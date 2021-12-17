Торт "Пьяная вишня": рецепт и рекомендации

Когда мы хотим порадовать близких чем-нибудь вкусным, мы печем торт.
Есть знакомые с детства торты, которые можно испечь просто в выходной, например, наполеон или медовик. Есть торты, которые готовятся для особых случаев. И один из них – торт "Пьяная вишня".
Ингредиенты:
- для бисквита:
- 3 стакана муки
- 2 стакана сахара
- 1,5 стакана молока
- 1,5 стакана воды
- 0,75 стакана растительного масла
- 3 яйца
- 10 столовых ложек порошка какао
- 1,5 чайные ложки разрыхлителя
- 1,5 чайные ложки соды
- для крема:
- 3 стакана вишни
- 200 г сливочного масла
- 1 банка сгущенного молока
- 150 мл коньяка
- для глазури:
- 50 г сливочного масла
- 3 столовые ложки сахара
- 3 столовые ложки порошка какао
- 2 столовые ложки молока
Приготовление
Вишню без косточек залить коньяком, накрыть и оставить настаиваться на 2-3 дня, периодически встряхивая.
Для бисквита просеянную муку соединить с сахаром, добавить порошок какао, соду, разрыхлитель и перемешать.
Яйца слегка взбить и, не прекращая взбивание, влить молоко и растительное масло. Затем всыпать сухую смесь и хорошо вымешать до получения густого однородного теста, после чего влить крутой кипяток, быстро перемешать, вылить тесто в выстеленную пергаментом форму и выпекать 1,5 часа при 180°С.
Готовый бисквит полностью остудить, срезать верхушку, а из основания выбрать ложкой мякиш, чтобы получилась коробочка.
Размягченное сливочное масло взбить со сгущенным молоком, добавив часть сиропа от вишен. В получившийся крем добавить бисквитную крошку, отцеженную вишню и аккуратно вымешать.
Бисквитную заготовку и крышку пропитать изнутри вишневым сиропом, наполнить основание кремом и накрыть крышкой.
Для глазури сливочное масло растопить, добавить сахар и порошок какао, подлить молоко и варить на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара.
Готовый торт залить остывшей глазурью и выдержать несколько часов в холодильнике.
На заметку
Летом используйте свежую вишню, а зимой – замороженную или консервированную.
Масляный крем можно заменить более легким, взбив жирные сливки с сахарной пудрой и маскарпоне.
Поверхность торта можно притрусить кондитерской посыпкой или украсить фигурками из мастики.
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