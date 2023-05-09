Торт из печенья и творога без выпечки: простой и быстрый рецепт

Из печенья, творога и сливок приготовим легкий, творожный десерт без выпечки.

Печенье для этого торта подойдет любое. Готовится десерт буквально за полчаса.

Ингредиенты

печенье – 400 г

творог – 250 г

сливки 33% – 250 г

сахарная пудра – 4 ст. л.

молоко – 250 г

шоколад – 100 г

орехи грецкие

Приготовление

Взбейте сливки с сахарной пудрой в пышный крем. Перемешайте взбитые сливки с мягким творогом.

Форму для торта застелите пищевой пленкой. Каждое печенье полностью обмакните в молоко и выложите на дно формы. Сверху смажьте творожным кремом. Повторите все слои в той же последовательности, пока не закончатся крем и печенье.

Торт накройте пищевой пленкой и оставьте на пару часов при комнатной температуре, затем поставьте в холодильник. Извлеките из формы. Снимите пищевую пленку, подравняйте верх и бока. Натрите шоколад, орехи измельчите на терке и обсыпьте торт со всех сторон.

Совет

Творог используйте любой жирности, но мягкий.

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