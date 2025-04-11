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Традиционная паска: рецепт пышной выпечки
Есть в мире ароматы, способные вызвать самые теплые воспоминания. Один из них — аромат свежеиспеченной паски, который витает на Пасху в каждом украинском доме.
Пышная, ароматная, золотистая — она символизирует не только праздник, но и тепло семейного круга, домашнего уюта, сохранение традиций. На странице annasimiachko поделились рецептом настоящей паски, которая получится нежной и удивительно вкусной. В основе — классическое тесто на молоке с большим количеством желтков, цедрой, изюмом и цукатами, которые дарят десерту неповторимый вкус.
Ингредиенты
- Молоко
- 500 мл
- Свежие дрожжи
- 30г
- Сахар белый
- 120г
- Ванильный сахар
- 2 пакетики
- Куриные яйца
- 2шт.
- Желтки
- 6 шт.
- Соль
- 1 ч. л
- Мука пшеничная
- 980г
- Цедра апельсина
- 1 шт.
- Цукаты апельсиновые или микс цукатов
- 200г
- Изюм
- 200г
- Сливочное масло
- 120г
Приготовление
В большую миску влейте теплое (не горячее!) молоко — идеальная температура около 37–40°C. Растворите в нем дрожжи, добавьте 1 ст. л сахара и несколько ложек муки — должна получиться консистенция густой сметаны.
Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 15–20 мин. Опара должна «ожить» — увеличиться в объеме и образовать пену.
К опаре добавьте оставшийся сахар, соль, два целых яйца, ванильный сахар и половину муки.
Начинайте замешивать — ложкой или миксером с насадками для теста.
Затем добавьте желтки и апельсиновую цедру. Вмешайте оставшуюся муку порциями, замешайте мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть немного липким, но не редким.
Добавьте мягкое сливочное масло, разделите его на несколько частей и продолжайте месить 10–15 минут. Тесто станет блестящим и будет легко отставать от рук и стенок лоханки.
Изюм предварительно залейте кипятком на 10 мин, затем обсушите. Цукаты также можно порезать помельче. Обвалите все в небольшом количестве муки, чтобы начинка не опускалась на дно теста и осторожно вмешайте в тесто.
Готовое тесто накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа — оно должно увеличиться по меньшей мере вдвое.
Затем слегка смажьте руки сливочным маслом, обомните тесто и сформуйте куличи.
Выложите их в формы, заполните только треть объема.
Оставьте выстоять еще на 30-60 мин, пока до края формы не останется около 2-3 см.
Перед выпеканием смажьте верх пасок взбитым желтком для красивой золотистой корочки.
Разогрейте духовой шкаф до 170°C. Выпекайте куличи 40–50 мин, ориентируйтесь на размер формы. Если верх начинает подгорать, накройте фольгой.
Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна получаться сухой.
Чтобы придать куличам красивый глянец, приготовьте сладкий сироп: в равных частях смешайте сахар и кипяченую воду (например, 3 ст.л сахара и 3 ст.л воды). Размешайте до полного растворения. Как только куличи достанете из духовки, сразу смажьте горячим сиропом верхушки.
Советы:
Вкусовые вариации: можно добавить молотую корицу, мускатный орех, ром или апельсиновый ликер.
Во избежание опадания паски не открывайте духовку первые 30 мин выпекания.
Пасхи лучше всего хранить в пергаменте или тканевом полотенце в прохладном месте. Они останутся свежими 4–5 дней.
В традиционном украинском христианстве пасха — не просто выпечка, а сакральный хлеб, символизирующий воскресение и новую жизнь. Ее выпечка — это отдельный ритуал, сопровождающийся чистотой мыслей, молитвой, тишиной в доме. Поэтому настоящий кулич всегда готовится с любовью — и эту любовь чувствует каждый, кто ее пробует.
Пусть ваша пасха будет не только пышной, но и полной тепла и радости. Светлой Пасхи!