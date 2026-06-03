ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

Тосты с творогом и клубникой: рецепт идеального летнего завтрака

Приготовьте идеальный, легкий завтрак для всей семьи, аппетитные тосты в сочетание с нежным творогом и сочной, ароматной клубникой порадуют и детей и взрослых.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
238 ккал
Комментарии
Тосты с творогом и клубникой

Тосты с творогом и клубникой / © Credits

Ингредиенты

хлеб тостовый
4 ломтика
творог 5%
200 г
клубника свежая
150 г
мед
1 ст. л.
листочки мяты

Хлеб используйте любой: тосты, цельнозерновой или багет. Подавайте сразу, пока тосты еще хрустящие, этот десерт отлично подойдет с чашечкой чая или кофе.

  1. У клубники удалите плодоножки, хорошо промойте, выложите на бумажную салфетку, обсушите и нарежьте тонкими пластинами или слайсами.

  2. Тосты подсушите в тостере или на сухой сковороде с двух сторон до легкой, хрустящей корочки, остудите.

  3. В миске соедините творог с медом и перемешайте до нежной, однородной консистенции.

  4. На каждый тост нанесите щедрый слой творожной массы и равномерно распределите ее по всей поверхности, сверху выложите клубнику и украсьте листиками свежей мяты.

Советы:

  • Творог используйте любой, но мягкий.

  • Если творог зернистый, пробейте его блендером до кремового состояния.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie