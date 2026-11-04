Топ-3 итальянских рецепта, которые превратят обычный ужин в небольшой гастрономический праздник

Паста / © Associated Press

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Есть блюда, которые никогда не выходят из моды, и паста — безусловно, одно из них. Она спасает после насыщенного рабочего дня, собирает семью за одним столом и дарит то самое ощущение домашнего уюта, которого иногда так не хватает.

Однако даже самые преданные поклонники итальянской кухни порой устают от однообразного меню. Именно поэтому издание Woman&Home решило переосмыслить три знакомых рецепта и добавить в них неожиданные акценты.

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Спагетти по-апулийски с хрустящей корочкой

Спагетти по-апулийски / © Credits

У этого блюда интересная история, ведь оно родом из региона Апулия, а его создание переносит нас в 1967 год к шеф-повару Энцо Франкавилло. По легенде, первые гости настолько удивились остроте блюда, что в шутку назвали повара «убийцей». Так и закрепилось название, которое сегодня привлекает внимание гурманов во всем мире, ведь блюдо еще называют «спагетти-убийца».

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Главный секрет — необычный способ приготовления. Спагетти не отваривают отдельно, а готовят прямо на сковороде в томатном соусе, постепенно добавляя жидкость. Макароны поджариваются, карамелизуются и приобретают аппетитный хруст.

Ингредиенты

спагетти — 400 г

томатная паста — 100 г

чеснок — 4 зубчика

пластинки чили — 1 ч. л.

оливковое масло — 4 ст. л

панировочные сухари — 75 г

пармезан — 50 г

базилик — 1 небольшой пучок

кипяток — 1 л

соль

Приготовление

Разогрейте глубокую широкую сковороду с половиной оливкового масла. Всыпьте панировочные сухари и обжаривайте 4–5 минут до золотистого цвета. Добавьте натертый пармезан, перемешайте и готовьте еще 1–2 мин. Переложите крошки на тарелку и оставьте остывать. В жаропрочном кувшине смешайте томатную пасту с 1 л кипятка и 1 ч. л соли. В той же сковороде разогрейте оставшееся оливковое масло. Добавьте измельченный чеснок, чили и половину листиков базилика. Обжаривайте примерно минуту, после чего выложите спагетти. Влейте один ополоник горячей томатной смеси. Дайте жидкости закипеть, а спагетти — подрумяниться. Переверните пасту, чтобы она карамелизовалась с другой стороны. Постепенно добавляйте оставшуюся томатную жидкость, время от времени переворачивайте и перемешивайте спагетти. Давайте им немного поджариться перед каждой следующей добавкой соуса. Примерно через 12 минут паста впитает большую часть жидкости и покроется густым соусом. Разложите спагетти по тарелкам, посыпьте сыром, добавьте оставшийся базилик и, по желанию, сбрызните оливковым маслом.

Секрет приготовления: не пытайтесь постоянно перемешивать спагетти. Именно контакт с горячей поверхностью сковороды создает ту самую аппетитную карамелизованную корочку.

Суп-лазанья

Суп-лазанья / © Credits

Если вы любите лазанью, но не всегда находите время на многослойную сборку и запекание, этот рецепт станет для вас настоящим открытием. Представьте себе знакомый насыщенный соус с говядиной, помидорами и ароматными травами, но вместо обычной тарелки лазаньи — большую миску горячего супа.

Листы свежего теста для лазаньи нарезают неровными кусочками и готовят прямо в томатно-мясной основе. А самое приятное — финальные штрихи: кремовая бурата, свежий базилик и немного лимонной цедры, которые превращают простой домашний ужин в блюдо, достойное ресторанного меню.

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Ингредиенты

оливковое масло — 1 ст. л

лук — 1 шт.

говяжий фарш — 350 г

чеснок — 1 зубчик

томатная паста — 70 г

консервированные помидоры черри — 400 г

сушеный орегано — 2 ч. л

куриный бульон — 350 мл

яичные листы для лазаньи — 300 г

бурата — 150 г

цедра половины лимона

базилик — небольшой пучок

соль

Приготовление

В большой кастрюле разогрейте оливковое масло. Добавьте мелко нарезанный лук и щепотку соли. Тушите до мягкости и прозрачности. Добавьте фарш и обжаривайте, разбивая комочки деревянной ложкой, пока мясо не подрумянится. Добавьте тонко нарезанный чеснок и готовьте еще 2 мин. Затем добавьте томатную пасту и орегано, перемешайте и оставьте на огне ещё на 2 мин. Добавьте консервированные помидоры и половину банки воды. Доведите до кипения и тушите примерно 20 мин, периодически помешивая. Добавьте куриный бульон и снова доведите суп до кипения. Нарежьте листы лазаньи неровными кусочками, положите в кастрюлю и варите на небольшом огне 3–4 мин, пока паста не станет мягкой. Разлейте суп по глубоким тарелкам. Добавьте кусочки бураты, листики базилика, лимонную цедру и немного оливкового масла.

Секрет приготовления: не забывайте добавлять лимонную цедру — она придаёт свежесть и прекрасно уравновешивает насыщенный томатный соус и нежную бурату.

Ракушки по-болонски

Ракушки по-болонски / © Credits

Этот рецепт для тех, кто обожает насыщенное мясное рагу, но не очень любит гору посуды после приготовления. Вместо традиционной пасты используйте крупные макароны в форме ракушек. Они прекрасно удерживают соус внутри, поэтому каждый кусочек получается особенно сочным. Для насыщенного вкуса используют сразу два вида фарша — говяжий и свиной, а молоко придает соусу нежность и шелковистую текстуру.

Ингредиенты

оливковое масло — 2 ст. л.

замороженная овощная смесь — 250 г

чеснок — 1 крупный зубчик

говяжий фарш — 500 г

свиной фарш — 250 г

томатная паста — 70 г

молотый мускатный орех — щепотка

лавровый лист — 2 шт.

розмарин — 1 веточка

молоко — 200 мл

бульонный кубик — 1 шт.

томатная паста — 350 г

макароны в форме ракушек — 500 г

куриный бульон — 500 мл

кипяток — 350 мл

петрушка

тертый пармезан

Приготовление

В тяжёлой кастрюле с толстым дном разогрейте половину оливкового масла. Добавьте овощную смесь и щепотку соли. Готовьте примерно 10 минут на среднем огне, чтобы овощи стали мягкими. В конце добавьте измельченный чеснок. Переложите овощи на отдельную тарелку. Добавьте в кастрюлю оставшееся масло и выложите говяжий и свиной фарш. Обжаривайте на сильном огне, разбивая мясо ложкой, пока оно не подрумянится. Убавьте огонь, добавьте томатную пасту и перемешивайте 2–3 мин, пока она не станет темнее. Верните овощи в кастрюлю. Добавьте мускатный орех, лавровый лист, розмарин, молоко, бульонный кубик, томатную пасту и 500 мл только что закипевшей воды. Доведите смесь до кипения, затем убавьте огонь. Накройте крышкой, но оставьте небольшую щель, и тушите примерно 40 мин. Удалите лавровый лист и розмарин. Добавьте сухие макароны «ракушки» и ещё 350 мл кипятка. Накройте крышкой и готовьте на слабом огне около 20 минут, периодически помешивая. Если соус становится слишком густым или паста еще не полностью погружена в жидкость, добавьте немного воды, примерно 100–200 мл. Подавайте горячим, посыпьте тёртым пармезаном и мелко нарезанной петрушкой.

Секрет приготовления: не спешите снимать соус с огня. Именно медленное тушение помогает мясу, овощам, молоку и помидорам слиться в насыщенную, нежную основу.

Кулинарные хитрости

Не скупитесь на соль при варке. Паста впитывает воду во время приготовления, поэтому правильное приправление с самого начала помогает сделать её вкуснее. Сохраните немного воды после варки. Крахмалистая жидкость помогает разбавить соус и делает его более однородным. Добавьте несколько ложек к пасте перед подачей. Не переваривайте макароны. Готовьте их до состояния чуть более твёрдого, чем al dente, если планируете ещё прогреть в соусе. Так они не потеряют текстуру. Смешивайте пасту с соусом на сковороде. Не просто выкладывайте соус сверху, а дайте макаронам 1–2 минуты побыть в нём. Так они лучше впитают аромат и вкус. Выбирайте правильную форму макарон. Длинная тонкая паста хорошо сочетается с легкими соусами, а трубочки и ребристые формы — с густыми мясными и овощными заправками. Ракушки хорошо удерживают соус. Не перегружайте кастрюлю. Макаронам нужно пространство, чтобы равномерно готовиться и не слипаться. Добавляйте немного лимонной цедры. Она освежает насыщенные томатные и сливочные соусы, не перебивая их вкус. Натирайте сыр на горячую пасту. Пармезан лучше плавится и сочетается с соусом, а также создает нежную текстуру. Не промывайте макароны после варки. Если вы не готовите холодный салат, вода смоет крахмал, который помогает соусу держаться на пасте.

Итальянская кухня давно доказала, что для по-настоящему вкусного ужина не нужны десятки ингредиентов или сложные кулинарные приёмы. Иногда достаточно изменить способ приготовления, добавить необычный акцент или по-новому подать знакомое блюдо.

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