Торфяной пирог с вишней: рецепт нежного десерта

Торфяной пирог с вишней tiktok.com/@mil_alexx_pp

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Если хочется приготовить десерт, который непременно понравится всем членам семьи, стоит обратить внимание на торфяной пирог с вишней, рецепт которого был опубликован на странице mil_alexx_pp. Его главная особенность — необычное тесто в виде шоколадной крошки, которая после выпечки становится хрустящей снаружи и нежной внутри. В сочетании с творожной начинкой и кисло-сладкой вишней получается идеальный летний десерт.

Торфяной пирог с вишней tiktok.com/@mil_alexx_pp

Ингредиенты

Для теста

мука — 400 г

какао — 4 ст. л.

сахар — 100 г

щепотка соли

холодное сливочное масло — 200 г

Для начинки

творог (можно нежирный) — 500 г

яйца — 4 шт.

сахар или заменитель — 150 г

сметана жирностью 15% — 100 г

кукурузный крахмал — 2 ст. л.

ванильный сахар — 10 г

вишни без косточек — 400 г

крахмал для ягод — 1 ст. л.

Торфяной пирог с вишней tiktok.com/@mil_alexx_pp

Приготовление

В большой миске смешайте муку, просеянное какао, сахар и щепотку соли. Добавьте холодное сливочное масло и быстро перетрите всё руками до образования мелкой крошки. Для начинки смешайте творог, сметану, яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал. Взбейте массу блендером до однородной кремообразной консистенции. Вишни смешайте с одной столовой ложкой крахмала. Если используете черешню, она также прекрасно подойдет для этого рецепта. Форму диаметром 23 см застелите пергаментом. Выложите две трети шоколадной крошки и слегка уплотните основу. Сверху вылейте половину творожной массы, равномерно распределите ягоды, накройте их оставшейся начинкой и посыпьте оставшейся крошкой. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 60 минут. После этого дайте ему полностью остыть — только тогда десерт будет легко нарезаться и хорошо держать форму.

Торфяной пирог с вишней — рецепт, который легко приготовить дома, даже если вы нечасто печете. Минимум сложных процессов, доступные ингредиенты и безупречное сочетание шоколада, творога и ягод делают его одним из тех десертов, к которым хочется возвращаться снова и снова.

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