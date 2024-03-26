Тост с авокадо и яйцом: полезный рецепт

Тост с авокадо и яйцом – это вкусное и полезное блюдо, которое легко готовится и отлично подходит для завтрака.

Тост с авокадо и яйцом легко готовится, идеально подходит для завтрака, перекуса или обеда. Рецептом поделился врач Тим Тиутан.

Авокадо содержит здоровые жиры и антиоксиданты, способствующие снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и воспаления. Яйца богаты белком и витаминами, поддерживающими мышечную и нервную системы. Цельнозерновой хлеб добавляет в блюдо волокна и другие полезные вещества и обеспечивает ощущение сытости и энергии в течение дня.

Ингредиенты Цельнозерновой хлеб 1 шт Авокадо 1 шт Яйцо 1 шт Оливковое масло 1 ст.л Лимонный сок 1 ст.л Соль щепотка Перец щепотка Микрозелень по вкусу

Приготовление

Разрежьте авокадо пополам вдоль. Удалите косточку. Используйте ложку, чтобы зачерпнуть мякоть авокадо. Разомните вилкой. Выжмите лимонный сок и посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.

Поджарьте ломтик хлеба по желанию.

Разогрейте сковороду на среднем слабом огне, добавьте масло. Осторожно влейте яйцо в сковороду, когда разогреется масло. Накройте сковороду крышкой и готовьте около 2-3 минут, пока белки не станут непрозрачными, а вокруг желтка не появится белая пленка.

Разложите примерно 1½ измельченного авокадо на тост. По желанию добавьте лимон. Аккуратно положите яйцо на авокадо. Приправьте солью и перцем и добавьте по вкусу микрозелень.

Готово.

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