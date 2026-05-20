ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
139
Время на прочтение
1 мин

Тосты с камамбером и хамоном: рецепт вкусной закуски, которую можно приготовить за 10 минут

Хрустящий багет с фруктовым джемом, расплавленным сыром и тонкими ломтиками прошутто. Одновременно сладкий, соленый, сливочный и хрустящий, этот тост называют одной из самых эстетичных закусок сезона.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Тосты с камамбером и хамоном tiktok.comtablebymax

Тосты с камамбером и хамоном tiktok.comtablebymax

Современная гастрономия все больше тяготеет к простоте, но именно «изысканной», где несколько качественных ингредиентов создают эффект ресторанного блюда без сложной техники.

Именно поэтому рецепты, вроде тостов с камамбером и хамоном сейчас буквально захватывают кулинарные соцсети. На странице TableByMax показали версию, которая идеально сочетает главные гастрономические тенденции последних сезонов, а именно, расплавленный сыр, сладко-соленые сочетания, простую изысканную кухню и рецепты для аэрофритюра.

Тосты с камамбером и хамоном tiktok.comtablebymax

Тосты с камамбером и хамоном tiktok.comtablebymax

Ингредиенты

  • багет

  • оливковое масло

  • инжирный или черничный джем

  • сыр Камамбер или Бри

  • Прошутто или другой хамон

Тосты с камамбером и хамоном tiktok.comtablebymax

Тосты с камамбером и хамоном tiktok.comtablebymax

Приготовление

  1. Нарежьте багет ломтиками и слегка полейте оливковым маслом.

  2. Смажьте каждый кусочек инжирным или черничным джемом.

  3. Выложите сверху ломтики Камамбера или Бри.

  4. Запекайте в аэрофритюре примерно 8 мин при температуре 200°C, пока сыр не станет расплавленным и кремовым.

  5. После запекания добавьте тонкие ломтики прошутто или другого вяленого хамона и сразу подавайте.

Хрустящий багет, сладкий джем, сливочный сыр и соленый прошутто создают тот самый баланс вкусов, из-за которого хочется готовить это блюдо снова и снова.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
139
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie