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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
88
Время на прочтение
2 мин

Торфяной пирог с вишней: рецепт нежного десерта

Шоколадная крошка, воздушная творожная начинка и сочная вишня — торфяной пирог давно стал классикой домашней выпечки. Он прост в приготовлении, эффектно смотрится на столе и прекрасно вкусен как в тёплом виде, так и после охлаждения.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Торфяной пирог с вишней tiktok.com/@mil_alexx_pp

Торфяной пирог с вишней tiktok.com/@mil_alexx_pp

Если хочется приготовить десерт, который непременно понравится всем членам семьи, стоит обратить внимание на торфяной пирог с вишней, рецепт которого был опубликован на странице mil_alexx_pp. Его главная особенность — необычное тесто в виде шоколадной крошки, которая после выпечки становится хрустящей снаружи и нежной внутри. В сочетании с творожной начинкой и кисло-сладкой вишней получается идеальный летний десерт.

Торфяной пирог с вишней tiktok.com/@mil_alexx_pp

Торфяной пирог с вишней tiktok.com/@mil_alexx_pp

Ингредиенты

Для теста

  • мука — 400 г

  • какао — 4 ст. л.

  • сахар — 100 г

  • щепотка соли

  • холодное сливочное масло — 200 г

Для начинки

  • творог (можно нежирный) — 500 г

  • яйца — 4 шт.

  • сахар или заменитель — 150 г

  • сметана жирностью 15% — 100 г

  • кукурузный крахмал — 2 ст. л.

  • ванильный сахар — 10 г

  • вишни без косточек — 400 г

  • крахмал для ягод — 1 ст. л.

Торфяной пирог с вишней tiktok.com/@mil_alexx_pp

Торфяной пирог с вишней tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготовление

  1. В большой миске смешайте муку, просеянное какао, сахар и щепотку соли.

  2. Добавьте холодное сливочное масло и быстро перетрите всё руками до образования мелкой крошки.

  3. Для начинки смешайте творог, сметану, яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал.

  4. Взбейте массу блендером до однородной кремообразной консистенции.

  5. Вишни смешайте с одной столовой ложкой крахмала. Если используете черешню, она также прекрасно подойдет для этого рецепта.

  6. Форму диаметром 23 см застелите пергаментом.

  7. Выложите две трети шоколадной крошки и слегка уплотните основу.

  8. Сверху вылейте половину творожной массы, равномерно распределите ягоды, накройте их оставшейся начинкой и посыпьте оставшейся крошкой.

  9. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 60 минут.

  10. После этого дайте ему полностью остыть — только тогда десерт будет легко нарезаться и хорошо держать форму.

Торфяной пирог с вишней — рецепт, который легко приготовить дома, даже если вы нечасто печете. Минимум сложных процессов, доступные ингредиенты и безупречное сочетание шоколада, творога и ягод делают его одним из тех десертов, к которым хочется возвращаться снова и снова.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
88
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