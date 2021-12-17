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Торт "Пьяная вишня": рецепт и рекомендации

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Торт "Пьяная вишня": рецепт и рекомендации

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Когда мы хотим порадовать близких чем-нибудь вкусным, мы печем торт.

Есть знакомые с детства торты, которые можно испечь просто в выходной, например, наполеон или медовик.  Есть торты, которые готовятся для особых случаев. И один из них – торт "Пьяная вишня".

Ингредиенты:

  • для бисквита:
    • 3 стакана муки
    • 2 стакана сахара
    • 1,5 стакана молока
    • 1,5 стакана воды
    • 0,75 стакана растительного масла
    • 3 яйца
    • 10 столовых ложек порошка какао
    • 1,5 чайные ложки разрыхлителя
    • 1,5 чайные ложки соды
  • для крема:
    • 3 стакана вишни
    • 200 г сливочного масла
    • 1 банка сгущенного молока
    • 150 мл коньяка
  • для глазури:
    • 50 г сливочного масла
    • 3 столовые ложки сахара
    • 3 столовые ложки порошка какао
    • 2 столовые ложки молока

Приготовление

Вишню без косточек залить коньяком, накрыть и оставить настаиваться на 2-3 дня, периодически встряхивая.

Для бисквита просеянную муку соединить с сахаром, добавить порошок какао, соду, разрыхлитель и перемешать.

Яйца слегка взбить и, не прекращая взбивание, влить молоко и растительное масло. Затем всыпать сухую смесь и хорошо вымешать до получения густого однородного теста, после чего влить крутой кипяток, быстро перемешать, вылить тесто в выстеленную пергаментом форму и выпекать 1,5 часа при 180°С.

Готовый бисквит полностью остудить, срезать верхушку, а из основания выбрать ложкой мякиш, чтобы получилась коробочка.

Размягченное сливочное масло взбить со сгущенным молоком, добавив часть сиропа от вишен. В получившийся крем добавить бисквитную крошку, отцеженную вишню и аккуратно вымешать.

Бисквитную заготовку и крышку пропитать изнутри вишневым сиропом, наполнить основание кремом и накрыть крышкой.

Для глазури сливочное масло растопить, добавить сахар и порошок какао, подлить молоко и варить на медленном огне, постоянно помешивая, до полного растворения сахара.

Готовый торт залить остывшей глазурью и выдержать несколько часов в холодильнике.

На заметку

Летом используйте свежую вишню, а зимой – замороженную или консервированную.

Масляный крем можно заменить более легким, взбив жирные сливки с сахарной пудрой и маскарпоне.

Поверхность торта можно притрусить кондитерской посыпкой или украсить фигурками из мастики.

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