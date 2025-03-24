Торт "Баунти": рецепт без выпекания за 15 минут

Если вы любите сочетание нежного кокоса и шоколада, то этот десерт может стать вашим любимым.
Торт "Баунти" готовится без выпекания, а его вкус переносит в тропический рай. Простой рецепт, о котором рассказали на странице alionakarpiuk, доступны ингредиенты и всего 15 мин времени на приготовление – идеальное решение для занятых хозяйок.
Ингредиенты
Основа:
- Печенье (лучше всего подойдет песочное или шоколадное) 200 г
- Растопленное сливочное масло 80 г
Начинка:
- Кокосовая стружка 200 г
- Сгущенка 300 г
Шоколадная помадка:
- Сахар 40 г
- Какао-порошок 18 г
- Вода 1 ст. л
- Сливочное масло 80 г
Приготовление
- Печенье измельчите в крошку с помощью блендера или скалки.
- Добавьте растопленное масло и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Выложите полученную массу в форму (диаметром примерно 18-20 см), хорошо утрамбуйте ложкой или донышком стакана.
- Поставьте в холодильник на 10 мин, чтобы основание застыло.
- Кокосовую стружку соедините со сгущенкой, хорошо перемешайте, пока не образуется плотная масса.
- Выложите ее на охлажденное основание, равномерно распределите по поверхности и слегка утрамбуйте ложкой.
- В небольшой кастрюле смешайте сахар, какао и воду.
- Поставьте на средний огонь и варите, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится.
- Добавьте мягкое сливочное масло и продолжайте перемешивать до полного растворения.
- Дайте глазури остыть до теплого состояния, чтобы она стала гуще, но еще оставалась редкой.
- Полите торт глазурью, равномерно распределите ее по поверхности.
- Поставьте торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы он хорошо застыл. Перед подачей можно украсить тертым шоколадом или кокосовой стружкой.
Советы:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в начинку 50 мл кокосовых сливок или кокосового молока.
- Если хотите сделать торт еще более шоколадным, используйте шоколадное печенье для основания.
Этот десерт идеально сочетается с ароматным кофе, ведь его глубокий вкус подчеркнет нежную текстуру кокосового торта.
Приятного аппетита!
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