Томатный тост: рецепт ароматной закуски

На странице Geri's Kitchen поделились рецептом тостов с помидорами, чесноком и рикотой, который объединяет насыщенные ароматы итальянской кухни с легкостью приготовления. Этот тост идеален для завтрака, быстрого обеда или даже легкого ужина в средиземноморском стиле.

Ингредиенты Помидоры черри Чеснок 3 зубчика Оливковое масло Соль Багет Сыр Рикотта Свежие листья базилика

Приготовление:

В форму для выпекания положите помидоры и чеснок, полейте оливковым маслом и добавьте щепотку соли. Перемешайте и поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 15-20 минут, пока помидоры не станут мягкими. Извлеките и отложите. Приправьте оливковым маслом внутреннюю часть багета и поджарьте на раскаленной сковороде. Уложите на багет Рикотту и ложкой выложите помидоры. Полейте немного томатным соком из сковороды. Украсьте свежим базиликом и наслаждайтесь.

Советы:

Если хотите придать более насыщенный вкус, добавьте несколько капель бальзамического уксуса или сливочного крема, что также подчеркнет сладость помидоров.

Выбор спелых, ароматных помидоров — это залог успеха этого блюда и обращайте внимание на их качество.

#italian #italiangirl #tomato #cherrytomato #garlicbread #garlicgirl #garliclover #crostini #bruschetta #fyp #foryoupage #fyp @geris.kitchen Tomato, Garlic и Ricotta Toast Ingredients: 1 коробка cherry tomatoes 3 garlic cloves Olive oil (measure with your heart) Песок солнца 1/2 baguette cut в две днища Ricotta Cheese Fresh Basil leaves малого glass baking варенья или папка, что это овен вареный, приготовляет rajčatа твердого варочного олива и сала. Mix и место в поле на 180c для 15-20mins until tomato's soft. 2) remove and set aside. Дрисловый оливой слив на брюне и тосте в горячей pan. 3) spread на ricotta як велика або як маленька як ви і spoon on tomatoes. Drizzles over some of tomato juices от pan. 4 ) garnish with fresh basil and enjoy #italianfood

Иногда хочется чего-то простого, но невероятно вкусного, что напоминает о средиземноморском лете и солнечной Италии, поэтому эти тосты именно то, что вам нужно.

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