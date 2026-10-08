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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
577
Время на прочтение
2 мин

Трубочки с яблоками и миндалем: рецепт ароматной выпечки

Нежное песочное тесто, ароматная яблочная начинка, корица и хрустящий миндаль — это домашнее печенье выглядит как десерт из уютной кондитерской, но готовится довольно просто.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Трубочки с яблоками и миндалем instagram.com/bronzmutfak

Трубочки с яблоками и миндалем instagram.com/bronzmutfak / © Instagram

Фудблогерша Мерве Кандемир рассказала о рецепте яблочного печенья, перед которым трудно устоять. Кроме того, из этого количества ингредиентов получается примерно 30–40 штук, и часть готового теста или печенья можно заморозить, если хочется оставить что-нибудь вкусное на потом.

Ингредиенты

Для теста

  • сливочное масло комнатной температуры — 300 г

  • разрыхлитель — ½ ч. л (2 г)

  • яйцо — 1 шт.

  • желток — 1 шт.

  • сахарная пудра — 150 г

  • ванилин — 1 пакетик (5 г)

  • мука — 4–4,5 стакана

Для начинки

  • яблоки — 1 кг

  • лимонный сок — 3–4 капли

  • сахар — 90 г

  • корица — ½ ч. л

  • изюм или сушеная смородина — 1 ст. л

Украшение

  • яичный белок

  • миндальные хлопья

Трубочки с яблоками и миндалем instagram.com/bronzmutfak / © Instagram

Трубочки с яблоками и миндалем instagram.com/bronzmutfak / © Instagram

Приготовление

  1. Яблоки очистите, натрите на терке и тушите вместе с сахаром и лимонным соком, пока лишняя жидкость не выпарится.

  2. Снимите с огня, остудите, добавьте корицу, изюм и перемешайте.

  3. Для теста смешайте мягкое масло с яйцами, затем добавьте сахарную пудру, ванилин, разрыхлитель и постепенно всыпайте муку.

  4. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

  5. Муку важно добавлять постепенно, ведь её количество может немного отличаться.

  6. Сформируйте шарики размером примерно с грецкий орех.

  7. Положите каждый шарик между двумя листами пергамента и прижмите тяжелым предметом, чтобы тесто стало плоским.

  8. В центр выложите яблочную начинку и с помощью пергамента сверните печенье в рулетик.

  9. Смажьте верх взбитым белком, посыпьте слегка измельченными миндальными хлопьями и выложите на противень.

  10. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке до появления золотистой корочки.

Золотистое, ароматное и нежное внутри — это тот случай, когда простые домашние ингредиенты превращаются в десерт, который хочется подавать к кофе, чаю или просто есть, пока он ещё тёплый.

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