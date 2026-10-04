Торт "Три шоколада": рецепт нежного десерта с тремя слоями мусса

Торт «Три шоколада» tiktok.com/@stohantsevayuliia

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Торт «Три шоколада» — десерт для тех, кто не представляет жизни без шоколада. Его секрет — в сочетании насыщенного бисквита и трёх муссовых слоёв с разной степенью сладости, об этом рассказала фудблогер Юлия Стеганцева.

Торт «Три шоколада» tiktok.com/@stohantsevayuliia

Ингредиенты

Для шоколадного бисквита

яйца — 2 шт.

сахар — 85 г

чёрный шоколад — 35 г

растительное масло без запаха — 35 г

мука — 50 г

какао — 25 г

разрыхлитель — 3 г

Для заварной основы

молоко — 250 г

желтки — 6 шт.

сахар — 70 г

ванильный сахар — по вкусу

Для муссовых слоев

чёрный шоколад — 140 г

молочный шоколад — 140 г

белый шоколад — 140 г

сливки 33% — 600 г

желатин — 17 г

вода — 90 г

Для пропитки

молоко

сахар — по вкусу

Торт «Три шоколада» tiktok.com/@stohantsevayuliia

Приготовление

Бисквит

Белки отделите от желтков и взбейте с половиной сахара до образования устойчивых пиков. Желтки отдельно взбейте со второй половиной сахара до получения светлой пышной массы. Растопите черный шоколад, смешайте с маслом и добавьте в взбитые желтки. Муку, какао и разрыхлитель просейте в яичную массу и аккуратно перемешайте лопаткой. В конце добавьте взбитые белки, чтобы сохранить их воздушность. Переложите тесто в форму и выпекайте при 170–180°C в течение 20–25 мин. Готовый бисквит остудите.

Заварная основа

Нагрейте молоко. Желтки взбейте венчиком с сахаром и ванильным сахаром. Постоянно помешивайте и влейте горячее молоко в желтковую массу. Верните смесь на плиту и прогревайте примерно 5 минут, пока крем слегка не загустеет. Не доводите его до кипения. Готовую заварную основу разделите на три равные части — примерно по 130 г.

Желатин и сливки

Разделите желатин на три порции: 5 г, 5 г и 7 г. Каждую порцию залейте 30 г воды, перемешайте и оставьте набухать. Сливки хорошо охладите и взбейте до мягких пиков. Разделите на три части по 200 г.

Торт «Три шоколада» tiktok.com/@stohantsevayuliia

Первый слой — чёрный шоколад

Растопите 140 г чёрного шоколада и смешайте с первой частью заварной основы. Добавьте 200 г взбитых сливок и перемешайте. Первую порцию желатина растопите на паровой бане или в микроволновой печи, но не доводите до кипения. Введите его в шоколадную массу. Бисквит пропитайте молоком с сахаром. Уложите его в кондитерское кольцо, предварительно выстелив бортики пищевой пленкой. При её отсутствии можно использовать пергамент. Вылейте тёмный мусс на бисквит и поставьте в морозилку примерно на 15 минут, чтобы слой застыл.

Второй слой — молочный шоколад

Растопите молочный шоколад и смешайте со второй частью заварной основы. Добавьте 200 г взбитых сливок и 5 г растопленного желатина. Вылейте мусс поверх застывшего тёмного слоя и снова поставьте в морозилку примерно на 15 минут.

Третий слой — белый шоколад

Растопите белый шоколад и смешайте с третью частью заварной основы. Добавьте оставшиеся взбитые сливки и 7 г растопленного желатина. Аккуратно перемешайте и вылейте белый мусс поверх молочного слоя.

Стабилизация торта

Готовый торт поставьте в холодильник на ночь. За это время все три слоя стабилизируются, а текстура станет нежной и однородной.

Перед подачей снимите кольцо и пленку. По желанию украсьте торт шоколадной стружкой, ягодами или оставьте его в минималистичном стиле, ведь его красивые слои уже говорят сами за себя.

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Торт «Три шоколада» требует немного времени и терпения, но сложного кондитерского оборудования для него не нужно. Главное — аккуратно работать со сливками и желатином и хорошо охлаждать каждый слой.

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