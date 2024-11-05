Томатный тост: рецепт ароматной закуски

Этот простой рецепт – настоящий праздник итальянской кухни, который легко приготовить дома.
На странице Geri's Kitchen поделились рецептом тостов с помидорами, чесноком и рикотой, который объединяет насыщенные ароматы итальянской кухни с легкостью приготовления. Этот тост идеален для завтрака, быстрого обеда или даже легкого ужина в средиземноморском стиле.
Ингредиенты
- Помидоры черри
- Чеснок
- 3 зубчика
- Оливковое масло
- Соль
- Багет
- Сыр Рикотта
- Свежие листья базилика
Приготовление:
- В форму для выпекания положите помидоры и чеснок, полейте оливковым маслом и добавьте щепотку соли. Перемешайте и поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 15-20 минут, пока помидоры не станут мягкими. Извлеките и отложите.
- Приправьте оливковым маслом внутреннюю часть багета и поджарьте на раскаленной сковороде.
- Уложите на багет Рикотту и ложкой выложите помидоры.
- Полейте немного томатным соком из сковороды.
- Украсьте свежим базиликом и наслаждайтесь.
Советы:
- Если хотите придать более насыщенный вкус, добавьте несколько капель бальзамического уксуса или сливочного крема, что также подчеркнет сладость помидоров.
- Выбор спелых, ароматных помидоров — это залог успеха этого блюда и обращайте внимание на их качество.
@geris.kitchen Tomato, Garlic и Ricotta Toast Ingredients: 1 коробка cherry tomatoes 3 garlic cloves Olive oil (measure with your heart) Песок солнца 1/2 baguette cut в две днища Ricotta Cheese Fresh Basil leaves малого glass baking варенья или папка, что это овен вареный, приготовляет rajčatа твердого варочного олива и сала. Mix и место в поле на 180c для 15-20mins until tomato's soft. 2) remove and set aside. Дрисловый оливой слив на брюне и тосте в горячей pan. 3) spread на ricotta як велика або як маленька як ви і spoon on tomatoes. Drizzles over some of tomato juices от pan. 4 ) garnish with fresh basil and enjoy #italianfood #italian #italiangirl #tomato #cherrytomato #garlicbread #garlicgirl #garliclover #crostini #bruschetta #fyp #foryoupage #fyp
Иногда хочется чего-то простого, но невероятно вкусного, что напоминает о средиземноморском лете и солнечной Италии, поэтому эти тосты именно то, что вам нужно.
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