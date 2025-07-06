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Томленая баранина, которая тает во рту: рецепт роскошного блюда
Если вы хотите приготовить аппетитный кусок баранины, но не знаете, как лучше всего это сделать, предлагаем беспроигрышный рецепт томленой баранины в бульоне — мясо будет настолько нежным, но и легко распадаться и отделяться от кости, а его аромат сведет с ума всю семью.
Этот рецепт идеально подойдет для праздничного ужина, воскресного обеда или особой встречи. Готовить баранину не сложно и как это сделать рассказала фудблогер Meliz Berg.
Ингредиенты
- Баранья нога или лопатка
- 1,5 кг
- Оливковое масло
- 2-3 ст. л
- Соль
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- Черный перец
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- Лук репчатый
- 2 шт.
- Чеснок
- 1 головка
- Свежий тимьян
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- Лавровый лист
- 2-3 шт.
- Свежий розмарин
- 2-3 веточки
- Куриный бульон
- 500 мл
Приготовление
Разогрейте духовку до 200°C с конвекцией (220°C в обычном режиме).
Хорошо смажьте кусок баранины оливковым маслом.
Щедро приправьте солью и молотым черным перцем со всех сторон, включая нижнюю часть.
В огнеупорную форму выложите «подушку» из лука, чеснока, лавровых листьев, розмарина и тимьяна. Сбрызните овощи маслом.
Положите баранину сверху на овощную основу.
Запекайте 30 мин без накрытия — это даст золотистую корочку.
Выньте форму, осторожно добавьте 500 мл горячего куриного бульона.
Плотно накройте форму фольгой или крышкой.
Уменьшите температуру до 160°C с конвекцией (180°C без нее) и томите 4 часа.
Не открывайте духовку, не поливайте мясо — дайте мясу покой.
После 4 часов снимите фольгу и готовьте еще 30 мин без накрытия, чтобы образовалась аппетитная корочка.
Достаньте мясо из духовки, накройте фольгой и оставьте отдыхать на 30 мин. Это даст мясу «перераспределить» соки — блюдо будет еще более сочным.
Подача
Традиционно: с картофельным пюре, запеченными овощами или булгуром.
Восточный акцент: с рисом, хумусом, мятным йогуртом и лавашем.
Нежно и легко: с овощным салатом, зеленым горошком и соусом из мяты.
Советы
Если нет куриного бульона — замените на овощной или добавьте воду с ложкой сливочного масла.
Мясо после приготовления можно легко разделить на волокна — идеально для подачи на бутербродах или в лаваше.
Остатки баранины прекрасно хранятся в холодильнике 3-4 дня или их можно заморозить.
Этот рецепт — настоящий гастрономический релакс. Вы тратите минимум усилий, а получаете блюдо ресторанного уровня. Идеально для выходного, когда хочется порадовать себя и близких.