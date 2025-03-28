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Топленое масло: повар раскрыл секреты его быстрого приготовления
Топленое масло, известное также как Гхи, является уникальным продуктом, используемым в кулинарии уже сотни лет. Оно отличается не только приятным ореховым ароматом и насыщенным вкусом, но и многочисленными полезными свойствами.
Это масло сохраняется значительно дольше обычного сливочного, оно устойчиво к высоким температурам, а это делает его идеальным для жарки, выпекания и даже косметических процедур.
Еще одно важное преимущество топленого масла — отсутствие лактозы и казеина. Это делает его безопасным для людей с непереносимостью молочных продуктов. К тому же оно содержит полезные жирные кислоты, способствующие улучшению пищеварения и укреплению иммунитета, рассказал Роман Емец, автор кулинарного канала.
Приготовление
Процесс достаточно прост и не требует специального оборудования. Дома его можно приготовить двумя способами — на сковороде или водяной бане.
Классический способ на плите
Возьмите несоленое сливочное масло высокого качества. Желательно использовать масло с содержанием жира 82–85%.
Нарежьте масло кубиками и переложите в сковороду или кастрюлю с толстым дном.
Включите минимальное нагревание и медленно растапливайте его, но не допускайте кипения.
При плавлении масло начнет разделяться на чистый молочный жир и осадок из белков и воды.
Медленно перемешивайте, а когда на поверхности появятся сгустки молочные, аккуратно снимайте их ложкой.
Через 1,5-2 часа, когда масло приобретет прозрачный золотистый цвет, снимите его с огня.
Процедите через марлю или мелкое сито в чистую банку, чтобы избавиться от осадка.
Охладите и храните в холодильнике или при комнатной температуре в герметичной таре.
Метод на водяной бане
Если хотите более деликатный вариант, можно готовить масло на водяной бане. Для этого сливочное масло растапливают в миске, установленной над кастрюлей с горячей водой. Процесс занимает больше времени, но позволяет максимально сберечь аромат и полезные вещества.
Использование топленого масла
Для жарки — она не горит при высоких температурах, поэтому идеально подходит для приготовления мяса, овощей и даже блинов.
В выпечке – заменяет сливочное масло или масло, придает блюдам приятный сливочно-ореховый аромат.
В приготовлении каш и соусов – добавляет блюдам нежности и улучшает усвоение полезных веществ.
Для ухода за кожей – во многих культурах Гхи используют как натуральный увлажнитель для лица и губ.
Хранение
При комнатной температуре — до 3 месяцев в сухой, темной емкости.
В холодильнике — до 6-12 месяцев.
В морозильной камере — до двух лет.
Топленое масло — это не только вкусный и ароматный продукт, но и отличная альтернатива обычному сливочному маслу для людей с непереносимостью лактозы. Его легко приготовить на дому, а применение в кулинарии открывает широкие возможности для создания уникальных блюд. Попробуйте приготовить собственное Гхи и убедитесь в его пользе и превосходном вкусе.