ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Цветная маринованная капуста: рецепт оригинальной закуски

Приготовьте хрустящую, полезную закуску, готовится она очень просто, и уже через 12 часов ее можно подавать к столу.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Цветная капуста маринованная

Цветная маринованная капуста / © Credits

Маринованная капуста подойдет к любому основному блюду или любому гарниру.

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 700 гр;

  • морковь – 1 шт;

  • перец сладкий – 2 шт;

  • чеснок – 6 зубчиков;

Для маринада:

  • вода – 1 литр;

  • масло растительное – 100 мл;

  • уксус 9% – 100 мл;

  • сахар – 150 гр;

  • соль – 2 ст л;

  • смесь перцев горошком – 10 шт;

  • банка – 1 л.

Приготовление:

  1. Цветную капусту помойте, разберите на небольшие соцветия. Воду доведите до кипения, залейте  капусту кипятком и оставьте на три минуты, затем откиньте на дуршлаг.

  2. Морковь очистите, и натрите на терку для корейской моркови.

  3. Перец сладкий очистите от семян и нарежьте соломкой.

  4. Чеснок очистите, и разрежьте на 2-3 части.

  5. На дно банки выложите слоями морковь, чеснок, цветную капусту, сладкий перец, затем снова морковь, капусту и чеснок.

  6. Для маринада: воду доведите до кипения, добавьте сахар, растительное масло, соль, смесь перцев, еще раз доведите до кипения, снимите с огня, влейте уксус и залейте капусту. Накройте крышкой и оставьте до полного остывания при комнатной температуре, затем отправьте в холодильник на 12 часов.

Советы:

По желанию можно добавить лавровый лист.

Дата публикации
Количество просмотров
96
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie