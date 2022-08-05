Тройной шоколадный чизкейк: простой рецепт

Десерт, в котором шоколад сверху, снизу и посередине - настоящая находка для любителей этого продукта.
Чизкейк - один из самых любимых многими десертов, мы предлагаем вам попробовать его шоколадный вариант. Он прост в приготовление и содержит очень много шоколада.
Ингредиенты:
Для шоколадного коржа
- шоколадное печенье (лучше всего Oreo) - примерно 22-24 шт.
- сливочное масло - 3 ст. л.
Для чизкейка
- сливочный сыр - 900 г
- сметана - 0,5 ст.
- сахар - 1,25 ст.
- яйца - 4 шт.
- ванильный экстракт - 1 ч. л.
- шоколадная стружка - 1,5 ст.
Шоколадная глазурь
- шоколадная стружка - 1,5 ст.
- густые сливки - 0,5 ст.
Приготовление
Корж
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму сливочным маслом.
Добавьте измельченное (можно в блендере) шоколадное печенье и растопленное масло, перемешивайте, пока смесь не станет похожей на мокрый песок. Выложите в форму и выпекайте 8 минут. Выньте из духовки и дайте остыть.
Чизкейк
Взбейте сливочный сыр до однородной и воздушной массы, 2-3 минуты.
Добавить сметану, сахар, яйца и ванилин. Смешайте. Вылейте смесь для чизкейка в остывшую форму.
Поместите все в духовку и запекайте от 1 часа до 1 часа 10 минут, или пока верх не будет выглядеть застывшим.
Достаньте и остудите ваш чизкейк. Поставьте в холодильник на 8 часов.
Шоколадная глазурь
Добавьте шоколадную стружку и густые сливки в миску и поставьте в микроволновую печь. Нагревайте интервалами по 15 секунд до полного растворения шоколада.
Дайте глазури остыть в течение 2-3 минут. Вылейте на чизкейк и равномерно распределите по поверхности.
Снова поставьте в холодильник, чтобы глазурь хорошо застыла.
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