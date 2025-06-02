Тост с анчоусами и тунцом: рецепт изысканной средиземноморской закуски / © Credits

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В основе этой закуски — хрустящий хлеб, сливочное смазка с тунцем и анчоусами, а сверху — деликатесный штрих: филе анчоуса. Такой тост — идеальный вариант для аперитива с бокалом белого вина или как дополнение к романтическому ужину. А о рецепте его приготовления рассказали на странице Poesía de fogón.

Ингредиенты

Основное

Хлеб (желательно багет или чиабату) 8 ломтиков

Анчоусы (для подачи) 8 шт.

Для начинки

Тунец в масле или собственном соке (без жидкости) 140 г

Анчоусы (мелко нарезанные) 3 шт.

Оливки без косточек (черные или зелёные) 15 шт.

Каперсы 1ч. л

Майонез (домашний или качественный магазинный) 5 ст. л

Приготовление

Нарежьте багет ломтиками толщиной около 1-1,5 см. Слегка подсушите на сухой сковороде или в духовке (180°C, 5-7 мин) до золотистости. Можно натереть тосты чесноком для дополнительного аромата. Смешайте измельченные тунец, анчоусы, оливки, каперсы и майонез. У вас должна получиться однородная паста. При необходимости добавьте еще ложку майонеза для более мягкой консистенции. На каждый кусочек хрустящего хлеба выложите щедрую порцию тунцевой смазки. Сверху уложите по одному филе анчоуса. По желанию украсьте ломтиком оливки или веточкой петрушки.

Советы

Не переборщите с анчоусами. Они достаточно соленые, поэтому важно сохранять баланс немного в начинке, немного сверху.

Подача

Идеальная пара — белое сухое вино, например.

Как часть аппетайзер-плато вместе с сырами, прошуто и овощами-гриль.

Этот тост с анчоусами и тунцом — пример того, как простые продукты могут создать настоящее гастрономическое наслаждение. Всего несколько минут и у вас на столе элегантная закуска, внушающая атмосферу моря, Италии и теплых вечеров на террасе.

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