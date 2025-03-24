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Торт "Баунти": рецепт без выпекания за 15 минут

Торт "Баунти": рецепт без выпекания за 15 минут

Торт "Баунти" / Фото: Credits

Если вы любите сочетание нежного кокоса и шоколада, то этот десерт может стать вашим любимым.

Торт "Баунти" готовится без выпекания, а его вкус переносит в тропический рай. Простой рецепт, о котором рассказали на странице alionakarpiuk, доступны ингредиенты и всего 15 мин времени на приготовление – идеальное решение для занятых хозяйок.

Ингредиенты

Основа:

  • Печенье (лучше всего подойдет песочное или шоколадное) 200 г
  • Растопленное сливочное масло 80 г

Начинка:

  • Кокосовая стружка 200 г
  • Сгущенка 300 г

Шоколадная помадка:

  • Сахар 40 г
  • Какао-порошок 18 г
  • Вода 1 ст. л
  • Сливочное масло 80 г

Приготовление

  1. Печенье измельчите в крошку с помощью блендера или скалки.
  2. Добавьте растопленное масло и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  3. Выложите полученную массу в форму (диаметром примерно 18-20 см), хорошо утрамбуйте ложкой или донышком стакана.
  4. Поставьте в холодильник на 10 мин, чтобы основание застыло.
  5. Кокосовую стружку соедините со сгущенкой, хорошо перемешайте, пока не образуется плотная масса.
  6. Выложите ее на охлажденное основание, равномерно распределите по поверхности и слегка утрамбуйте ложкой.
  7. В небольшой кастрюле смешайте сахар, какао и воду.
  8. Поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
  9. Добавьте мягкое сливочное масло и продолжайте перемешивать до полного растворения.
  10. Дайте глазури остыть до теплого состояния, чтобы она стала гуще, но еще оставалась редкой.
  11. Полите торт глазурью, равномерно распределите ее по поверхности.
  12. Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы он хорошо застыл. Перед подачей можно украсить тертым шоколадом или кокосовой стружкой.

Советы:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в начинку 50 мл кокосовых сливок или кокосового молока.
  • Если хотите сделать торт еще более шоколадным, используйте шоколадное печенье для основания.

Этот десерт идеально сочетается с ароматным кофе, ведь его глубокий вкус подчеркнет нежную текстуру кокосового торта.

Приятного аппетита!

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