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Тосты с творогом и клубникой: рецепт идеального летнего завтрака
Приготовьте идеальный, легкий завтрак для всей семьи, аппетитные тосты в сочетание с нежным творогом и сочной, ароматной клубникой порадуют и детей и взрослых.
Ингредиенты
- хлеб тостовый
- 4 ломтика
- творог 5%
- 200 г
- клубника свежая
- 150 г
- мед
- 1 ст. л.
- листочки мяты
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Хлеб используйте любой: тосты, цельнозерновой или багет. Подавайте сразу, пока тосты еще хрустящие, этот десерт отлично подойдет с чашечкой чая или кофе.
У клубники удалите плодоножки, хорошо промойте, выложите на бумажную салфетку, обсушите и нарежьте тонкими пластинами или слайсами.
Тосты подсушите в тостере или на сухой сковороде с двух сторон до легкой, хрустящей корочки, остудите.
В миске соедините творог с медом и перемешайте до нежной, однородной консистенции.
На каждый тост нанесите щедрый слой творожной массы и равномерно распределите ее по всей поверхности, сверху выложите клубнику и украсьте листиками свежей мяты.
Советы:
Творог используйте любой, но мягкий.
Если творог зернистый, пробейте его блендером до кремового состояния.