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Трубочки из лаваша с картошкой и сыром: рецепт простой закуски
Такие трубочки напоминают пирожки из слоеного теста и понравятся как взрослым, так и детям. Подайте их сразу после приготовления, чтобы корочка осталась хрустящей.
Для начинки используйте вчерашнее пюре или отварите картошку специально.
Ингредиенты
- лаваш тонкий
- 200 г
- картофель
- 5 шт.
- сыр твердый
- 130 г
- чеснок
- 2 зубчика
- яйца куриные
- 1 шт.
- укроп
- пучок
- перец черный молотый
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- соль
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- кунжут
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Картофель помойте, очистите и нарежьте на кусочки. Выложите в кастрюлю, залейте водой, варите 20 минут с момента закипания. Воду слейте и разомните в пюре.
Сыр натрите на крупную терку.
Укроп промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
В миску выложите картофель, сыр, чеснок и укроп, поперчите, посолите и перемешайте.
Лаваш разрежьте на прямоугольники. На край лаваша выложите картофельную начинку и сверните рулетом.
Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом и выложите на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистой корочки.
Советы:
Картофельные трубочки можно просто обжарить на растительном масле, на сковороде.
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