Торт "Карпатка" с вишней: рецепт нежного польского десерта

«Карпатка» с вишней tiktok.com_@mil_alexx_pp

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Если вам нравятся десерты с легкой кислинкой и шелковистым кремом, обязательно попробуйте приготовить этот вариант «Карпатки», о рецепте которой рассказал фудблогер Алекс . Приготовление займет немного времени, но результат стоит потраченных усилий. Главный секрет — дать торту настояться в холодильнике в течение ночи, чтобы все вкусы гармонично соединились.

Ингредиенты

Для теста

молоко — 100 г

вода — 100 г

сливочное масло — 80 г

соль — ½ ч. л.

мука — 140 г

крупные яйца — 4 шт.

Для крема

молоко — 500 мл

сахар — 50 г

ванильный сахар — 10 г

мука — 20 г

кукурузный крахмал — 20 г

сливочное масло — 200 г

яйца — 1 шт.

Для вишневого конфи

вишня — 200 г

кукурузный крахмал — 16 г

сахар — 30 г

Приготовление

В кастрюле смешайте молоко с водой, добавьте сливочное масло и соль. Нагревайте на среднем огне, пока масло не растает и смесь не начнёт кипеть. Всыпьте муку и интенсивно перемешивайте в течение 2–3 мин. Снимите с огня и дайте тесту немного остыть. Затем по одному добавьте четыре яйца, каждый раз тщательно вымешивая до гладкой однородной консистенции. Разделите тесто на две равные части и выложите в формы диаметром 18 см. Выпекайте при температуре 200°C примерно 25 мин. По окончании выпекания оставьте коржи остывать в духовке, не вынимайте их сразу. Измельчите вишни в пюре, добавьте сахар и кукурузный крахмал. Проварите смесь до загустения, постоянно помешивая, а затем полностью остудите. В кастрюле смешайте молоко, яйцо, обычный и ванильный сахар, муку и крахмал. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. Поставьте на огонь, постоянно помешивайте и варите до загустения. Снимите с плиты, добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности. Дайте крему остыть. В кулинарное кольцо выложите первый корж, распределите половину крема, добавьте вишневое конфи, а сверху — оставшийся крем. Накройте вторым коржом и слегка прижмите. Поставьте торт в холодильник на всю ночь, чтобы он хорошо стабилизировался и пропитался.

Такой торт легко станет вашим любимым домашним десертом. На приготовление уйдет около двух часов, а общий вес торта составит примерно 2,2 кг.

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