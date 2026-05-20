Тосты с камамбером и хамоном: рецепт вкусной закуски, которую можно приготовить за 10 минут

Тосты с камамбером и хамоном tiktok.comtablebymax

Современная гастрономия все больше тяготеет к простоте, но именно «изысканной», где несколько качественных ингредиентов создают эффект ресторанного блюда без сложной техники.

Именно поэтому рецепты, вроде тостов с камамбером и хамоном сейчас буквально захватывают кулинарные соцсети. На странице TableByMax показали версию, которая идеально сочетает главные гастрономические тенденции последних сезонов, а именно, расплавленный сыр, сладко-соленые сочетания, простую изысканную кухню и рецепты для аэрофритюра.

Ингредиенты

багет

оливковое масло

инжирный или черничный джем

сыр Камамбер или Бри

Прошутто или другой хамон

Приготовление

Нарежьте багет ломтиками и слегка полейте оливковым маслом. Смажьте каждый кусочек инжирным или черничным джемом. Выложите сверху ломтики Камамбера или Бри. Запекайте в аэрофритюре примерно 8 мин при температуре 200°C, пока сыр не станет расплавленным и кремовым. После запекания добавьте тонкие ломтики прошутто или другого вяленого хамона и сразу подавайте.

Хрустящий багет, сладкий джем, сливочный сыр и соленый прошутто создают тот самый баланс вкусов, из-за которого хочется готовить это блюдо снова и снова.

