Торт "Постный Иван" — рецепт десерта без молока и яиц, который влюбляет с первого кусочка
Кто сказал, что постная выпечка — это «ничего особенного», современные рецепты доказывают обратное, даже без молочных продуктов и яиц можно сделать десерт, который поражает текстурой, ароматом и вкусом.
Постная кухня сегодня — уже не об ограничениях, а о новых возможностях. Она открывает другой подход к ингредиентам, текстурам и вкусам. И если раньше десерты без яиц или масла вызывали сомнения, то сейчас они уверенно конкурируют с классическими рецептами.
Фудблогер Emiliya Yevtushenko рассказала о простом и одновременно интересном рецепте торта «Постный Иван», который сочетает насыщенный шоколадный бисквит и нежный крем на основе сока и манки.
Ингредиенты
Шоколадный бисквит
мука 220 г
какао 35 г
разрыхлитель 10 г
сахар 180 г
ванильный сахар 10 г
вода 240 мл
масло 75 мл
соль щепотка
Крем
сок с мякотью 500 мл
манная крупа 50 г
сахар
Приготовление
Шоколадный бисквит
Сначала смешиваем все сухие ингредиенты, а именно муку, просеянное какао и разрыхлитель.
Добавляем сахар, ванильный сахар, соль и хорошо перемешиваем.
После этого вливаем воду комнатной температуры и растительное масло.
Тесто получается однородным, гладким и достаточно жидким, так и должно быть.
Выпекаем при 170°C примерно 45-50 мин. В результате получаем влажный, ароматный бисквит с насыщенным шоколадным вкусом.
Крем
К соку комнатной температуры добавляем манку, тщательно перемешиваем и ставим на огонь.
Варим до загустения, как классическую манную кашу, но с фруктовым акцентом.
После этого накрываем крем пленкой, полностью охлаждаем и взбиваем миксером. В результате получаем нежный, воздушный крем с легкой фруктовой кислинкой, идеальный контраст к шоколадному бисквиту.
Сборник
Разрезаем бисквит на коржи.
Перемазываем кремом и собираем торт.
Финальный штрих: крошка из остатков бисквита, которой украшаем десерт.
После этого торт нужно поставить в холодильник, чтобы он хорошо пропитался и приобрел правильную текстуру.
В мире, где гастрономия постоянно меняется, такие рецепты становятся настоящим открытием. «Постный Иван» — десерт, который сочетает простоту, доступность и неожиданно глубокий вкус.