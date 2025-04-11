Традиционная паска: рецепт пышной выпечки

Пышная, ароматная, золотистая — она символизирует не только праздник, но и тепло семейного круга, домашнего уюта, сохранение традиций. На странице annasimiachko поделились рецептом настоящей паски, которая получится нежной и удивительно вкусной. В основе — классическое тесто на молоке с большим количеством желтков, цедрой, изюмом и цукатами, которые дарят десерту неповторимый вкус.

В большую миску влейте теплое (не горячее!) молоко — идеальная температура около 37–40°C. Растворите в нем дрожжи, добавьте 1 ст. л сахара и несколько ложек муки — должна получиться консистенция густой сметаны.

Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 15–20 мин. Опара должна «ожить» — увеличиться в объеме и образовать пену.

К опаре добавьте оставшийся сахар, соль, два целых яйца, ванильный сахар и половину муки.

Начинайте замешивать — ложкой или миксером с насадками для теста.

Затем добавьте желтки и апельсиновую цедру. Вмешайте оставшуюся муку порциями, замешайте мягкое, эластичное тесто. Оно должно быть немного липким, но не редким.

Добавьте мягкое сливочное масло, разделите его на несколько частей и продолжайте месить 10–15 минут. Тесто станет блестящим и будет легко отставать от рук и стенок лоханки.

Изюм предварительно залейте кипятком на 10 мин, затем обсушите. Цукаты также можно порезать помельче. Обвалите все в небольшом количестве муки, чтобы начинка не опускалась на дно теста и осторожно вмешайте в тесто.

Готовое тесто накройте полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 1–1,5 часа — оно должно увеличиться по меньшей мере вдвое.

Затем слегка смажьте руки сливочным маслом, обомните тесто и сформуйте куличи.

Выложите их в формы, заполните только треть объема.

Оставьте выстоять еще на 30-60 мин, пока до края формы не останется около 2-3 см.

Перед выпеканием смажьте верх пасок взбитым желтком для красивой золотистой корочки.

Разогрейте духовой шкаф до 170°C. Выпекайте куличи 40–50 мин, ориентируйтесь на размер формы. Если верх начинает подгорать, накройте фольгой.

Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна получаться сухой.