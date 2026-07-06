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Торфяной пирог с вишней: рецепт нежного десерта
Шоколадная крошка, воздушная творожная начинка и сочная вишня — торфяной пирог давно стал классикой домашней выпечки. Он прост в приготовлении, эффектно смотрится на столе и прекрасно вкусен как в тёплом виде, так и после охлаждения.
Если хочется приготовить десерт, который непременно понравится всем членам семьи, стоит обратить внимание на торфяной пирог с вишней, рецепт которого был опубликован на странице mil_alexx_pp. Его главная особенность — необычное тесто в виде шоколадной крошки, которая после выпечки становится хрустящей снаружи и нежной внутри. В сочетании с творожной начинкой и кисло-сладкой вишней получается идеальный летний десерт.
Ингредиенты
Для теста
мука — 400 г
какао — 4 ст. л.
сахар — 100 г
щепотка соли
холодное сливочное масло — 200 г
Для начинки
творог (можно нежирный) — 500 г
яйца — 4 шт.
сахар или заменитель — 150 г
сметана жирностью 15% — 100 г
кукурузный крахмал — 2 ст. л.
ванильный сахар — 10 г
вишни без косточек — 400 г
крахмал для ягод — 1 ст. л.
Приготовление
В большой миске смешайте муку, просеянное какао, сахар и щепотку соли.
Добавьте холодное сливочное масло и быстро перетрите всё руками до образования мелкой крошки.
Для начинки смешайте творог, сметану, яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал.
Взбейте массу блендером до однородной кремообразной консистенции.
Вишни смешайте с одной столовой ложкой крахмала. Если используете черешню, она также прекрасно подойдет для этого рецепта.
Форму диаметром 23 см застелите пергаментом.
Выложите две трети шоколадной крошки и слегка уплотните основу.
Сверху вылейте половину творожной массы, равномерно распределите ягоды, накройте их оставшейся начинкой и посыпьте оставшейся крошкой.
Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 180 °C, примерно 60 минут.
После этого дайте ему полностью остыть — только тогда десерт будет легко нарезаться и хорошо держать форму.
Торфяной пирог с вишней — рецепт, который легко приготовить дома, даже если вы нечасто печете. Минимум сложных процессов, доступные ингредиенты и безупречное сочетание шоколада, творога и ягод делают его одним из тех десертов, к которым хочется возвращаться снова и снова.