Цветная маринованная капуста: рецепт оригинальной закуски
Приготовьте хрустящую, полезную закуску, готовится она очень просто, и уже через 12 часов ее можно подавать к столу.
Маринованная капуста подойдет к любому основному блюду или любому гарниру.
Ингредиенты:
цветная капуста – 700 гр;
морковь – 1 шт;
перец сладкий – 2 шт;
чеснок – 6 зубчиков;
Для маринада:
вода – 1 литр;
масло растительное – 100 мл;
уксус 9% – 100 мл;
сахар – 150 гр;
соль – 2 ст л;
смесь перцев горошком – 10 шт;
банка – 1 л.
Приготовление:
Цветную капусту помойте, разберите на небольшие соцветия. Воду доведите до кипения, залейте капусту кипятком и оставьте на три минуты, затем откиньте на дуршлаг.
Морковь очистите, и натрите на терку для корейской моркови.
Перец сладкий очистите от семян и нарежьте соломкой.
Чеснок очистите, и разрежьте на 2-3 части.
На дно банки выложите слоями морковь, чеснок, цветную капусту, сладкий перец, затем снова морковь, капусту и чеснок.
Для маринада: воду доведите до кипения, добавьте сахар, растительное масло, соль, смесь перцев, еще раз доведите до кипения, снимите с огня, влейте уксус и залейте капусту. Накройте крышкой и оставьте до полного остывания при комнатной температуре, затем отправьте в холодильник на 12 часов.
Советы:
По желанию можно добавить лавровый лист.