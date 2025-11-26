Торт из яичных блинов с плавленым сыром: оригинальный рецепт роскошного блюда

Торт из яичных блинов с плавленым сыром tiktok.com_@alionakarpiuk

Один из интересных рецептов предложила фудблогер Алена Карпюк и он сразу стал фаворитом в соцсетях. Во-первых, это минимум ингредиентов и максимум результата. Во-вторых, торт идеально подходит для праздничного стола, фуршета или быстрого, но красивого перекуса. В-третьих, это блюдо, которое имеет изысканный вид, но готовится проще, чем классические блины.

Ингредиенты

Блины

яйца 4 шт.

майонез 2 ст. л

Начинка

плавленый сырок 3 шт.

майонез

чеснок 3-4 зубчика

зелень

Украшение

Красная имитационная икра

Приготовление

Взбейте яйца с майонезом до однородности. Жарьте на хорошо разогретой сковороде без масла — это ключевой момент. Блины получаются очень нежными, но пластичными и держат форму. Из этой порции вы получите примерно 12 яичных блинов. Натрите плавленые сырки, смешайте с майонезом и измельченным чесноком. Можно добавить укроп или петрушку, так начинка станет более ароматной. Каждый блинчик щедро смажьте сырной массой и складывайте один на один. Чем ровнее слои, тем наряднее будет срез. Последний, верхний слой покройте икрой. Ее насыщенный цвет и ровные «зернышки» превращают его в настоящее гастрономическое украшение. Поставьте закуску в холодильник на 1-2 часа, чтобы слои пропитались и держали форму.

Именно так выглядит современная украинская гастрономия, когда простые продукты способны создать нечто изысканное и абсолютно инстаграмное.