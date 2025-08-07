- Дата публикации
Тосты с карамеллизированными яблоками и сливочным сыром: рецепт здорового завтрака
Необычный вариант бутерброда — хрустящие тосты со сливочным сыром, которые идеально подойдут для легкого завтрака.
Обжарьте ломтики яблока с сахаром, корицей в сливочном масле, выложите на поджаренный тост и подайте с чашечкой ароматного кофе.
Ингредиенты
- хлеб тостовый (белый) сахар — 3 ст л; корица — 1/3 ч л.
- 4 шт.
- сыр сливочный
- 100 г
- масло сливочное
- 50 г
- яблоко
- 2 шт.
- сахар
- 3 ст. л.
- корица
- 1/3 ч. л.
Яблоки помойте, удалите сердцевину и нарежьте полукольцами.
В сковороде растопите сливочное масло, всыпьте сахар и жарьте, перемешивая, пока сахар не станет светло-золотистого цвета.
Затем выложите в него яблоки, посыпьте корицей и жарьте, перемешивая, до карамельного цвета яблок около пяти минут.
Снимите с огня.
Тостовый хлеб подрумяньте в тостере.
Смажьте тосты сливочным сыром, выложите наверх карамельные яблоки и подайте к столу.
Советы:
Если нет тостера, обжарьте тосты на сухой сковороде до золотистого цвета.
По желанию готовый тост можно полить медом.