масло

  • Сыр (чедер, гауда или моцарелла)

  • Сливки 10 мл

  • Свежий базилик

  • Соль

  • Перец

Приготовление

  1. Нагрейте духовку до 200 °C. Помидоры, перец и лук нарежьте четвертинками. Выложите на противень, сбрызните оливковым маслом. Чеснок заверните в фольгу и тоже положите на противень. Запекайте 30-40 мин до мягкости.

  2. Переложите запеченные овощи в кастрюлю, выдавите запеченный чеснок, добавьте вяленые помидоры. Залейте бульоном и перебейте все блендером до однородной текстуры.

  3. Поставьте на маленький огонь и тушите 10-15 мин. Добавьте соль и перец по своему вкусу.

  4. Смажьте хлеб маслом с двух сторон. На внутреннюю сторону положите сыр. Сложите ломтики парами и поджарьте на сухой сковороде под крышкой, чтобы сыр расплавился, а корочка стала хрустящей.

  5. Налейте суп в глубокие тарелки, добавьте немного сливок тонкой струйкой, украсьте листьями базилика и кусочками вяленых томатов. Подайте горячими с сэндвичами.

Советы

  • Если любите более нежный вкус, перед запеканием добавьте к овощам морковь. Она даст легкую сладость.

  • Для более насыщенного аромата используйте куриный бульон, а для более легкой версии — овощной.

  • Сыр можно комбинировать: чеддер дает остроту, моцарелла — нежность, гауда — сливочный привкус.

Это блюдо сочетает простоту и ресторанный уровень подачи. Суп обеспечивает организм антиоксидантами и витаминами, а сэндвич добавляет сытности. Это универсальное меню, которое подходит для семейного обеда, посиделок с друзьями или даже романтического ужина при свечах.

