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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Топ-3 рецепта с яблоками на эту осень

Яблоки, корица и аромат домашней выпечки — у этой осени точно будет свой особый вкус.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Топ-3 рецепта с яблоками на эту осень

Топ-3 рецепта с яблоками на эту осень / © Credits

Осень трудно представить без сочных яблок, корицы и десертов, наполняющих кухню уютным ароматом. И совсем не обязательно проводить полдня у плиты: из сезонных яблок можно быстро приготовить вафли, чай или эффектный десерт из слоеного теста. Блогер Катерина Мазурец предложила три простых варианта — от завтрака до сладкого угощения к чаю.

Яблочные вафли с корицей

Яблочные вафли с корицей instagram.com/korusni_korusnosti / © Instagram

Яблочные вафли с корицей instagram.com/korusni_korusnosti / © Instagram

Сочные кусочки яблок в воздушном вафельном тесте, а сверху — ароматный сахар с корицей.

Ингредиенты на 10 вафель

  • крупные яблоки — 3 шт.

  • яйца — 2 шт.

  • сахар — 60 г

  • ванильный сахар — пакетик

  • мягкое сливочное масло — 80 г

  • молоко — 180 мл

  • мука — 220 г

  • разрыхлитель — 1,5 ч. л

  • корица — 0,5–1 ч. л

  • соль — щепотка

  • сахар — 50 г

Приготовление

  1. Яблоки нарежьте небольшими кусочками.

  2. Замесите тесто из остальных ингредиентов, добавьте яблоки и выпекайте вафли в вафельнице до золотистой корочки.

  3. Готовые вафли щедро посыпьте смесью сахара и корицы.

Яблочный чай с корицей

Яблочный чай с корицей instagram.com/korusni_korusnosti / © Instagram

Яблочный чай с корицей instagram.com/korusni_korusnosti / © Instagram

Этот напиток стоит приготовить хотя бы ради аромата, который мгновенно создает осеннее настроение.

Ингредиенты на одну порцию

  • яблоко

  • вода — 500 мл

  • черный чай — 2 ч. л.

  • корица

  • сахар

Приготовление

  1. Нарежьте яблоко, выложите его в сотейник вместе с сахаром и корицей и карамелизуйте до золотистого цвета.

  2. Затем влейте воду и кипятите около 7 минут.

  3. Снимите напиток с огня, добавьте черный чай и дайте настояться еще 5 минут.

В результате вы получите ароматный напиток с легкой яблочной сладостью и пряной ноткой корицы.

Яблоки в слоеном тесте

Яблоки в слоеном тесте instagram.com/korusni_korusnosti / © Instagram

Яблоки в слоеном тесте instagram.com/korusni_korusnosti / © Instagram

Десерт, который выглядит гораздо сложнее, чем есть на самом деле.

Ингредиенты

  • яблоки

  • слоеное бездрожжевое тесто

  • яйца — 1 шт.

  • сахар — 3 ст. л.

  • корица — 1 ч. л

Приготовление

  1. Яблоки нарежьте кольцами и удалите сердцевину. Для этого можно использовать обычную крышку от бутылки.

  2. Слоеное тесто тонко раскатайте и нарежьте полосками шириной примерно 1–1,5 см.

  3. Смешайте сахар с корицей, обваляйте в этой смеси яблочные кольца, а затем оберните их полосками теста.

  4. Сверху смажьте яйцом и выпекайте до золотистой корочки.

Три рецепта — три простых способа сделать осень чуть уютнее. Хрустящие яблочные вафли на завтрак, горячий чай с карамелизированными яблоками или десерт из слоеного теста к вечернему кофе — остаётся только выбрать ваш фаворит и достать корицу.

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