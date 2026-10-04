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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
457
Время на прочтение
3 мин

Торт "Три шоколада": рецепт нежного десерта с тремя слоями мусса

Шоколадный бисквит, нежный крем и три воздушных мусса — из черного, молочного и белого шоколада — это эффектный торт, который легко станет главным украшением праздничного стола.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Торт «Три шоколада» tiktok.com/@stohantsevayuliia

Торт «Три шоколада» tiktok.com/@stohantsevayuliia

Торт «Три шоколада» — десерт для тех, кто не представляет жизни без шоколада. Его секрет — в сочетании насыщенного бисквита и трёх муссовых слоёв с разной степенью сладости, об этом рассказала фудблогер Юлия Стеганцева.

Торт «Три шоколада» tiktok.com/@stohantsevayuliia

Торт «Три шоколада» tiktok.com/@stohantsevayuliia

Ингредиенты

Для шоколадного бисквита

  • яйца — 2 шт.

  • сахар — 85 г

  • чёрный шоколад — 35 г

  • растительное масло без запаха — 35 г

  • мука — 50 г

  • какао — 25 г

  • разрыхлитель — 3 г

Для заварной основы

  • молоко — 250 г

  • желтки — 6 шт.

  • сахар — 70 г

  • ванильный сахар — по вкусу

Для муссовых слоев

  • чёрный шоколад — 140 г

  • молочный шоколад — 140 г

  • белый шоколад — 140 г

  • сливки 33% — 600 г

  • желатин — 17 г

  • вода — 90 г

Для пропитки

  • молоко

  • сахар — по вкусу

Торт «Три шоколада» tiktok.com/@stohantsevayuliia

Торт «Три шоколада» tiktok.com/@stohantsevayuliia

Приготовление

Бисквит

  1. Белки отделите от желтков и взбейте с половиной сахара до образования устойчивых пиков.

  2. Желтки отдельно взбейте со второй половиной сахара до получения светлой пышной массы.

  3. Растопите черный шоколад, смешайте с маслом и добавьте в взбитые желтки.

  4. Муку, какао и разрыхлитель просейте в яичную массу и аккуратно перемешайте лопаткой.

  5. В конце добавьте взбитые белки, чтобы сохранить их воздушность.

  6. Переложите тесто в форму и выпекайте при 170–180°C в течение 20–25 мин.

  7. Готовый бисквит остудите.

Заварная основа

  1. Нагрейте молоко.

  2. Желтки взбейте венчиком с сахаром и ванильным сахаром.

  3. Постоянно помешивайте и влейте горячее молоко в желтковую массу.

  4. Верните смесь на плиту и прогревайте примерно 5 минут, пока крем слегка не загустеет. Не доводите его до кипения.

  5. Готовую заварную основу разделите на три равные части — примерно по 130 г.

Желатин и сливки

  1. Разделите желатин на три порции: 5 г, 5 г и 7 г.

  2. Каждую порцию залейте 30 г воды, перемешайте и оставьте набухать.

  3. Сливки хорошо охладите и взбейте до мягких пиков.

  4. Разделите на три части по 200 г.

Торт «Три шоколада» tiktok.com/@stohantsevayuliia

Торт «Три шоколада» tiktok.com/@stohantsevayuliia

Первый слой — чёрный шоколад

  1. Растопите 140 г чёрного шоколада и смешайте с первой частью заварной основы.

  2. Добавьте 200 г взбитых сливок и перемешайте.

  3. Первую порцию желатина растопите на паровой бане или в микроволновой печи, но не доводите до кипения.

  4. Введите его в шоколадную массу.

  5. Бисквит пропитайте молоком с сахаром.

  6. Уложите его в кондитерское кольцо, предварительно выстелив бортики пищевой пленкой. При её отсутствии можно использовать пергамент.

  7. Вылейте тёмный мусс на бисквит и поставьте в морозилку примерно на 15 минут, чтобы слой застыл.

Второй слой — молочный шоколад

  1. Растопите молочный шоколад и смешайте со второй частью заварной основы.

  2. Добавьте 200 г взбитых сливок и 5 г растопленного желатина.

  3. Вылейте мусс поверх застывшего тёмного слоя и снова поставьте в морозилку примерно на 15 минут.

Третий слой — белый шоколад

  1. Растопите белый шоколад и смешайте с третью частью заварной основы.

  2. Добавьте оставшиеся взбитые сливки и 7 г растопленного желатина.

  3. Аккуратно перемешайте и вылейте белый мусс поверх молочного слоя.

Стабилизация торта

  1. Готовый торт поставьте в холодильник на ночь. За это время все три слоя стабилизируются, а текстура станет нежной и однородной.

Перед подачей снимите кольцо и пленку. По желанию украсьте торт шоколадной стружкой, ягодами или оставьте его в минималистичном стиле, ведь его красивые слои уже говорят сами за себя.

Торт «Три шоколада» требует немного времени и терпения, но сложного кондитерского оборудования для него не нужно. Главное — аккуратно работать со сливками и желатином и хорошо охлаждать каждый слой.

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