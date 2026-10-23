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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
264
Время на прочтение
2 мин

Торт "Карпатка" с вишней: рецепт нежного польского десерта

Воздушные заварные коржи, нежный сливочный крем и сочная вишневая начинка — этот десерт может стать настоящим украшением домашнего чаепития.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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«Карпатка» с вишней tiktok.com_@mil_alexx_pp

«Карпатка» с вишней tiktok.com_@mil_alexx_pp

Если вам нравятся десерты с легкой кислинкой и шелковистым кремом, обязательно попробуйте приготовить этот вариант «Карпатки», о рецепте которой рассказал фудблогер Алекс. Приготовление займет немного времени, но результат стоит потраченных усилий. Главный секрет — дать торту настояться в холодильнике в течение ночи, чтобы все вкусы гармонично соединились.

Ингредиенты

Для теста

  • молоко — 100 г

  • вода — 100 г

  • сливочное масло — 80 г

  • соль — ½ ч. л.

  • мука — 140 г

  • крупные яйца — 4 шт.

Для крема

  • молоко — 500 мл

  • сахар — 50 г

  • ванильный сахар — 10 г

  • мука — 20 г

  • кукурузный крахмал — 20 г

  • сливочное масло — 200 г

  • яйца — 1 шт.

Для вишневого конфи

  • вишня — 200 г

  • кукурузный крахмал — 16 г

  • сахар — 30 г

Приготовление

  1. В кастрюле смешайте молоко с водой, добавьте сливочное масло и соль.

  2. Нагревайте на среднем огне, пока масло не растает и смесь не начнёт кипеть.

  3. Всыпьте муку и интенсивно перемешивайте в течение 2–3 мин.

  4. Снимите с огня и дайте тесту немного остыть.

  5. Затем по одному добавьте четыре яйца, каждый раз тщательно вымешивая до гладкой однородной консистенции.

  6. Разделите тесто на две равные части и выложите в формы диаметром 18 см.

  7. Выпекайте при температуре 200°C примерно 25 мин.

  8. По окончании выпекания оставьте коржи остывать в духовке, не вынимайте их сразу.

  9. Измельчите вишни в пюре, добавьте сахар и кукурузный крахмал.

  10. Проварите смесь до загустения, постоянно помешивая, а затем полностью остудите.

  11. В кастрюле смешайте молоко, яйцо, обычный и ванильный сахар, муку и крахмал.

  12. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.

  13. Поставьте на огонь, постоянно помешивайте и варите до загустения.

  14. Снимите с плиты, добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности.

  15. Дайте крему остыть.

  16. В кулинарное кольцо выложите первый корж, распределите половину крема, добавьте вишневое конфи, а сверху — оставшийся крем.

  17. Накройте вторым коржом и слегка прижмите.

  18. Поставьте торт в холодильник на всю ночь, чтобы он хорошо стабилизировался и пропитался.

Такой торт легко станет вашим любимым домашним десертом. На приготовление уйдет около двух часов, а общий вес торта составит примерно 2,2 кг.

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