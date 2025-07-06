ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
11
Время на прочтение
2 мин

Томленая баранина, которая тает во рту: рецепт роскошного блюда

Если вы хотите приготовить аппетитный кусок баранины, но не знаете, как лучше всего это сделать, предлагаем беспроигрышный рецепт томленой баранины в бульоне — мясо будет настолько нежным, но и легко распадаться и отделяться от кости, а его аромат сведет с ума всю семью.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
5 часов
Пищевая ценность на 100 г
280 ккал
Томленая баранина, которая тает во рту

Томленая баранина, которая тает во рту / © Credits

Этот рецепт идеально подойдет для праздничного ужина, воскресного обеда или особой встречи. Готовить баранину не сложно и как это сделать рассказала фудблогер Meliz Berg.

Ингредиенты

Баранья нога или лопатка
1,5 кг
Оливковое масло
2-3 ст. л
Соль
Черный перец
Лук репчатый
2 шт.
Чеснок
1 головка
Свежий тимьян
Лавровый лист
2-3 шт.
Свежий розмарин
2-3 веточки
Куриный бульон
500 мл

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200°C с конвекцией (220°C в обычном режиме).

  2. Хорошо смажьте кусок баранины оливковым маслом.

  3. Щедро приправьте солью и молотым черным перцем со всех сторон, включая нижнюю часть.

  4. В огнеупорную форму выложите «подушку» из лука, чеснока, лавровых листьев, розмарина и тимьяна. Сбрызните овощи маслом.

  5. Положите баранину сверху на овощную основу.

  6. Запекайте 30 мин без накрытия — это даст золотистую корочку.

  7. Выньте форму, осторожно добавьте 500 мл горячего куриного бульона.

  8. Плотно накройте форму фольгой или крышкой.

  9. Уменьшите температуру до 160°C с конвекцией (180°C без нее) и томите 4 часа.

  10. Не открывайте духовку, не поливайте мясо — дайте мясу покой.

  11. После 4 часов снимите фольгу и готовьте еще 30 мин без накрытия, чтобы образовалась аппетитная корочка.

  12. Достаньте мясо из духовки, накройте фольгой и оставьте отдыхать на 30 мин. Это даст мясу «перераспределить» соки — блюдо будет еще более сочным.

Подача

  • Традиционно: с картофельным пюре, запеченными овощами или булгуром.

  • Восточный акцент: с рисом, хумусом, мятным йогуртом и лавашем.

  • Нежно и легко: с овощным салатом, зеленым горошком и соусом из мяты.

Советы

  • Если нет куриного бульона — замените на овощной или добавьте воду с ложкой сливочного масла.

  • Мясо после приготовления можно легко разделить на волокна — идеально для подачи на бутербродах или в лаваше.

  • Остатки баранины прекрасно хранятся в холодильнике 3-4 дня или их можно заморозить.

Этот рецепт — настоящий гастрономический релакс. Вы тратите минимум усилий, а получаете блюдо ресторанного уровня. Идеально для выходного, когда хочется порадовать себя и близких.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie