Торт "Павлова": история знаменитого десерта и рецепт

В то время как у нас один из любимейших тортов носит имя французского императора, на Западе предпочитают десерт, названный в честь русской балерины.

Торт "Павлова" – это десерт с историей. За право считаться его родиной до сих пор борются Новая Зеландия и Австралия. Новозеландцы утверждают, что рецепт был придуман в 1926 году шеф-поваром одной из гостиниц Веллингтона, в которой во время гастролей останавливалась Анна Павлова. Он так вдохновился ее выступлениями, что решил угостить знаменитую балерину и создал торт, такой же белоснежный, нежный и легкий, как ее концертная пачка. Этой версии, кстати, придерживается и биограф балерины Keith Money.

Австралийцы же настойчиво утверждают, что знаменитый десерт впервые появился в 1935 году и обрел популярность с легкой руки их соотечественника, кондитера отеля Esplanade в Перте Берта Саше, который, попробовав торт, воскликнул: "Он такой же воздушный, как балерина Павлова!"

Credits

Будем честны, подобные рецепты существовали и ранее. Профессор Университета Отаго Хелен Лич, исследуя его возникновение, собрала целую библиотеку кулинарных изданий, в которых содержится 667 подобных рецептов, и на этой основе написала своеобразное исследование "История десерта Павлова: часть кулинарной истории Новой Зеландии".

Павлову, или, как говорят на Западе, павлОву, готовят как в виде тортов, так и отдельными пирожными. Не обходится и без своеобразных рекордов, достойных Книги Гиннесса. В 1999 году новозеландский Национальный музей Те-Папа-Тонгарева праздновал свой первый день рождения, и в честь этого юбилея был испечен торт "Павлова" длиной 45 м. Чтобы не уходить от оригинального названия, но в то же время обозначить огромные размеры десерта, его назвали "Павзилла" (по аналогии с Годзиллой).

Но уже в 2005 году этот рекорд был побит. Студенты Восточного института технологии в Хокс-Бей приготовили поистине гигантский "Павконг" (по аналогии с Кинг-Конгом). Его длина была уже 64 м, а на изготовление ушло 5000 яичных белков, 150 кг сахара и 150 л сливок.

Мы не будем гнаться за рекордами, а просто предлагаем испечь знаменитый десерт. Его кусочек станет достойным дополнением к чашке кофе, а сам этот поистине изысканный торт – украшением любого стола.

Ингредиенты:

для меренги: 4 белка 200 г сахара 2 чайные ложки кукурузного крахмала 1 чайная ложка белого винного уксуса 1 пакетик ванильного сахара

для крема: 300 мл сливок 35%-ной жирности 100 г сахарной пудры

для украшения: 250 г клубники 3 киви



Приготовление

Белки взбить до устойчивой пены, а затем, не прекращая взбивание, постепенно добавить сахар и ванильный сахар и взбивать до полного их растворения и образования плотных пиков.

В увеличившуюся в объеме и ставшую белоснежной и блестящей смесь ввести просеянный кукурузный крахмал и белый винный уксус и аккуратно перемешать.

Подготовленную массу выложить кругом на выстеленный бумагой для выпечки противень, стараясь, чтобы заготовки получилась в виде чаши и ее края были выше середины.

Выпекать при 90-100°С около 1,5 часов. В результате поучится хрупкая меренга с хрустящей корочкой и нежным тающим суфле внутри. Готовая меренга должна легко отставать от бумаги, но, чтобы она не потрескалась от перепада температур, ее следует оставить остывать в приоткрытой духовке.

Охлажденные сливки взбить миксером с сахарной пудрой в пышную пену до появления мягких пиков.

Остывшую меренгу покрыть взбитыми сливками и украсить торт ягодами клубники и кружочками очищенного киви.

На заметку

Меренгу для торта или пирожных можно испечь заранее, но украшать кремом и фруктами следует непосредственно перед подачей, иначе она размокнет и потеряет хрусткость.

Credits

Чтобы белки хорошо взбились, их надо очень аккуратно отделить от желтков, а емкость для взбивания обезжирить уксусом и хорошо просушить.

Взбивание белков начинайте на минимальной скорости, постепенно увеличивая ее почти до максимума.

Если у вас газовая плита, меренгу выпекайте, слегка приоткрыв дверцу духовки.

Не делайте температуру выпекания выше указанной, иначе, сократив время приготовления, на выходе вы получите не белоснежную, а кремовую меренгу.

Приведенный рецепт классический, но вы можете внести в него новые нотки, используя фрукты и ягоды на свой вкус, а также добавив миндаль или фисташки и задекорировав верх десерта изящной сеточкой из карамели или растопленного шоколада.

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