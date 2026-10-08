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Трубочки с яблоками и миндалем: рецепт ароматной выпечки
Нежное песочное тесто, ароматная яблочная начинка, корица и хрустящий миндаль — это домашнее печенье выглядит как десерт из уютной кондитерской, но готовится довольно просто.
Фудблогерша Мерве Кандемир рассказала о рецепте яблочного печенья, перед которым трудно устоять. Кроме того, из этого количества ингредиентов получается примерно 30–40 штук, и часть готового теста или печенья можно заморозить, если хочется оставить что-нибудь вкусное на потом.
Ингредиенты
Для теста
сливочное масло комнатной температуры — 300 г
разрыхлитель — ½ ч. л (2 г)
яйцо — 1 шт.
желток — 1 шт.
сахарная пудра — 150 г
ванилин — 1 пакетик (5 г)
мука — 4–4,5 стакана
Для начинки
яблоки — 1 кг
лимонный сок — 3–4 капли
сахар — 90 г
корица — ½ ч. л
изюм или сушеная смородина — 1 ст. л
Украшение
яичный белок
миндальные хлопья
Приготовление
Яблоки очистите, натрите на терке и тушите вместе с сахаром и лимонным соком, пока лишняя жидкость не выпарится.
Снимите с огня, остудите, добавьте корицу, изюм и перемешайте.
Для теста смешайте мягкое масло с яйцами, затем добавьте сахарную пудру, ванилин, разрыхлитель и постепенно всыпайте муку.
Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам.
Муку важно добавлять постепенно, ведь её количество может немного отличаться.
Сформируйте шарики размером примерно с грецкий орех.
Положите каждый шарик между двумя листами пергамента и прижмите тяжелым предметом, чтобы тесто стало плоским.
В центр выложите яблочную начинку и с помощью пергамента сверните печенье в рулетик.
Смажьте верх взбитым белком, посыпьте слегка измельченными миндальными хлопьями и выложите на противень.
Выпекайте в разогретой до 180°C духовке до появления золотистой корочки.
Золотистое, ароматное и нежное внутри — это тот случай, когда простые домашние ингредиенты превращаются в десерт, который хочется подавать к кофе, чаю или просто есть, пока он ещё тёплый.