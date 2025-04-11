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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
151
Время на прочтение
3 мин

Традиционная паска: рецепт пышной выпечки

Есть в мире ароматы, способные вызвать самые теплые воспоминания. Один из них — аромат свежеиспеченной паски, который витает на Пасху в каждом украинском доме.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
5 часов
Пищевая ценность на 100 г
355 ккал
Традиционная паска

Традиционная паска / © Credits

Пышная, ароматная, золотистая — она символизирует не только праздник, но и тепло семейного круга, домашнего уюта, сохранение традиций. На странице annasimiachko поделились рецептом настоящей паски, которая получится нежной и удивительно вкусной. В основе — классическое тесто на молоке с большим количеством желтков, цедрой, изюмом и цукатами, которые дарят десерту неповторимый вкус.

Ингредиенты

Молоко
500 мл
Свежие дрожжи
30г
Сахар белый
120г
Ванильный сахар
2 пакетики
Куриные яйца
2шт.
Желтки
6 шт.
Соль
1 ч. л
Мука пшеничная
980г
Цедра апельсина
1 шт.
Цукаты апельсиновые или микс цукатов
200г
Изюм
200г
Сливочное масло
120г

Приготовление

  1. В большую миску влейте теплое (не горячее!) молоко — идеальная температура около 37–40°C. Растворите в нем дрожжи, добавьте 1 ст. л сахара и несколько ложек муки — должна получиться консистенция густой сметаны.

  2. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 15–20 мин. Опара должна «ожить» — увеличиться в объеме и образовать пену.

  3. К опаре добавьте оставшийся сахар, соль, два целых яйца, ванильный сахар и половину муки.

  4. Начинайте замешивать — ложкой или миксером с насадками для теста.

  5. Затем добавьте желтки и апельсиновую цедру. Вмешайте оставшуюся муку порциями, замешайте мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть немного липким, но не редким.

  6. Добавьте мягкое сливочное масло, разделите его на несколько частей и продолжайте месить 10–15 минут. Тесто станет блестящим и будет легко отставать от рук и стенок лоханки.

  7. Изюм предварительно залейте кипятком на 10 мин, затем обсушите. Цукаты также можно порезать помельче. Обвалите все в небольшом количестве муки, чтобы начинка не опускалась на дно теста и осторожно вмешайте в тесто.

  8. Готовое тесто накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа — оно должно увеличиться по меньшей мере вдвое.

  9. Затем слегка смажьте руки сливочным маслом, обомните тесто и сформуйте куличи.

  10. Выложите их в формы, заполните только треть объема.

  11. Оставьте выстоять еще на 30-60 мин, пока до края формы не останется около 2-3 см.

  12. Перед выпеканием смажьте верх пасок взбитым желтком для красивой золотистой корочки.

  13. Разогрейте духовой шкаф до 170°C. Выпекайте куличи 40–50 мин, ориентируйтесь на размер формы. Если верх начинает подгорать, накройте фольгой.

  14. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна получаться сухой.

  15. Чтобы придать куличам красивый глянец, приготовьте сладкий сироп: в равных частях смешайте сахар и кипяченую воду (например, 3 ст.л сахара и 3 ст.л воды). Размешайте до полного растворения. Как только куличи достанете из духовки, сразу смажьте горячим сиропом верхушки.

Советы:

  • Вкусовые вариации: можно добавить молотую корицу, мускатный орех, ром или апельсиновый ликер.

  • Во избежание опадания паски не открывайте духовку первые 30 мин выпекания.

  • Пасхи лучше всего хранить в пергаменте или тканевом полотенце в прохладном месте. Они останутся свежими 4–5 дней.

В традиционном украинском христианстве пасха — не просто выпечка, а сакральный хлеб, символизирующий воскресение и новую жизнь. Ее выпечка — это отдельный ритуал, сопровождающийся чистотой мыслей, молитвой, тишиной в доме. Поэтому настоящий кулич всегда готовится с любовью — и эту любовь чувствует каждый, кто ее пробует.

Пусть ваша пасха будет не только пышной, но и полной тепла и радости. Светлой Пасхи!

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