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Тройной шоколадный чизкейк: простой рецепт

Дата публикации
Просмотры
1571
Время на прочтение
2 мин
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Тройной шоколадный чизкейк: простой рецепт

Фото: Credits

Десерт, в котором шоколад сверху, снизу и посередине - настоящая находка для любителей этого продукта.

Чизкейк - один из самых любимых многими десертов, мы предлагаем вам попробовать его шоколадный вариант. Он прост в приготовление и содержит очень много шоколада. 

Ингредиенты:

Для шоколадного коржа

  • шоколадное печенье (лучше всего Oreo) - примерно 22-24 шт.
  • сливочное масло - 3 ст. л.

Для чизкейка

  • сливочный сыр - 900 г
  • сметана - 0,5 ст.
  • сахар - 1,25 ст.
  • яйца - 4 шт.
  • ванильный экстракт - 1 ч. л.
  • шоколадная стружка - 1,5 ст.

Шоколадная глазурь

  • шоколадная стружка - 1,5 ст.
  • густые сливки - 0,5 ст.

Приготовление

Корж

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму сливочным маслом.
Добавьте измельченное (можно в блендере) шоколадное печенье и растопленное масло, перемешивайте, пока смесь не станет похожей на мокрый песок. Выложите в форму и выпекайте 8 минут. Выньте из духовки и дайте остыть.

Чизкейк

Взбейте сливочный сыр до однородной и воздушной массы, 2-3 минуты.
Добавить сметану, сахар, яйца и ванилин. Смешайте. Вылейте смесь для чизкейка в остывшую форму.
Поместите все в духовку и запекайте от 1 часа до 1 часа 10 минут, или пока верх не будет выглядеть застывшим.
Достаньте и остудите ваш чизкейк. Поставьте в холодильник на 8 часов. 

Шоколадная глазурь

Добавьте шоколадную стружку и густые сливки в миску и поставьте в микроволновую печь. Нагревайте интервалами по 15 секунд до полного растворения шоколада.
Дайте глазури остыть в течение 2-3 минут. Вылейте на чизкейк и равномерно распределите по поверхности.
Снова поставьте в холодильник, чтобы глазурь хорошо застыла. 

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Дата публикации
Просмотры
1571
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