Торт "Постный Иван" — рецепт десерта без молока и яиц, который влюбляет с первого кусочка

Кто сказал, что постная выпечка — это «ничего особенного», современные рецепты доказывают обратное, даже без молочных продуктов и яиц можно сделать десерт, который поражает текстурой, ароматом и вкусом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Торт "Постный Иван" instagram.com/emiliya.yevtushenko / © Instagram

Постная кухня сегодня — уже не об ограничениях, а о новых возможностях. Она открывает другой подход к ингредиентам, текстурам и вкусам. И если раньше десерты без яиц или масла вызывали сомнения, то сейчас они уверенно конкурируют с классическими рецептами.

Фудблогер Emiliya Yevtushenko рассказала о простом и одновременно интересном рецепте торта «Постный Иван», который сочетает насыщенный шоколадный бисквит и нежный крем на основе сока и манки.

Ингредиенты

Шоколадный бисквит

  • мука 220 г

  • какао 35 г

  • разрыхлитель 10 г

  • сахар 180 г

  • ванильный сахар 10 г

  • вода 240 мл

  • масло 75 мл

  • соль щепотка

Крем

  • сок с мякотью 500 мл

  • манная крупа 50 г

  • сахар

Приготовление

Шоколадный бисквит

  1. Сначала смешиваем все сухие ингредиенты, а именно муку, просеянное какао и разрыхлитель.

  2. Добавляем сахар, ванильный сахар, соль и хорошо перемешиваем.

  3. После этого вливаем воду комнатной температуры и растительное масло.

  4. Тесто получается однородным, гладким и достаточно жидким, так и должно быть.

  5. Выпекаем при 170°C примерно 45-50 мин. В результате получаем влажный, ароматный бисквит с насыщенным шоколадным вкусом.

Крем

  1. К соку комнатной температуры добавляем манку, тщательно перемешиваем и ставим на огонь.

  2. Варим до загустения, как классическую манную кашу, но с фруктовым акцентом.

  3. После этого накрываем крем пленкой, полностью охлаждаем и взбиваем миксером. В результате получаем нежный, воздушный крем с легкой фруктовой кислинкой, идеальный контраст к шоколадному бисквиту.

Сборник

  1. Разрезаем бисквит на коржи.

  2. Перемазываем кремом и собираем торт.

  3. Финальный штрих: крошка из остатков бисквита, которой украшаем десерт.

  4. После этого торт нужно поставить в холодильник, чтобы он хорошо пропитался и приобрел правильную текстуру.

В мире, где гастрономия постоянно меняется, такие рецепты становятся настоящим открытием. «Постный Иван» — десерт, который сочетает простоту, доступность и неожиданно глубокий вкус.

