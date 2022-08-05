Тройной шоколадный чизкейк: простой рецепт

Десерт, в котором шоколад сверху, снизу и посередине - настоящая находка для любителей этого продукта.

Чизкейк - один из самых любимых многими десертов, мы предлагаем вам попробовать его шоколадный вариант. Он прост в приготовление и содержит очень много шоколада.

Ингредиенты:

Для шоколадного коржа

шоколадное печенье (лучше всего Oreo) - примерно 22-24 шт.

сливочное масло - 3 ст. л.

Для чизкейка

сливочный сыр - 900 г

сметана - 0,5 ст.

сахар - 1,25 ст.

яйца - 4 шт.

ванильный экстракт - 1 ч. л.

шоколадная стружка - 1,5 ст.

Шоколадная глазурь

шоколадная стружка - 1,5 ст.

густые сливки - 0,5 ст.

Приготовление

Корж

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму сливочным маслом.

Добавьте измельченное (можно в блендере) шоколадное печенье и растопленное масло, перемешивайте, пока смесь не станет похожей на мокрый песок. Выложите в форму и выпекайте 8 минут. Выньте из духовки и дайте остыть.

Чизкейк

Взбейте сливочный сыр до однородной и воздушной массы, 2-3 минуты.

Добавить сметану, сахар, яйца и ванилин. Смешайте. Вылейте смесь для чизкейка в остывшую форму.

Поместите все в духовку и запекайте от 1 часа до 1 часа 10 минут, или пока верх не будет выглядеть застывшим.

Достаньте и остудите ваш чизкейк. Поставьте в холодильник на 8 часов.

Шоколадная глазурь

Добавьте шоколадную стружку и густые сливки в миску и поставьте в микроволновую печь. Нагревайте интервалами по 15 секунд до полного растворения шоколада.

Дайте глазури остыть в течение 2-3 минут. Вылейте на чизкейк и равномерно распределите по поверхности.

Снова поставьте в холодильник, чтобы глазурь хорошо застыла.

Читайте также: