Трубочки с яблоками и миндалем: рецепт ароматной выпечки

Трубочки с яблоками и миндалем instagram.com/bronzmutfak / © Instagram

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Фудблогерша Мерве Кандемир рассказала о рецепте яблочного печенья, перед которым трудно устоять. Кроме того, из этого количества ингредиентов получается примерно 30–40 штук, и часть готового теста или печенья можно заморозить, если хочется оставить что-нибудь вкусное на потом.

Ингредиенты

Для теста

сливочное масло комнатной температуры — 300 г

разрыхлитель — ½ ч. л (2 г)

яйцо — 1 шт.

желток — 1 шт.

сахарная пудра — 150 г

ванилин — 1 пакетик (5 г)

мука — 4–4,5 стакана

Для начинки

яблоки — 1 кг

лимонный сок — 3–4 капли

сахар — 90 г

корица — ½ ч. л

изюм или сушеная смородина — 1 ст. л

Украшение

яичный белок

миндальные хлопья

Трубочки с яблоками и миндалем instagram.com/bronzmutfak / © Instagram

Приготовление

Яблоки очистите, натрите на терке и тушите вместе с сахаром и лимонным соком, пока лишняя жидкость не выпарится. Снимите с огня, остудите, добавьте корицу, изюм и перемешайте. Для теста смешайте мягкое масло с яйцами, затем добавьте сахарную пудру, ванилин, разрыхлитель и постепенно всыпайте муку. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Муку важно добавлять постепенно, ведь её количество может немного отличаться. Сформируйте шарики размером примерно с грецкий орех. Положите каждый шарик между двумя листами пергамента и прижмите тяжелым предметом, чтобы тесто стало плоским. В центр выложите яблочную начинку и с помощью пергамента сверните печенье в рулетик. Смажьте верх взбитым белком, посыпьте слегка измельченными миндальными хлопьями и выложите на противень. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке до появления золотистой корочки.

Золотистое, ароматное и нежное внутри — это тот случай, когда простые домашние ингредиенты превращаются в десерт, который хочется подавать к кофе, чаю или просто есть, пока он ещё тёплый.

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