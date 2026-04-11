Топ-3 закуски для идеального пикника

Когда наступает теплый сезон, нет ничего приятнее, чем пикник на природе. Но даже самая короткая прогулка с друзьями или семьей может превратиться в гастрономический фейл, если не позаботиться о правильных закусках.

Станислава Бондаренко
Шашлык

Шашлык / © Credits

На странице anna_didus рассказали, как подготовить три простых, но невероятно вкусных блюда на гриле, которые точно станут звездами вашего выезда.

Прежде всего, позаботьтесь о базе, а именно, качественные дрова, древесный уголь и разжигатель. Их легко приобрести в супермаркете, а еще проще заказать онлайн. От этого будет зависеть не только вкус, но и аромат всех закусок, ведь правильно разожженный гриль — уже половина успеха.

Лаваш на гриле

лаваш / © Credits

Идеальная закуска для тех, кто любит нежный сыр со свежей зеленью.

Ингредиенты

  • Лаваш

  • Сулугуни

  • Сметана

  • Зелень (укроп, петрушка)

  • Чеснок

  • Соль

Приготовление

  1. Лаваш смажьте сметаной и добавьте натертый сулугуни.

  2. Посыпьте зеленью и выдавите немного чеснока.

  3. Сложите и поджарьте на гриле до золотистой корочки.

Эта закуска прекрасно подходит как для быстрого перекуса, так и для основного угощения на пикнике.

Шампиньоны на мангале

Шампиньоны / © Credits

Сочные грибы с ароматом трав и соевого соуса — настоящее наслаждение для гурманов.

Ингредиенты

  • Шампиньоны

  • Сметана

  • Соевый соус

  • Итальянские травы

  • Черный перец молотый

  • Сухой чеснок

Приготовление

  1. Шампиньоны замаринуйте в смеси сметаны, соевого соуса, трав и специй.

  2. Выложите на гриль и обжаривайте до золотистого цвета.

Секрет вкуса — сочетание сливочной сметаны и насыщенного аромата специй, которое делает грибы чрезвычайно аппетитными.

Овощи на гриле

Овощи на гриле / © Credits

Легкие, полезные и красочные, овощи на гриле украсят любой пикник.

Ингредиенты

  • Кабачок

  • Перец сладкий

  • Баклажан

  • Масло

  • Соевый соус

  • Копченая паприка

  • Сухой чеснок

  • Черный перец

Приготовление

  1. Нарежьте овощи толстыми ломтиками, сбрызните маслом и соевым соусом.

  2. Посыпьте копченой паприкой, чесноком и перцем.

  3. Готовьте на гриле до мягкости и золотистой корочки.

Эти овощи не только полезны, но и невероятно фотогеничны, поэтому можно будет даже сделать хорошее фото для вашего Instagram.

Пикник не обязательно должен быть сложным и долгим в приготовлении. Достаточно немного планирования, качественных продуктов и гриля, и три простые закуски превратят ваш выезд в гастрономический праздник.

