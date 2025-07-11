Торт «Эскимо»: рецепт сливочно-шоколадного десерта / © Associated Press

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В детстве многие из нас с нетерпением ждали мороженое «Эскимо» — шоколадная глазурь, нежная сливочная серединка, приятный вкус, который оставлял после себя сладкие воспоминания. Именно эти ощущения искусно воплощены в торте «Эскимо» — десерте, который сочетает нежный бисквит, заварной крем, аромат сгущенного молока и хрустящий слой шоколада.

Этот торт не только вкусный, но и удивительно красивый, он идеально подходит для праздников, семейных посиделок или как особый подарок, сделанный собственноручно. А главное — его легко приготовить дома и как именно это сделать рассказали на странице mil_alexx_pp.

Ингредиенты

Для бисквита

Пшеничная мука 160 г

Яйца 5 шт.

Сахар 200 г

Какао 30 г

Молоко 100 мл

Растительное масло без запаха 70 г

Разрыхлитель 10 г

Соль

Для крема

Молоко 250 мл

Яйцо 1 шт.

Кукурузный крахмал 30 г

Ванильный сахар 20 г

Сливочное масло 180 г

Сгущенное молоко 180 г

Для пропитки

Молоко 50 мл

Для декора

Черный или молочный шоколад 100 г

Масло 10 г

Грецкие или фундуковые орехи

Приготовление

Шаг 1: приготовление бисквита

В большой миске взбейте 5 яиц с сахаром и щепоткой соли до пышной, светлой массы (5-8 мин миксером). Влейте молоко и масло, взбивайте еще 30 секунд на низкой скорости. Просейте муку, какао и разрыхлитель в жидкость. Осторожно смешайте до однородной консистенции. Вылейте тесто в форму. Выпекайте при 180°C примерно 45-50 мин. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Готовый бисквит остудите, выньте из формы и разрежьте на два равных коржа по 2,5-3 см.

Шаг 2: заварной крем

В миске смешайте яйцо с крахмалом, добавьте молоко, хорошо перемешайте венчиком. Перелейте смесь в сотейник и варите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, переложите в миску, накройте пищевой пленкой «в контакт» и дайте полностью остыть.

Шаг 3: масляный крем

В отдельной миске взбейте мягкое масло со сгущенным молоком и ванильным сахаром (2 мин). Добавьте охлажденный заварной крем и взбейте все вместе до пышной, нежной консистенции.

Сбор торта

Нижний бисквит пропитайте молоком, выложите в форму или кондитерское кольцо. Нанесите весь крем сверху, равномерно распределите и уплотните. Накройте вторым коржом и также пропитайте его молоком. Поставьте торт в холодильник минимум на 4 часа (лучше — на ночь).

Декорирование

Растопите шоколад с маслом в микроволновке (импульсами по 20-30 сек). Покройте верх торта глазурью. По желанию — создайте узор из тонких полосок или хаотичных брызг. Обсыпьте края рублеными орешками для контраста текстур (или ягодами)

Советы

Не взбивайте тесто слишком долго после добавления сухих ингредиентов — это может «взбить» бисквит.

Всегда остужайте крем до комнатной температуры перед добавлением масла — иначе может отслоиться.

Используйте качественный шоколад с высоким содержанием какао, это повлияет на вкус глазури.

Для праздничного вида — добавьте ягод или мяты.

Торт «Эскимо» — это воплощение баланса между классикой и нежностью. Кремовый, шоколадный, легкий, но одновременно насыщенный, он придется по вкусу как взрослым, так и детям.

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