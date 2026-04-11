Топ-3 закуски для идеального пикника

Шашлык / © Credits

На странице anna_didus рассказали, как подготовить три простых, но невероятно вкусных блюда на гриле, которые точно станут звездами вашего выезда.

Прежде всего, позаботьтесь о базе, а именно, качественные дрова, древесный уголь и разжигатель. Их легко приобрести в супермаркете, а еще проще заказать онлайн. От этого будет зависеть не только вкус, но и аромат всех закусок, ведь правильно разожженный гриль — уже половина успеха.

Лаваш на гриле

лаваш / © Credits

Идеальная закуска для тех, кто любит нежный сыр со свежей зеленью.

Ингредиенты

Лаваш

Сулугуни

Сметана

Зелень (укроп, петрушка)

Чеснок

Соль

Приготовление

Лаваш смажьте сметаной и добавьте натертый сулугуни. Посыпьте зеленью и выдавите немного чеснока. Сложите и поджарьте на гриле до золотистой корочки.

Эта закуска прекрасно подходит как для быстрого перекуса, так и для основного угощения на пикнике.

Шампиньоны на мангале

Шампиньоны / © Credits

Сочные грибы с ароматом трав и соевого соуса — настоящее наслаждение для гурманов.

Ингредиенты

Шампиньоны

Сметана

Соевый соус

Итальянские травы

Черный перец молотый

Сухой чеснок

Приготовление

Шампиньоны замаринуйте в смеси сметаны, соевого соуса, трав и специй. Выложите на гриль и обжаривайте до золотистого цвета.

Секрет вкуса — сочетание сливочной сметаны и насыщенного аромата специй, которое делает грибы чрезвычайно аппетитными.

Овощи на гриле

Овощи на гриле / © Credits

Легкие, полезные и красочные, овощи на гриле украсят любой пикник.

Ингредиенты

Кабачок

Перец сладкий

Баклажан

Масло

Соевый соус

Копченая паприка

Сухой чеснок

Черный перец

Приготовление

Нарежьте овощи толстыми ломтиками, сбрызните маслом и соевым соусом. Посыпьте копченой паприкой, чесноком и перцем. Готовьте на гриле до мягкости и золотистой корочки.

Эти овощи не только полезны, но и невероятно фотогеничны, поэтому можно будет даже сделать хорошее фото для вашего Instagram.

Пикник не обязательно должен быть сложным и долгим в приготовлении. Достаточно немного планирования, качественных продуктов и гриля, и три простые закуски превратят ваш выезд в гастрономический праздник.