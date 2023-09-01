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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно отказаться от алкогольных напитков

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня нужно отказаться от алкогольных напитков

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

День, когда звезды советуют забыть о повседневных делах, а также категорически запрещается грустить и скучать, зато можно радоваться и веселиться, не теряя при этом контроля над собой и своим поведением. Самую плохую услугу в это время могут оказать спиртные напитки – под их влиянием можно натворить дел, о которых впоследствии придется пожалеть.

Сегодня, 1 сентября, употреблять алкоголь не стоит представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо категорически от них отказаться. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы умеют осторожно обращаться с алкогольными напитками, поэтому редко попадают в связанные с ими неловкие ситуации. Но сегодня может случиться непривычное: организм остро отреагирует даже не незначительные дозы спиртного, вследствие чего представители знака потеряют контроль над своим поведением и, как следствие, над ситуацией. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – большие любители «принять на грудь», и в этом смысле могут дать форы всем остальным представителям Зодиака. Как правило, после определенной дозы алкогольных напитков их начинает тянуть на подвиги – они смогут сделать или сказать то, о чем впоследствии жалеют. Нынешний день не станет исключением из правила, так что сегодня им лучше не пить. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы под влиянием алкоголя, как правило, впадают в депрессию: они начинают искать поводы для сочувствия самим себе, и обязательно их находят. Результатом становятся пьяные слезы, «благодаря» которым представители знака вы глядят в глазах окружающих их людей не лучшим образом – сегодня этот эффект увеличится в разы. 

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Дата публикации
Просмотры
1618
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