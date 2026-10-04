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Торт "Три шоколада": рецепт нежного десерта с тремя слоями мусса
Шоколадный бисквит, нежный крем и три воздушных мусса — из черного, молочного и белого шоколада — это эффектный торт, который легко станет главным украшением праздничного стола.
Торт «Три шоколада» — десерт для тех, кто не представляет жизни без шоколада. Его секрет — в сочетании насыщенного бисквита и трёх муссовых слоёв с разной степенью сладости, об этом рассказала фудблогер Юлия Стеганцева.
Ингредиенты
Для шоколадного бисквита
яйца — 2 шт.
сахар — 85 г
чёрный шоколад — 35 г
растительное масло без запаха — 35 г
мука — 50 г
какао — 25 г
разрыхлитель — 3 г
Для заварной основы
молоко — 250 г
желтки — 6 шт.
сахар — 70 г
ванильный сахар — по вкусу
Для муссовых слоев
чёрный шоколад — 140 г
молочный шоколад — 140 г
белый шоколад — 140 г
сливки 33% — 600 г
желатин — 17 г
вода — 90 г
Для пропитки
молоко
сахар — по вкусу
Приготовление
Бисквит
Белки отделите от желтков и взбейте с половиной сахара до образования устойчивых пиков.
Желтки отдельно взбейте со второй половиной сахара до получения светлой пышной массы.
Растопите черный шоколад, смешайте с маслом и добавьте в взбитые желтки.
Муку, какао и разрыхлитель просейте в яичную массу и аккуратно перемешайте лопаткой.
В конце добавьте взбитые белки, чтобы сохранить их воздушность.
Переложите тесто в форму и выпекайте при 170–180°C в течение 20–25 мин.
Готовый бисквит остудите.
Заварная основа
Нагрейте молоко.
Желтки взбейте венчиком с сахаром и ванильным сахаром.
Постоянно помешивайте и влейте горячее молоко в желтковую массу.
Верните смесь на плиту и прогревайте примерно 5 минут, пока крем слегка не загустеет. Не доводите его до кипения.
Готовую заварную основу разделите на три равные части — примерно по 130 г.
Желатин и сливки
Разделите желатин на три порции: 5 г, 5 г и 7 г.
Каждую порцию залейте 30 г воды, перемешайте и оставьте набухать.
Сливки хорошо охладите и взбейте до мягких пиков.
Разделите на три части по 200 г.
Первый слой — чёрный шоколад
Растопите 140 г чёрного шоколада и смешайте с первой частью заварной основы.
Добавьте 200 г взбитых сливок и перемешайте.
Первую порцию желатина растопите на паровой бане или в микроволновой печи, но не доводите до кипения.
Введите его в шоколадную массу.
Бисквит пропитайте молоком с сахаром.
Уложите его в кондитерское кольцо, предварительно выстелив бортики пищевой пленкой. При её отсутствии можно использовать пергамент.
Вылейте тёмный мусс на бисквит и поставьте в морозилку примерно на 15 минут, чтобы слой застыл.
Второй слой — молочный шоколад
Растопите молочный шоколад и смешайте со второй частью заварной основы.
Добавьте 200 г взбитых сливок и 5 г растопленного желатина.
Вылейте мусс поверх застывшего тёмного слоя и снова поставьте в морозилку примерно на 15 минут.
Третий слой — белый шоколад
Растопите белый шоколад и смешайте с третью частью заварной основы.
Добавьте оставшиеся взбитые сливки и 7 г растопленного желатина.
Аккуратно перемешайте и вылейте белый мусс поверх молочного слоя.
Стабилизация торта
Готовый торт поставьте в холодильник на ночь. За это время все три слоя стабилизируются, а текстура станет нежной и однородной.
Перед подачей снимите кольцо и пленку. По желанию украсьте торт шоколадной стружкой, ягодами или оставьте его в минималистичном стиле, ведь его красивые слои уже говорят сами за себя.
Торт «Три шоколада» требует немного времени и терпения, но сложного кондитерского оборудования для него не нужно. Главное — аккуратно работать со сливками и желатином и хорошо охлаждать каждый слой.