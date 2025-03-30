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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
144
Время на прочтение
1 мин

Трубочки из лаваша с картошкой и сыром: рецепт простой закуски

Такие трубочки напоминают пирожки из слоеного теста и понравятся как взрослым, так и детям. Подайте их сразу после приготовления, чтобы корочка осталась хрустящей.

Автор публикации
Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
205 ккал
Трубочки из лаваша с картошкой и сыром

Трубочки из лаваша с картошкой и сыром / © Credits

Для начинки используйте вчерашнее пюре или отварите картошку специально.

Ингредиенты

лаваш тонкий
200 г
картофель
5 шт.
сыр твердый
130 г
чеснок
2 зубчика
яйца куриные
1 шт.
укроп
пучок
перец черный молотый
соль
кунжут

  1. Картофель помойте, очистите и нарежьте на кусочки. Выложите в кастрюлю, залейте водой, варите 20 минут с момента закипания. Воду слейте и разомните в пюре.

  2. Сыр натрите на крупную терку.

  3. Укроп промойте и обсушите бумажным полотенцем.

  4. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  5. В миску выложите картофель, сыр, чеснок и укроп, поперчите, посолите и перемешайте.

  6. Лаваш разрежьте на прямоугольники. На край лаваша выложите картофельную начинку и сверните рулетом.

  7. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом и  выложите на противень, застеленный пергаментом.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистой корочки.

Советы:

Картофельные трубочки можно просто обжарить на растительном масле, на сковороде.

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