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Топ-3 рецепта с яблоками на эту осень
Яблоки, корица и аромат домашней выпечки — у этой осени точно будет свой особый вкус.
Осень трудно представить без сочных яблок, корицы и десертов, наполняющих кухню уютным ароматом. И совсем не обязательно проводить полдня у плиты: из сезонных яблок можно быстро приготовить вафли, чай или эффектный десерт из слоеного теста. Блогер Катерина Мазурец предложила три простых варианта — от завтрака до сладкого угощения к чаю.
Яблочные вафли с корицей
Сочные кусочки яблок в воздушном вафельном тесте, а сверху — ароматный сахар с корицей.
Ингредиенты на 10 вафель
крупные яблоки — 3 шт.
яйца — 2 шт.
сахар — 60 г
ванильный сахар — пакетик
мягкое сливочное масло — 80 г
молоко — 180 мл
мука — 220 г
разрыхлитель — 1,5 ч. л
корица — 0,5–1 ч. л
соль — щепотка
сахар — 50 г
Приготовление
Яблоки нарежьте небольшими кусочками.
Замесите тесто из остальных ингредиентов, добавьте яблоки и выпекайте вафли в вафельнице до золотистой корочки.
Готовые вафли щедро посыпьте смесью сахара и корицы.
Яблочный чай с корицей
Этот напиток стоит приготовить хотя бы ради аромата, который мгновенно создает осеннее настроение.
Ингредиенты на одну порцию
яблоко
вода — 500 мл
черный чай — 2 ч. л.
корица
сахар
Приготовление
Нарежьте яблоко, выложите его в сотейник вместе с сахаром и корицей и карамелизуйте до золотистого цвета.
Затем влейте воду и кипятите около 7 минут.
Снимите напиток с огня, добавьте черный чай и дайте настояться еще 5 минут.
В результате вы получите ароматный напиток с легкой яблочной сладостью и пряной ноткой корицы.
Яблоки в слоеном тесте
Десерт, который выглядит гораздо сложнее, чем есть на самом деле.
Ингредиенты
яблоки
слоеное бездрожжевое тесто
яйца — 1 шт.
сахар — 3 ст. л.
корица — 1 ч. л
Приготовление
Яблоки нарежьте кольцами и удалите сердцевину. Для этого можно использовать обычную крышку от бутылки.
Слоеное тесто тонко раскатайте и нарежьте полосками шириной примерно 1–1,5 см.
Смешайте сахар с корицей, обваляйте в этой смеси яблочные кольца, а затем оберните их полосками теста.
Сверху смажьте яйцом и выпекайте до золотистой корочки.
Три рецепта — три простых способа сделать осень чуть уютнее. Хрустящие яблочные вафли на завтрак, горячий чай с карамелизированными яблоками или десерт из слоеного теста к вечернему кофе — остаётся только выбрать ваш фаворит и достать корицу.