Топ-3 закуски для идеального пикника
Когда наступает теплый сезон, нет ничего приятнее, чем пикник на природе. Но даже самая короткая прогулка с друзьями или семьей может превратиться в гастрономический фейл, если не позаботиться о правильных закусках.
На странице anna_didus рассказали, как подготовить три простых, но невероятно вкусных блюда на гриле, которые точно станут звездами вашего выезда.
Прежде всего, позаботьтесь о базе, а именно, качественные дрова, древесный уголь и разжигатель. Их легко приобрести в супермаркете, а еще проще заказать онлайн. От этого будет зависеть не только вкус, но и аромат всех закусок, ведь правильно разожженный гриль — уже половина успеха.
Лаваш на гриле
Идеальная закуска для тех, кто любит нежный сыр со свежей зеленью.
Ингредиенты
Лаваш
Сулугуни
Сметана
Зелень (укроп, петрушка)
Чеснок
Соль
Приготовление
Лаваш смажьте сметаной и добавьте натертый сулугуни.
Посыпьте зеленью и выдавите немного чеснока.
Сложите и поджарьте на гриле до золотистой корочки.
Эта закуска прекрасно подходит как для быстрого перекуса, так и для основного угощения на пикнике.
Шампиньоны на мангале
Сочные грибы с ароматом трав и соевого соуса — настоящее наслаждение для гурманов.
Ингредиенты
Шампиньоны
Сметана
Соевый соус
Итальянские травы
Черный перец молотый
Сухой чеснок
Приготовление
Шампиньоны замаринуйте в смеси сметаны, соевого соуса, трав и специй.
Выложите на гриль и обжаривайте до золотистого цвета.
Секрет вкуса — сочетание сливочной сметаны и насыщенного аромата специй, которое делает грибы чрезвычайно аппетитными.
Овощи на гриле
Легкие, полезные и красочные, овощи на гриле украсят любой пикник.
Ингредиенты
Кабачок
Перец сладкий
Баклажан
Масло
Соевый соус
Копченая паприка
Сухой чеснок
Черный перец
Приготовление
Нарежьте овощи толстыми ломтиками, сбрызните маслом и соевым соусом.
Посыпьте копченой паприкой, чесноком и перцем.
Готовьте на гриле до мягкости и золотистой корочки.
Эти овощи не только полезны, но и невероятно фотогеничны, поэтому можно будет даже сделать хорошее фото для вашего Instagram.
Пикник не обязательно должен быть сложным и долгим в приготовлении. Достаточно немного планирования, качественных продуктов и гриля, и три простые закуски превратят ваш выезд в гастрономический праздник.