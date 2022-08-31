Тост с креветками и чесночным соусом: быстрый рецепт от Крисси Тейген

Американская телезвезда, сейчас находящаяся в ожидании своего второго ребенка, поделилась рецептом, который сможет повторить каждый.

Крисси Тейген предлагает подавать это блюдо в качестве закуски или быстрого и легкого перекуса.

Ингредиенты:

4 ломтика хрустящего хлеба

4 ст. л. оливкового масла

3 зубчика измельченного чеснока и 1 целый зубчик, разрезанный пополам

350 г свежих очищенных креветок

соль

свежемолотый черный перец

1 ст. л. тонко нарезанного свежего красного перца халапеньо

¼ ст. сухого белого вина

2 ст. л. сливочного масла, нарезанного небольшими кубиками

сок и мелко натертая цедра половины небольшого лимона (2 ст. л. сока и 1 ч. л. цедры)

петрушка для украшения

Приготовление

Смажьте хлеб 1 ст. л. оливкового масла. Нагрейте сковороду-гриль на среднем огне. Жарьте хлеб смазанной маслом стороной вниз, пока не появятся следы от решетки, примерно 6-8 минут. Переложите на тарелку, затем натрите нарезанным зубчиком чеснока весь хлеб.

Приправьте креветки со всех сторон ½ ч. л. соли и перца. Нагрейте 2 ст. л. оливкового масла в большой сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте креветки и готовьте, не двигая их, пока они не станут непрозрачными, по 1 минуте с каждой стороны. Переложите креветки на тарелку и снимите сковороду с огня, чтобы она остыла в течение 2 минут.

Верните сковороду на средне-слабый огонь, добавьте в нее 1 ст. л. оливкового масла, затем добавьте чеснок и перец халапеньо и готовьте, помешивая, пока не появится аромат, примерно 1-2 минуты. Добавьте вино и ½ ч. л. ложки соли, увеличьте огонь до среднего и готовьте, помешивая, пока вино не уварится наполовину, 2 минуты. Постепенно вмешайте масло, пока соус слегка не загустеет. Верните креветки в сковороду, затем добавьте лимонный сок и цедру и готовьте, встряхивая сковороду, пока креветки не станут ярко-розовыми, 1-2 минуты. Приправить, если необходимо, солью и перцем.

Разложите каждый ломтик хлеба на тарелке, при желании разрежьте пополам для удобства подачи, затем выложите на хлеб немного креветок и соуса. Украсьте петрушкой.

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