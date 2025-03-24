Торт "Баунти": рецепт без выпекания за 15 минут

Если вы любите сочетание нежного кокоса и шоколада, то этот десерт может стать вашим любимым.

Торт "Баунти" готовится без выпекания, а его вкус переносит в тропический рай. Простой рецепт, о котором рассказали на странице alionakarpiuk, доступны ингредиенты и всего 15 мин времени на приготовление – идеальное решение для занятых хозяйок.

Ингредиенты

Основа:

Печенье (лучше всего подойдет песочное или шоколадное) 200 г

Растопленное сливочное масло 80 г

Начинка:

Кокосовая стружка 200 г

Сгущенка 300 г

Шоколадная помадка:

Сахар 40 г

Какао-порошок 18 г

Вода 1 ст. л

Сливочное масло 80 г

Приготовление

Печенье измельчите в крошку с помощью блендера или скалки. Добавьте растопленное масло и тщательно перемешайте до однородной консистенции. Выложите полученную массу в форму (диаметром примерно 18-20 см), хорошо утрамбуйте ложкой или донышком стакана. Поставьте в холодильник на 10 мин, чтобы основание застыло. Кокосовую стружку соедините со сгущенкой, хорошо перемешайте, пока не образуется плотная масса. Выложите ее на охлажденное основание, равномерно распределите по поверхности и слегка утрамбуйте ложкой. В небольшой кастрюле смешайте сахар, какао и воду. Поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте мягкое сливочное масло и продолжайте перемешивать до полного растворения. Дайте глазури остыть до теплого состояния, чтобы она стала гуще, но еще оставалась редкой. Полите торт глазурью, равномерно распределите ее по поверхности. Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы он хорошо застыл. Перед подачей можно украсить тертым шоколадом или кокосовой стружкой.

Советы:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в начинку 50 мл кокосовых сливок или кокосового молока.

Если хотите сделать торт еще более шоколадным, используйте шоколадное печенье для основания.

Этот десерт идеально сочетается с ароматным кофе, ведь его глубокий вкус подчеркнет нежную текстуру кокосового торта.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить клубничный тирамис.

Читайте также: