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Торт "Карпатка" с вишней: рецепт нежного польского десерта
Воздушные заварные коржи, нежный сливочный крем и сочная вишневая начинка — этот десерт может стать настоящим украшением домашнего чаепития.
Если вам нравятся десерты с легкой кислинкой и шелковистым кремом, обязательно попробуйте приготовить этот вариант «Карпатки», о рецепте которой рассказал фудблогер Алекс. Приготовление займет немного времени, но результат стоит потраченных усилий. Главный секрет — дать торту настояться в холодильнике в течение ночи, чтобы все вкусы гармонично соединились.
Ингредиенты
Для теста
молоко — 100 г
вода — 100 г
сливочное масло — 80 г
соль — ½ ч. л.
мука — 140 г
крупные яйца — 4 шт.
Для крема
молоко — 500 мл
сахар — 50 г
ванильный сахар — 10 г
мука — 20 г
кукурузный крахмал — 20 г
сливочное масло — 200 г
яйца — 1 шт.
Для вишневого конфи
вишня — 200 г
кукурузный крахмал — 16 г
сахар — 30 г
Приготовление
В кастрюле смешайте молоко с водой, добавьте сливочное масло и соль.
Нагревайте на среднем огне, пока масло не растает и смесь не начнёт кипеть.
Всыпьте муку и интенсивно перемешивайте в течение 2–3 мин.
Снимите с огня и дайте тесту немного остыть.
Затем по одному добавьте четыре яйца, каждый раз тщательно вымешивая до гладкой однородной консистенции.
Разделите тесто на две равные части и выложите в формы диаметром 18 см.
Выпекайте при температуре 200°C примерно 25 мин.
По окончании выпекания оставьте коржи остывать в духовке, не вынимайте их сразу.
Измельчите вишни в пюре, добавьте сахар и кукурузный крахмал.
Проварите смесь до загустения, постоянно помешивая, а затем полностью остудите.
В кастрюле смешайте молоко, яйцо, обычный и ванильный сахар, муку и крахмал.
Тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков.
Поставьте на огонь, постоянно помешивайте и варите до загустения.
Снимите с плиты, добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности.
Дайте крему остыть.
В кулинарное кольцо выложите первый корж, распределите половину крема, добавьте вишневое конфи, а сверху — оставшийся крем.
Накройте вторым коржом и слегка прижмите.
Поставьте торт в холодильник на всю ночь, чтобы он хорошо стабилизировался и пропитался.
Такой торт легко станет вашим любимым домашним десертом. На приготовление уйдет около двух часов, а общий вес торта составит примерно 2,2 кг.