Торт "Павлова": рецепт без глютена

Безглютеновый рецепт модного десерта "Павлова" с клементиновым курдом.

Предлагаем рецепт от основательницы Glossary Organic Products и экофонда Glossary Foundation Анастасии Цыбуляк.

Время подготовки – 15 минут.

Время приготовления – 12 минут.

Ингредиенты:

Клементиновый курд

1 ст. сахара

2 ч. л. кукурузного крахмала

2 больших яйца

2 больших яичных желтка

1⁄2 ст. свежего сока клементина

1 ст. свежего лимонного сока

6 ст. сливочного масла, нарезанного кубиками

"Павлова"

6 больших яичных белков комнатной температуры

щепотка соли

1⁄3 ст. холодной воды

3⁄4 ст. + 2 ст. сахара

1⁄2 ч. л. белого уксуса

1⁄2 ч. л. воды цветков апельсина

2 ст. кукурузного крахмала

Для подачи

2 ст. взбитых жирных сливок

листья мяты

6-8 очищенных от кожуры клементинов (можно нарезать ломтиками или оставить целыми)

сахарная пудра для присыпки

Способ приготовления

Клементиновый курд

Положите сахар и кукурузный крахмал в большую кастрюлю и взбейте. Добавьте к сахару 2 яйца и 2 яичных желтка и хорошо взбейте. Добавьте в смесь сок клементина и лимона и хорошо перемешайте.

Добавьте в смесь нарезанное кубиками сливочное масло и поставьте на средний огонь. Постоянно взбивайте, пока масло не растает, а смесь не загустеет и не закипит, около 10 минут.

Снимите с огня и уложите в миску среднего размера. Вдавите полиэтиленовую пленку в верхнюю часть курда, чтобы предотвратить образование корки. Охлаждайте не менее 2-3 ч.

"Павлова"

Разогрейте духовку до 190°C. Выстелите лист пергаментной бумагой. Нарисуйте на пергаментной бумаге круг диаметром 20 см и отложите лист в сторону.

Положите яичные белки и соль в большую миску. Взбивайте на средней скорости миксером до образования пиков средней жесткости.

Убавьте скорость миксера и медленно добавьте воду. Медленно всыпайте сахар, взбивая. После того как весь сахар смешан, увеличьте скорость до высокой и продолжайте взбивать, пока не сформируются очень жесткие пики. Добавьте к яичным белкам уксус и воду из цветков апельсина. Добавьте кукурузный крахмал в мелкое сито и пропустите яичные белки (это избавит от комков). Смешайте все вместе.

Выложите меренгу ложкой в центр пергаментного круга. Насыпьте, а затем разгладьте безе так, чтобы оно достигало конца круга и образовало гладкий высокий холмик. Проведите лопаткой для глазури по бокам, чтобы создать вертикальные линии вокруг. Сгладьте верх, затем сделайте небольшой колодец (примерно 2,5 см в глубину и 12,5 см в диаметре).

Выпекайте в разогретой духовке 35 минут. Затем убавьте огонь до 170°C и запекайте еще 50 минут. После окончания отключите духовку, но не открывайте дверцу. Оставьте "Павлову" в духовке на полтора часа, чтобы она остыла. Извлеките из духовки и полностью остудите перед заполнением.

Оформление

Выложите "Павлову" на сервировочное блюдо.

Взбейте жирные сливки до жестких пиков. Выложите ложкой на "Павлову" и распределите до краев.

Вылейте творожную массу клементина поверх взбитых сливок. Ничего страшного, если немного убегает по бокам.

Выложите вверх целые клементины или нарезанные клементины. Оберните листья мяты вокруг клементинов. Присыпьте сахарной пудрой.

Держите охлажденным, пока не будете готовы к подаче.

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