Томатный суп с сырным сэндвичем: рецепт вкусного обеда
Осень идеально подходит для уютных кулинарных экспериментов. Ароматный томатный суп с золотистым сырным сэндвичем — классика, которая покорила сердца миллионов.
Этот дуэт — не только о вкусе, но и о комфорте, нежный, слегка сладковатый суп и хрустящий тост с тягучим сыром создают идеальный баланс. Фудблогер Dasha Dashkevich поделилась любимым рецептом томатного супа.
Томатный суп богат витаминами A, C и K, а также антиоксидантом ликопином, который помогает бороться со старением клеток. А еще он очень легок в приготовлении, все, что вам понадобится — духовка, блендер и несколько простых ингредиентов.
Ингредиенты
Суп
Помидоры 800 г
Болгарский перец (сладкий) 2 шт.
Лук репчатый 1 шт.
Чеснок 1 головка
Вяленые помидоры 4-5 шт.
Оливковое масло 3-4 ст. л
Овощной или куриный бульон 700 мл
Сэндвич
Хлеб 8 ломтиков
Сливочное масло
Сыр (чедер, гауда или моцарелла)
Сливки 10 мл
Свежий базилик
Соль
Перец
Приготовление
Нагрейте духовку до 200 °C. Помидоры, перец и лук нарежьте четвертинками. Выложите на противень, сбрызните оливковым маслом. Чеснок заверните в фольгу и тоже положите на противень. Запекайте 30-40 мин до мягкости.
Переложите запеченные овощи в кастрюлю, выдавите запеченный чеснок, добавьте вяленые помидоры. Залейте бульоном и перебейте все блендером до однородной текстуры.
Поставьте на маленький огонь и тушите 10-15 мин. Добавьте соль и перец по своему вкусу.
Смажьте хлеб маслом с двух сторон. На внутреннюю сторону положите сыр. Сложите ломтики парами и поджарьте на сухой сковороде под крышкой, чтобы сыр расплавился, а корочка стала хрустящей.
Налейте суп в глубокие тарелки, добавьте немного сливок тонкой струйкой, украсьте листьями базилика и кусочками вяленых томатов. Подайте горячими с сэндвичами.
Советы
Если любите более нежный вкус, перед запеканием добавьте к овощам морковь. Она даст легкую сладость.
Для более насыщенного аромата используйте куриный бульон, а для более легкой версии — овощной.
Сыр можно комбинировать: чеддер дает остроту, моцарелла — нежность, гауда — сливочный привкус.
Это блюдо сочетает простоту и ресторанный уровень подачи. Суп обеспечивает организм антиоксидантами и витаминами, а сэндвич добавляет сытности. Это универсальное меню, которое подходит для семейного обеда, посиделок с друзьями или даже романтического ужина при свечах.