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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
3 мин

Торт "Эскимо": рецепт сливочно-шоколадного десерта

Идеальный выбор для праздников, приятных моментов или просто уютного вечера дома.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Торт "Эскимо": рецепт сливочно-шоколадного десерта

Торт «Эскимо»: рецепт сливочно-шоколадного десерта / © Associated Press

В детстве многие из нас с нетерпением ждали мороженое «Эскимо» — шоколадная глазурь, нежная сливочная серединка, приятный вкус, который оставлял после себя сладкие воспоминания. Именно эти ощущения искусно воплощены в торте «Эскимо» — десерте, который сочетает нежный бисквит, заварной крем, аромат сгущенного молока и хрустящий слой шоколада.

Этот торт не только вкусный, но и удивительно красивый, он идеально подходит для праздников, семейных посиделок или как особый подарок, сделанный собственноручно. А главное — его легко приготовить дома и как именно это сделать рассказали на странице mil_alexx_pp.

Ингредиенты

Для бисквита

  • Пшеничная мука 160 г

  • Яйца 5 шт.

  • Сахар 200 г

  • Какао 30 г

  • Молоко 100 мл

  • Растительное масло без запаха 70 г

  • Разрыхлитель 10 г

  • Соль

Для крема

  • Молоко 250 мл

  • Яйцо 1 шт.

  • Кукурузный крахмал 30 г

  • Ванильный сахар 20 г

  • Сливочное масло 180 г

  • Сгущенное молоко 180 г

Для пропитки

  • Молоко 50 мл

Для декора

  • Черный или молочный шоколад 100 г

  • Масло 10 г

  • Грецкие или фундуковые орехи

Приготовление

Шаг 1: приготовление бисквита

  1. В большой миске взбейте 5 яиц с сахаром и щепоткой соли до пышной, светлой массы (5-8 мин миксером).

  2. Влейте молоко и масло, взбивайте еще 30 секунд на низкой скорости.

  3. Просейте муку, какао и разрыхлитель в жидкость. Осторожно смешайте до однородной консистенции.

  4. Вылейте тесто в форму. Выпекайте при 180°C примерно 45-50 мин. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

  5. Готовый бисквит остудите, выньте из формы и разрежьте на два равных коржа по 2,5-3 см.

Шаг 2: заварной крем

  1. В миске смешайте яйцо с крахмалом, добавьте молоко, хорошо перемешайте венчиком.

  2. Перелейте смесь в сотейник и варите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.

  3. Снимите с огня, переложите в миску, накройте пищевой пленкой «в контакт» и дайте полностью остыть.

Шаг 3: масляный крем

  1. В отдельной миске взбейте мягкое масло со сгущенным молоком и ванильным сахаром (2 мин).

  2. Добавьте охлажденный заварной крем и взбейте все вместе до пышной, нежной консистенции.

Сбор торта

  1. Нижний бисквит пропитайте молоком, выложите в форму или кондитерское кольцо.

  2. Нанесите весь крем сверху, равномерно распределите и уплотните.

  3. Накройте вторым коржом и также пропитайте его молоком.

  4. Поставьте торт в холодильник минимум на 4 часа (лучше — на ночь).

Декорирование

  1. Растопите шоколад с маслом в микроволновке (импульсами по 20-30 сек).

  2. Покройте верх торта глазурью.

  3. По желанию — создайте узор из тонких полосок или хаотичных брызг.

  4. Обсыпьте края рублеными орешками для контраста текстур (или ягодами)

Советы

  • Не взбивайте тесто слишком долго после добавления сухих ингредиентов — это может «взбить» бисквит.

  • Всегда остужайте крем до комнатной температуры перед добавлением масла — иначе может отслоиться.

  • Используйте качественный шоколад с высоким содержанием какао, это повлияет на вкус глазури.

  • Для праздничного вида — добавьте ягод или мяты.

Торт «Эскимо» — это воплощение баланса между классикой и нежностью. Кремовый, шоколадный, легкий, но одновременно насыщенный, он придется по вкусу как взрослым, так и детям.

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