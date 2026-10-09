Топ-3 рецепта с яблоками на эту осень / © Credits

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Осень трудно представить без сочных яблок, корицы и десертов, наполняющих кухню уютным ароматом. И совсем не обязательно проводить полдня у плиты: из сезонных яблок можно быстро приготовить вафли, чай или эффектный десерт из слоеного теста. Блогер Катерина Мазурец предложила три простых варианта — от завтрака до сладкого угощения к чаю.

Яблочные вафли с корицей

Яблочные вафли с корицей instagram.com/korusni_korusnosti / © Instagram

Сочные кусочки яблок в воздушном вафельном тесте, а сверху — ароматный сахар с корицей.

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Ингредиенты на 10 вафель

крупные яблоки — 3 шт.

яйца — 2 шт.

сахар — 60 г

ванильный сахар — пакетик

мягкое сливочное масло — 80 г

молоко — 180 мл

мука — 220 г

разрыхлитель — 1,5 ч. л

корица — 0,5–1 ч. л

соль — щепотка

сахар — 50 г

Приготовление

Яблоки нарежьте небольшими кусочками. Замесите тесто из остальных ингредиентов, добавьте яблоки и выпекайте вафли в вафельнице до золотистой корочки. Готовые вафли щедро посыпьте смесью сахара и корицы.

Яблочный чай с корицей

Яблочный чай с корицей instagram.com/korusni_korusnosti / © Instagram

Этот напиток стоит приготовить хотя бы ради аромата, который мгновенно создает осеннее настроение.

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Ингредиенты на одну порцию

яблоко

вода — 500 мл

черный чай — 2 ч. л.

корица

сахар

Приготовление

Нарежьте яблоко, выложите его в сотейник вместе с сахаром и корицей и карамелизуйте до золотистого цвета. Затем влейте воду и кипятите около 7 минут. Снимите напиток с огня, добавьте черный чай и дайте настояться еще 5 минут.

В результате вы получите ароматный напиток с легкой яблочной сладостью и пряной ноткой корицы.

Яблоки в слоеном тесте

Яблоки в слоеном тесте instagram.com/korusni_korusnosti / © Instagram

Десерт, который выглядит гораздо сложнее, чем есть на самом деле.

Ингредиенты

яблоки

слоеное бездрожжевое тесто

яйца — 1 шт.

сахар — 3 ст. л.

корица — 1 ч. л

Приготовление

Яблоки нарежьте кольцами и удалите сердцевину. Для этого можно использовать обычную крышку от бутылки. Слоеное тесто тонко раскатайте и нарежьте полосками шириной примерно 1–1,5 см. Смешайте сахар с корицей, обваляйте в этой смеси яблочные кольца, а затем оберните их полосками теста. Сверху смажьте яйцом и выпекайте до золотистой корочки.

Три рецепта — три простых способа сделать осень чуть уютнее. Хрустящие яблочные вафли на завтрак, горячий чай с карамелизированными яблоками или десерт из слоеного теста к вечернему кофе — остаётся только выбрать ваш фаворит и достать корицу.

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