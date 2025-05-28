Низкокалорийные и вкусные летние коктейли. / © Credits

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Если вы следите за своим рационом, соблюдаете здоровое питание и иногда любите расслабиться, но без вреда для здоровья, такие низкокалорийные коктейли именно для вас. С ними вы получите вкусовое удовольствие, не разрушив собственных целей относительно здорового и красивого тела.

В некоторых классических коктейлях меньше сахара, но обычно можно изменить ингредиенты, чтобы уменьшить количество калорий без потери вкуса. Однако важно помнить, что алкогольные коктейли следует употреблять в умеренных количествах, поскольку любой алкоголь оказывает влияние на наше здоровье.

Интернет-портал WomanAndHome рассказывает о низкокалорийных коктейлях, которые легко можно сделать дома и они будут смаковать на домашней вечеринке, пикнике или просто если вы будете лежать и наслаждаться ими у реки или бассейна.

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Водка с содовой

Классическая содовая – это минеральная вода или просто вода с газом. Отличное сочетание о котором мы часто слышали из фильмов, стоит обратить внимание, что это совсем несладкий напиток. К нему можно добавить ломтик лимона или лайма для красоты.

Примерная калорийность : 95 ккал из одной порции водки (44 мл)

Мохито

Классический мохито не является оптимальным выбором низкокалорийного коктейля из-за высокого содержания сахара и рома, что делает его калорийность примерно 240 ккал. Однако это исправимо. Просто возьмите немного рома с соком лайма, добавьте мяту и добавьте Sprite Zero Sugar.

Примерная калорийность : 79 ккал из одной порции рома (44 мл)

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Джин-тоник

Прекрасный выбор, если вы не знаете или сомневаетесь, что заказать. Единственное что, замените обычный тоник не диетический.

Приблизительная калорийность : 64 ккал из одной порции джина (44 мл)

Кровавая Мери

Это, пожалуй, один из самых известных коктейлей. Если вы смотрели фильмы 90-х, то в них часто воскресное утро главных героев начиналось именно с него. Хотя на самом деле этот низкокалорийный коктейль подходит для употребления и в другое время. Классическая Мэри – это порция водки, 170 мл томатного сока, чайная ложка лимонного сока, чуть-чуть соли и перца, две-три капли Табаско и сельдерей (можно без).

Примерная калорийность : 134 ккал из одной порции водки (44 мл)

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Кровавая Мери / © Credits

Текила санрайз

Идеальный коктейль на летний день. Хотя, чтобы снизить его калорийность, можно внести определенные изменения. Смешайте одну порцию текилы, 1/3 стакана свежевыжатого апельсинового сока и 44 мл сиропа "Гренадина". Украсить коктейль можно ломтиком апельсина или коктейльной вишней.

Примерная калорийность : 157 ккал из одной порции текилы (44 мл)

Мартини

Любимый коктейль Джеймса Бонда, как говорится – классика жанра. Смешайте порцию водки с 29 мл вермута, добавьте одну или две оливки. Лучше использовать классической мартини, ведь у других его вариация больше калорийности.

Приблизительная калорийность: 120 ккал из одной порции водки (44 мл)

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Диетолог Elisa Gomez de Bonilla говорит, что, употребляя коктейли, мы обычно учитываем калорийность алкоголя, но не стоит забывать о дополнительных ингредиентах. Например, Пинья Колада может содержать до 490 ккал из-за сливок и сиропа. Большинство основ для коктейлей, таких как джин, водка, ром, виски или текила, содержат не менее 100 ккал на порцию, но различные ликеры, как Tia Maria или Baileys, добавят вашему коктейлю еще 170 ккал на порцию из-за содержания сахара и сливок.

Как снизить калорийность? Замените обычные газированные напитки такими же, но без сахара, используйте сок и минеральную воду. Если вам нужны сливки, используйте те, у которых меньше жира. Используйте мяту и лайм, чтобы добавить вкус и избегайте калорийных ликеров, сладких сиропов и других ароматизаторов.

Низкокалорийные и вкусные летние коктейли. / © Credits

Кстати, если вы не хотите употреблять алкоголь, то можно использовать безалкогольные джин, виски и ром. Их можно найти на полках супермаркета. Алкоголь может замедлить способность организма сжигать жир, поэтому если вы понимаете, что вас ожидает длинная вечеринка, выберите вариант с безалкогольной основой. Печень отвечает за обработку и хранение жира, углеводов и белков, превращая их в энергию. Но алкоголь не может храниться в организме, потому его печень обрабатывает в первую очередь, а это может замедлить метаболизм.

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