Томленая баранина, которая тает во рту: рецепт роскошного блюда

Томленая баранина, которая тает во рту / © Credits

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Этот рецепт идеально подойдет для праздничного ужина, воскресного обеда или особой встречи. Готовить баранину не сложно и как это сделать рассказала фудблогер Meliz Berg.

Ингредиенты Баранья нога или лопатка 1,5 кг Оливковое масло 2-3 ст. л Соль Черный перец Лук репчатый 2 шт. Чеснок 1 головка Свежий тимьян Лавровый лист 2-3 шт. Свежий розмарин 2-3 веточки Куриный бульон 500 мл

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C с конвекцией (220°C в обычном режиме). Хорошо смажьте кусок баранины оливковым маслом. Щедро приправьте солью и молотым черным перцем со всех сторон, включая нижнюю часть. В огнеупорную форму выложите «подушку» из лука, чеснока, лавровых листьев, розмарина и тимьяна. Сбрызните овощи маслом. Положите баранину сверху на овощную основу. Запекайте 30 мин без накрытия — это даст золотистую корочку. Выньте форму, осторожно добавьте 500 мл горячего куриного бульона. Плотно накройте форму фольгой или крышкой. Уменьшите температуру до 160°C с конвекцией (180°C без нее) и томите 4 часа. Не открывайте духовку, не поливайте мясо — дайте мясу покой. После 4 часов снимите фольгу и готовьте еще 30 мин без накрытия, чтобы образовалась аппетитная корочка. Достаньте мясо из духовки, накройте фольгой и оставьте отдыхать на 30 мин. Это даст мясу «перераспределить» соки — блюдо будет еще более сочным.

Подача

Традиционно: с картофельным пюре, запеченными овощами или булгуром.

Восточный акцент: с рисом, хумусом, мятным йогуртом и лавашем.

Нежно и легко: с овощным салатом, зеленым горошком и соусом из мяты.

Советы

Если нет куриного бульона — замените на овощной или добавьте воду с ложкой сливочного масла.

Мясо после приготовления можно легко разделить на волокна — идеально для подачи на бутербродах или в лаваше.

Остатки баранины прекрасно хранятся в холодильнике 3-4 дня или их можно заморозить.

Этот рецепт — настоящий гастрономический релакс. Вы тратите минимум усилий, а получаете блюдо ресторанного уровня. Идеально для выходного, когда хочется порадовать себя и близких.