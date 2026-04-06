Торт "Постный Иван" instagram.com/emiliya.yevtushenko / © Instagram

Постная кухня сегодня — уже не об ограничениях, а о новых возможностях. Она открывает другой подход к ингредиентам, текстурам и вкусам. И если раньше десерты без яиц или масла вызывали сомнения, то сейчас они уверенно конкурируют с классическими рецептами.

Фудблогер Emiliya Yevtushenko рассказала о простом и одновременно интересном рецепте торта «Постный Иван», который сочетает насыщенный шоколадный бисквит и нежный крем на основе сока и манки.

Торт «Постный Иван» instagram.com/emiliya.yevtushenko / © Instagram

Ингредиенты

Шоколадный бисквит

мука 220 г

какао 35 г

разрыхлитель 10 г

сахар 180 г

ванильный сахар 10 г

вода 240 мл

масло 75 мл

соль щепотка

Крем

сок с мякотью 500 мл

манная крупа 50 г

сахар

Приготовление

Шоколадный бисквит

Сначала смешиваем все сухие ингредиенты, а именно муку, просеянное какао и разрыхлитель. Добавляем сахар, ванильный сахар, соль и хорошо перемешиваем. После этого вливаем воду комнатной температуры и растительное масло. Тесто получается однородным, гладким и достаточно жидким, так и должно быть. Выпекаем при 170°C примерно 45-50 мин. В результате получаем влажный, ароматный бисквит с насыщенным шоколадным вкусом.

Крем

К соку комнатной температуры добавляем манку, тщательно перемешиваем и ставим на огонь. Варим до загустения, как классическую манную кашу, но с фруктовым акцентом. После этого накрываем крем пленкой, полностью охлаждаем и взбиваем миксером. В результате получаем нежный, воздушный крем с легкой фруктовой кислинкой, идеальный контраст к шоколадному бисквиту.

Сборник

Разрезаем бисквит на коржи. Перемазываем кремом и собираем торт. Финальный штрих: крошка из остатков бисквита, которой украшаем десерт. После этого торт нужно поставить в холодильник, чтобы он хорошо пропитался и приобрел правильную текстуру.

В мире, где гастрономия постоянно меняется, такие рецепты становятся настоящим открытием. «Постный Иван» — десерт, который сочетает простоту, доступность и неожиданно глубокий вкус.