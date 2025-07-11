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Торт "Эскимо": рецепт сливочно-шоколадного десерта
Идеальный выбор для праздников, приятных моментов или просто уютного вечера дома.
В детстве многие из нас с нетерпением ждали мороженое «Эскимо» — шоколадная глазурь, нежная сливочная серединка, приятный вкус, который оставлял после себя сладкие воспоминания. Именно эти ощущения искусно воплощены в торте «Эскимо» — десерте, который сочетает нежный бисквит, заварной крем, аромат сгущенного молока и хрустящий слой шоколада.
Этот торт не только вкусный, но и удивительно красивый, он идеально подходит для праздников, семейных посиделок или как особый подарок, сделанный собственноручно. А главное — его легко приготовить дома и как именно это сделать рассказали на странице mil_alexx_pp.
Ингредиенты
Для бисквита
Пшеничная мука 160 г
Яйца 5 шт.
Сахар 200 г
Какао 30 г
Молоко 100 мл
Растительное масло без запаха 70 г
Разрыхлитель 10 г
Соль
Для крема
Молоко 250 мл
Яйцо 1 шт.
Кукурузный крахмал 30 г
Ванильный сахар 20 г
Сливочное масло 180 г
Сгущенное молоко 180 г
Для пропитки
Молоко 50 мл
Для декора
Черный или молочный шоколад 100 г
Масло 10 г
Грецкие или фундуковые орехи
Приготовление
Шаг 1: приготовление бисквита
В большой миске взбейте 5 яиц с сахаром и щепоткой соли до пышной, светлой массы (5-8 мин миксером).
Влейте молоко и масло, взбивайте еще 30 секунд на низкой скорости.
Просейте муку, какао и разрыхлитель в жидкость. Осторожно смешайте до однородной консистенции.
Вылейте тесто в форму. Выпекайте при 180°C примерно 45-50 мин. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Готовый бисквит остудите, выньте из формы и разрежьте на два равных коржа по 2,5-3 см.
Шаг 2: заварной крем
В миске смешайте яйцо с крахмалом, добавьте молоко, хорошо перемешайте венчиком.
Перелейте смесь в сотейник и варите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения.
Снимите с огня, переложите в миску, накройте пищевой пленкой «в контакт» и дайте полностью остыть.
Шаг 3: масляный крем
В отдельной миске взбейте мягкое масло со сгущенным молоком и ванильным сахаром (2 мин).
Добавьте охлажденный заварной крем и взбейте все вместе до пышной, нежной консистенции.
Сбор торта
Нижний бисквит пропитайте молоком, выложите в форму или кондитерское кольцо.
Нанесите весь крем сверху, равномерно распределите и уплотните.
Накройте вторым коржом и также пропитайте его молоком.
Поставьте торт в холодильник минимум на 4 часа (лучше — на ночь).
Декорирование
Растопите шоколад с маслом в микроволновке (импульсами по 20-30 сек).
Покройте верх торта глазурью.
По желанию — создайте узор из тонких полосок или хаотичных брызг.
Обсыпьте края рублеными орешками для контраста текстур (или ягодами)
Советы
Не взбивайте тесто слишком долго после добавления сухих ингредиентов — это может «взбить» бисквит.
Всегда остужайте крем до комнатной температуры перед добавлением масла — иначе может отслоиться.
Используйте качественный шоколад с высоким содержанием какао, это повлияет на вкус глазури.
Для праздничного вида — добавьте ягод или мяты.
Торт «Эскимо» — это воплощение баланса между классикой и нежностью. Кремовый, шоколадный, легкий, но одновременно насыщенный, он придется по вкусу как взрослым, так и детям.