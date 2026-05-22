Топ-3 рецепта маринадов к курице

Маринад — не просто способ подготовить мясо к приготовлению, а момент, когда курица буквально «впитывает» вкус, аромат и текстуру будущего блюда. Универсальных формул здесь нет, но есть удачные сочетания, которые почти всегда работают.

Фудблогер Anastasia Simashko поделилась тремя проверенными вариантами маринадов, от классики до азиатских нот с легкой остротой и карамельной корочкой.

Классический маринад

Этот вариант подходит для филе и базовых домашних блюд.

Ингредиенты

куриное филе 500 г

лук (перебитый блендером) 1 шт.

горчица 1 ст. л

майонез 1 ст. л

соль ½ ч. л

Приготовление

Все ингредиенты смешать и переложить курицу в пакет или контейнер. Маринад равномерно покрывает мясо и делает его более сочным.

Нежный маринад

Идеален для бедер, когда хочется максимально сочного результата с деликатным вкусом.

Ингредиенты

куриные бедра 600 г

натуральный йогурт без добавок 150 г

чеснок 3 зубчика

петрушка 1 горсть

цедра ½ лимона

соль ½ ч. л

Приготовление

Йогурт соединить с чесноком, зеленью, лимонной цедрой и солью. Замариновать курицу и в результате мясо получается нежным, ароматным и очень сочным.

Азиатский маринад

Этот вариант придает курице выразительный вкус и аппетитную карамелизацию.

Ингредиенты

куриные голени 700 г

соус терияки 3 ст. л

шрирача 1 ст. л

мед 1 ст. л

Приготовление

Смешать все ингредиенты и оставить курицу мариноваться. Во время приготовления появляется насыщенный сладко-острый вкус и характерная карамельная корочка.

Все варианты маринадов объединяет одно, они просты, доступны и превращают обычную курицу в полноценное блюдо с характером.

