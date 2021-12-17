Торт "Пьяная вишня": рецепт и рекомендации

Когда мы хотим порадовать близких чем-нибудь вкусным, мы печем торт.

Есть знакомые с детства торты, которые можно испечь просто в выходной, например, наполеон или медовик. Есть торты, которые готовятся для особых случаев. И один из них – торт "Пьяная вишня".

Ингредиенты:

для бисквита: 3 стакана муки 2 стакана сахара 1,5 стакана молока 1,5 стакана воды 0,75 стакана растительного масла 3 яйца 10 столовых ложек порошка какао 1,5 чайные ложки разрыхлителя 1,5 чайные ложки соды

для крема: 3 стакана вишни 200 г сливочного масла 1 банка сгущенного молока 150 мл коньяка

для глазури: 50 г сливочного масла 3 столовые ложки сахара 3 столовые ложки порошка какао 2 столовые ложки молока



Приготовление

Вишню без косточек залить коньяком, накрыть и оставить настаиваться на 2-3 дня, периодически встряхивая.

Для бисквита просеянную муку соединить с сахаром, добавить порошок какао, соду, разрыхлитель и перемешать.

Яйца слегка взбить и, не прекращая взбивание, влить молоко и растительное масло. Затем всыпать сухую смесь и хорошо вымешать до получения густого однородного теста, после чего влить крутой кипяток, быстро перемешать, вылить тесто в выстеленную пергаментом форму и выпекать 1,5 часа при 180°С.

Готовый бисквит полностью остудить, срезать верхушку, а из основания выбрать ложкой мякиш, чтобы получилась коробочка.

Размягченное сливочное масло взбить со сгущенным молоком, добавив часть сиропа от вишен. В получившийся крем добавить бисквитную крошку, отцеженную вишню и аккуратно вымешать.

Бисквитную заготовку и крышку пропитать изнутри вишневым сиропом, наполнить основание кремом и накрыть крышкой.

Для глазури сливочное масло растопить, добавить сахар и порошок какао, подлить молоко и варить на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара.

Готовый торт залить остывшей глазурью и выдержать несколько часов в холодильнике.

На заметку

Летом используйте свежую вишню, а зимой – замороженную или консервированную.

Масляный крем можно заменить более легким, взбив жирные сливки с сахарной пудрой и маскарпоне.

Поверхность торта можно притрусить кондитерской посыпкой или украсить фигурками из мастики.

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