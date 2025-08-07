ТСН в социальных сетях

ua
Рецепты
37
1 мин

Тосты с карамеллизированными яблоками и сливочным сыром: рецепт здорового завтрака

Необычный вариант бутерброда — хрустящие тосты со сливочным сыром, которые идеально подойдут для легкого завтрака.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
30 минут
240 ккал
Тосты с карамеллизированными яблоками и сливочным сыром

Тосты с карамеллизированными яблоками и сливочным сыром / © Credits

Обжарьте ломтики яблока с сахаром, корицей в сливочном масле, выложите на поджаренный тост и подайте с чашечкой ароматного кофе.

Ингредиенты

хлеб тостовый (белый) сахар — 3 ст л; корица — 1/3 ч л.
4 шт.
сыр сливочный
100 г
масло сливочное
50 г
яблоко
2 шт.
сахар
3 ст. л.
корица
1/3 ч. л.

  1. Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте полукольцами.

  2. В сковороде растопите сливочное масло, всыпьте сахар и жарьте, перемешивая, пока сахар не станет светло-золотистого цвета.

  3. Затем выложите в него яблоки, посыпьте корицей и жарьте, перемешивая, до карамельного цвета яблок около пяти минут.

  4. Снимите с огня.

  5. Тостовый хлеб подрумяньте в тостере.

  6. Смажьте тосты сливочным сыром, выложите наверх карамельные яблоки и подайте к столу.

Советы:

  • Если нет тостера, обжарьте тосты на сухой сковороде до золотистого цвета.

  • По желанию готовый тост можно полить медом.

