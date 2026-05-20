- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 1 мин
Тосты с камамбером и хамоном: рецепт вкусной закуски, которую можно приготовить за 10 минут
Хрустящий багет с фруктовым джемом, расплавленным сыром и тонкими ломтиками прошутто. Одновременно сладкий, соленый, сливочный и хрустящий, этот тост называют одной из самых эстетичных закусок сезона.
Современная гастрономия все больше тяготеет к простоте, но именно «изысканной», где несколько качественных ингредиентов создают эффект ресторанного блюда без сложной техники.
Именно поэтому рецепты, вроде тостов с камамбером и хамоном сейчас буквально захватывают кулинарные соцсети. На странице TableByMax показали версию, которая идеально сочетает главные гастрономические тенденции последних сезонов, а именно, расплавленный сыр, сладко-соленые сочетания, простую изысканную кухню и рецепты для аэрофритюра.
Ингредиенты
багет
оливковое масло
инжирный или черничный джем
сыр Камамбер или Бри
Прошутто или другой хамон
Приготовление
Нарежьте багет ломтиками и слегка полейте оливковым маслом.
Смажьте каждый кусочек инжирным или черничным джемом.
Выложите сверху ломтики Камамбера или Бри.
Запекайте в аэрофритюре примерно 8 мин при температуре 200°C, пока сыр не станет расплавленным и кремовым.
После запекания добавьте тонкие ломтики прошутто или другого вяленого хамона и сразу подавайте.
Хрустящий багет, сладкий джем, сливочный сыр и соленый прошутто создают тот самый баланс вкусов, из-за которого хочется готовить это блюдо снова и снова.